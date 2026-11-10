Tesla Cybertruck : fin de production annoncée en 2027, des milliers de dépôts à rembourser
Par Luc Morandini · 2 min de lecture
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La fin d'une aventure chaotique pour le pick-up futuriste
L'aventure du Tesla Cybertruck touche à sa fin. Le constructeur californien a annoncé la semaine dernière l'arrêt de la production de son pick-up électrique au design controversé pour la mi-2027. Une décision qui marque l'échec commercial d'un véhicule qui devait révolutionner le segment des utilitaires électriques.
Sur son réseau social X, Elon Musk a confirmé l'information en précisant que la demande pour le Cybertruck reste supérieure aux capacités de production. "Nous essaierons de produire autant d'exemplaires que possible avant de fermer la chaîne dans environ 8 mois, mais nous devrons rembourser les acomptes de nombreuses personnes", a écrit le patron de Tesla.
Des promesses démesurées jamais tenues
Le Cybertruck incarne parfaitement le fossé entre les annonces d'Elon Musk et la réalité industrielle. Il y a plus de trois ans, le dirigeant promettait une cadence de 250 000 véhicules par an dès 2025. La réalité s'avère bien différente : depuis le début des livraisons fin 2023 – avec déjà deux ans de retard sur le calendrier initial – seulement 71 000 unités ont trouvé preneur.
Autre promesse non tenue : le prix. Annoncé à environ 34 000 euros lors de sa présentation, le Cybertruck n'a jamais été commercialisé à ce tarif. Aujourd'hui, le modèle d'entrée de gamme coûte plus de 68 000 euros, même si le prix est brièvement descendu autour de 51 000 euros plus tôt cette année.
Le Cybercab, priorité absolue de Tesla
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas un manque de rentabilité qui motive cette décision. Elon Musk l'affirme clairement : le problème réside dans la complexité du Cybertruck qui mobilise trop de ressources pour un résultat limité. Le constructeur préfère désormais miser sur le Cybercab, son robotaxi autonome à deux places.
Présenté en octobre 2024, ce véhicule futuriste se distingue par l'absence totale de commandes de conduite. Pas de volant, pas de pédales : l'ordinateur de bord gère tout, avec une supervision humaine à distance. Tesla prévoit de commencer la commercialisation du Cybercab d'ici fin 2026.
Une gamme qui se réduit considérablement
Le Cybertruck devient le troisième modèle abandonné par Tesla cette année. Les Model S et Model X, qui ont pourtant marqué l'histoire du constructeur, cessent également leur production en 2025. Cette rationalisation de la gamme témoigne d'une stratégie plus pragmatique, centrée sur les modèles les plus rentables et les projets d'avenir comme la conduite autonome.
Des milliers de clients laissés sur le carreau
Pour les acheteurs qui avaient versé un acompte dans l'espoir de recevoir leur Cybertruck, la déception est immense. Beaucoup patientaient depuis des années, séduits par les promesses d'un pick-up électrique révolutionnaire au design anguleux en acier inoxydable.
Tesla s'engage à rembourser ces dépôts, mais cette situation illustre une fois de plus les difficultés du constructeur à tenir ses engagements. Entre les retards de livraison chroniques, les promesses tarifaires non respectées et désormais cet abandon pur et simple, le Cybertruck restera dans l'histoire comme l'un des plus grands ratés commerciaux de Tesla.
Cette décision soulève également des questions sur la stratégie industrielle du constructeur. En multipliant les projets ambitieux sans toujours les mener à terme, Tesla risque d'éroder la confiance de ses clients potentiels. Le succès du Cybercab, sur lequel reposent désormais les espoirs du constructeur, sera scruté de près par l'ensemble de l'industrie automobile.
Questions fréquentes
Pourquoi Tesla arrête-t-il la production du Cybertruck ?
Elon Musk affirme que le coût d'opportunité lié à la complexité du Cybertruck ne justifie plus sa production. Le constructeur préfère concentrer ses ressources sur le Cybercab, son robotaxi autonome jugé plus stratégique pour l'avenir de l'entreprise.
Combien de Cybertrucks ont été vendus depuis le lancement ?
Environ 71 000 exemplaires ont été livrés depuis fin 2023. C'est loin des 250 000 unités annuelles promises par Elon Musk pour 2025, illustrant l'écart entre les ambitions et la réalité industrielle.
Quel était le prix promis du Cybertruck et combien coûte-t-il réellement ?
Elon Musk avait initialement annoncé un prix de départ d'environ 34 000 euros (40 000 dollars). Aujourd'hui, le modèle d'entrée de gamme dépasse les 68 000 euros (80 000 dollars), soit plus du double de la promesse initiale.
Qu'est-ce que le Cybercab qui remplacera le Cybertruck sur les chaînes ?
Le Cybercab est un taxi autonome biplace présenté en octobre 2024. Sans volant ni pédales, ce véhicule à trois portes repose entièrement sur la conduite autonome, avec une supervision humaine à distance.
Quels autres modèles Tesla abandonne cette année ?
Le Cybertruck rejoint les Model S et Model X au rang des véhicules abandonnés en 2025. Tesla rationalise ainsi sa gamme pour se concentrer sur des modèles plus simples à produire et plus rentables.