Tesla Cybertruck : fin de production annoncée en 2027, des milliers de dépôts à rembourser

Par Luc Morandini / 10 novembre 2026 à 11:18 · 2 min de lecture

Tesla met fin à la production du Cybertruck mi-2027, incapable d'honorer toutes les commandes. Elon Musk promet des remboursements massifs.

La fin d'une aventure chaotique pour le pick-up futuriste

L'aventure du Tesla Cybertruck touche à sa fin. Le constructeur californien a annoncé la semaine dernière l'arrêt de la production de son pick-up électrique au design controversé pour la mi-2027. Une décision qui marque l'échec commercial d'un véhicule qui devait révolutionner le segment des utilitaires électriques.

Sur son réseau social X, Elon Musk a confirmé l'information en précisant que la demande pour le Cybertruck reste supérieure aux capacités de production. "Nous essaierons de produire autant d'exemplaires que possible avant de fermer la chaîne dans environ 8 mois, mais nous devrons rembourser les acomptes de nombreuses personnes", a écrit le patron de Tesla.

Des promesses démesurées jamais tenues

Le Cybertruck incarne parfaitement le fossé entre les annonces d'Elon Musk et la réalité industrielle. Il y a plus de trois ans, le dirigeant promettait une cadence de 250 000 véhicules par an dès 2025. La réalité s'avère bien différente : depuis le début des livraisons fin 2023 – avec déjà deux ans de retard sur le calendrier initial – seulement 71 000 unités ont trouvé preneur.

Autre promesse non tenue : le prix. Annoncé à environ 34 000 euros lors de sa présentation, le Cybertruck n'a jamais été commercialisé à ce tarif. Aujourd'hui, le modèle d'entrée de gamme coûte plus de 68 000 euros, même si le prix est brièvement descendu autour de 51 000 euros plus tôt cette année.

Le Cybercab, priorité absolue de Tesla

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un manque de rentabilité qui motive cette décision. Elon Musk l'affirme clairement : le problème réside dans la complexité du Cybertruck qui mobilise trop de ressources pour un résultat limité. Le constructeur préfère désormais miser sur le Cybercab, son robotaxi autonome à deux places.

Présenté en octobre 2024, ce véhicule futuriste se distingue par l'absence totale de commandes de conduite. Pas de volant, pas de pédales : l'ordinateur de bord gère tout, avec une supervision humaine à distance. Tesla prévoit de commencer la commercialisation du Cybercab d'ici fin 2026.

Une gamme qui se réduit considérablement

Le Cybertruck devient le troisième modèle abandonné par Tesla cette année. Les Model S et Model X, qui ont pourtant marqué l'histoire du constructeur, cessent également leur production en 2025. Cette rationalisation de la gamme témoigne d'une stratégie plus pragmatique, centrée sur les modèles les plus rentables et les projets d'avenir comme la conduite autonome.

Des milliers de clients laissés sur le carreau

Pour les acheteurs qui avaient versé un acompte dans l'espoir de recevoir leur Cybertruck, la déception est immense. Beaucoup patientaient depuis des années, séduits par les promesses d'un pick-up électrique révolutionnaire au design anguleux en acier inoxydable.

Tesla s'engage à rembourser ces dépôts, mais cette situation illustre une fois de plus les difficultés du constructeur à tenir ses engagements. Entre les retards de livraison chroniques, les promesses tarifaires non respectées et désormais cet abandon pur et simple, le Cybertruck restera dans l'histoire comme l'un des plus grands ratés commerciaux de Tesla.

Cette décision soulève également des questions sur la stratégie industrielle du constructeur. En multipliant les projets ambitieux sans toujours les mener à terme, Tesla risque d'éroder la confiance de ses clients potentiels. Le succès du Cybercab, sur lequel reposent désormais les espoirs du constructeur, sera scruté de près par l'ensemble de l'industrie automobile.