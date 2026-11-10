Bentley Mulliner : 56 heures de peinture pour cette série limitée à 12 exemplaires

Bentley dévoile l'Olympia Collection, 12 Continental GT avec une peinture dégradée nécessitant 56 heures de travail pour célébrer un centenaire historique.

Le département Mulliner de Bentley vient de dévoiler une prouesse technique qui repousse les limites de l'artisanat automobile. L'Olympia Collection, série limitée à seulement 12 exemplaires basés sur la Continental GT, incarne l'excellence du savoir-faire britannique avec une finition de peinture qui exige pas moins de 56 heures de travail minutieux par véhicule.

Un dégradé de peinture spectaculaire

La pièce maîtresse de cette collection exclusive réside dans sa finition Ombré by Mulliner, un dégradé chromatique qui transite progressivement du Verdant, un vert lumineux à l'avant du véhicule, vers le Midnight Emerald, une teinte émeraude profonde sur l'arrière. Cette prouesse technique nécessite l'intervention de peintres hautement qualifiés qui consacrent plus de deux semaines de travail à temps plein pour chaque automobile.

Selon Bentley, la complexité réside dans la fusion harmonieuse de ces deux verts distincts sur l'ensemble des panneaux de carrosserie, sans laisser apparaître la moindre démarcation visible. Le processus implique de multiples couches successives et des corrections manuelles constantes. Le constructeur de Crewe n'a pas détaillé la répartition précise de ces 56 heures entre le masquage, l'application des couches et le polissage final, mais l'ampleur du chantier dépasse largement celle d'une peinture standard.

Un hommage centenaire à l'histoire Bentley

L'Olympia Collection tire son nom d'un moment charnière de l'histoire du constructeur britannique. En 1926, soit il y a exactement un siècle, la Bentley 6 ½ Litre était présentée en version complète au salon Olympia Motor Show de Londres. Ce modèle représentait la réponse de W.O. Bentley au besoin de puissance supplémentaire face aux carrosseries de plus en plus lourdes montées sur sa première création, la 3 Litre lancée en 1921.

La 6 ½ Litre originale avait d'abord été exposée sous forme de châssis nu à Olympia en 1925, avant de revenir l'année suivante dans sa forme définitive. Ce moteur six cylindres prouva rapidement sa robustesse sur le circuit de Brooklands, avant d'être associé à un châssis plus axé sur la performance pour donner naissance à la légendaire Speed Six, victorieuse aux 24 Heures du Mans en 1929 et 1930.

Une tradition Mulliner bien établie

Cette approche commémorative n'est pas nouvelle chez Bentley. La division Mulliner a déjà réalisé des commissions spéciales marquant les 80 ans de présence du constructeur à Crewe, ou encore un exemplaire unique en Barnato Green. Chaque projet s'articule autour d'une couleur signature et d'une date anniversaire précise, faisant de ces véhicules de véritables hommages roulants à l'histoire de la marque.

Un habitacle raffiné à la patine authentique

L'intérieur de ces Continental GT exclusives perpétue l'attention portée aux détails. La sellerie combine deux nuances de cuir vert, Coach Green et Cumbrian Green, dans une répartition spécifique à la collection. L'ensemble s'accompagne d'une finition patinée évoquant volontairement le passage du temps, pour un effet vintage assumé.

Les placages en noyer à coupe couronne, traités en pores ouverts et teintés noir, contrastent avec des commandes au moletage diamant caractéristique de Bentley. Des touches Champagne Gold ponctuent l'habitacle, créant une ambiance à la fois chaleureuse et luxueuse, fidèle à l'esprit des grandes routières d'avant-guerre.

Un ensemble d'accessoires exclusifs

Chaque propriétaire de cette série limitée reçoit un ensemble complet d'accessoires assortis. Une housse de protection aux couleurs du véhicule protège la carrosserie, tandis qu'un ouvrage commémoratif retrace l'histoire du modèle célébré. Un coffret de remise accompagne la livraison, mais l'élément le plus remarquable reste sans doute la montre Brooklands numérotée individuellement.

Cette garde-temps exclusive arbore un bracelet confectionné dans le même cuir Coach Green que celui utilisé pour garnir l'habitacle, créant une continuité esthétique entre l'automobile et son accessoire. Chaque montre porte un numéro correspondant à celui de la voiture, renforçant le caractère unique de l'ensemble.

Artisanat avant performance

Contrairement à certaines éditions limitées qui misent sur des gains de puissance ou des améliorations techniques, l'Olympia Collection se concentre exclusivement sur la finition et les matériaux. Bentley n'a communiqué aucune modification mécanique, aucun chiffre de performance inédit, ni même de tarification officielle pour cette série.

Cette approche illustre la philosophie actuelle de la division Mulliner : créer des véhicules d'exception par le raffinement artisanal plutôt que par la course aux chevaux. Comme le souligne le constructeur, "l'exigence d'excellence incarnée par W.O. Bentley lors de son périple spirité de Lyon à Dieppe se retrouve encore aujourd'hui dans la Dream Factory de Crewe".

Ces 12 Continental GT Olympia Collection rejoignent ainsi le catalogue des créations Mulliner les plus élaborées, aux côtés des récentes commandes spéciales comme les trois exemplaires uniques dédiés au Soleil, à la Terre et à la Lune. Elles témoignent de la capacité de Bentley à transformer une automobile de grand tourisme moderne en véritable œuvre d'art roulante, nécessitant des centaines d'heures de travail manuel qualifié.