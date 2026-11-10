BYD accusé de plagiat par Land Rover : bataille judiciaire autour du Defender

Par Martin Rochard / 10 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

Land Rover poursuit BYD en justice aux Pays-Bas, l'accusant d'avoir copié le Defender pour son SUV Ti7, après une saisie de documents numériques.

Le géant chinois de l'électrique BYD fait à nouveau les gros titres, mais cette fois pour des raisons bien moins glorieuses que ses records de vente. Jaguar Land Rover vient de lancer une offensive judiciaire contre le constructeur asiatique, l'accusant d'avoir plagié son emblématique Defender pour créer le Ti7, un SUV hybride rechargeable sept places.

Une descente musclée dans les bureaux néerlandais de BYD

L'affaire a pris une tournure spectaculaire en août dernier, lorsque des huissiers mandatés par la justice ont fait irruption dans les locaux de BYD aux Pays-Bas, à Schiedam et Hoofddorp. Selon les informations rapportées par The Times et The Guardian, cette opération visait à sécuriser des documents numériques avant leur éventuelle destruction.

JLR soupçonne son concurrent chinois d'avoir démonté un Defender dans le but d'en étudier la technologie par rétro-ingénierie, puis de l'avoir adaptée pour son propre modèle. Une pratique que le constructeur britannique ne compte manifestement pas laisser passer sans réagir.

BYD crie à la procédure abusive

Du côté de BYD, on dénonce une "expédition de pêche" et on conteste le volume de fichiers saisis. Les avocats du constructeur chinois estiment que la démarche de JLR dépasse largement le cadre légitime d'une enquête. En réponse, les conseillers juridiques de Land Rover accusent BYD d'entraver délibérément la procédure.

Un SUV chinois qui arrive au mauvais moment

Au cœur de cette bataille juridique se trouve le BYD Ti7, commercialisé en Chine depuis septembre 2025 sous le nom de Fangchengbao Ti7. Ce SUV massif et carré a immédiatement suscité des comparaisons avec le Defender britannique, certains médias n'hésitant pas à le qualifier de "clone chinois".

Le véhicule débarquera au Royaume-Uni dès janvier prochain, avec un prix d'appel estimé à environ 56 000 €, soit près de 24 000 € de moins qu'un Defender 110 sept places facturé autour de 80 000 €. Un écart tarifaire qui pourrait séduire de nombreux clients, à condition que BYD obtienne gain de cause.

Une ressemblance suffisante pour parler de copie ?

Si les similitudes visuelles entre les deux modèles sont indéniables, qualifier le Ti7 de copie conforme serait excessif. Les deux véhicules présentent des architectures techniques différentes, et c'est précisément cette question que devra trancher le tribunal de La Haye. Une décision préliminaire est attendue pour le 11 novembre, qui déterminera si BYD doit répondre des accusations de violation de propriété intellectuelle.

Un Defender à protéger coûte que coûte

Pour Jaguar Land Rover, ce contentieux dépasse largement le simple cadre d'une querelle de design. Le Defender représente l'un des modèles les plus iconiques et stratégiques du portefeuille du groupe. Laisser un concurrent proposer une alternative moins chère avec une technologie potentiellement dérobée constituerait un précédent dangereux.

Les enjeux pour JLR :

Préserver l'image premium du Defender

Protéger ses investissements en recherche et développement

Empêcher l'érosion de ses parts de marché face aux constructeurs chinois

Établir un précédent juridique dissuasif

Quand le partenaire devient concurrent

L'ironie de cette affaire ne manque pas. Land Rover entretient depuis longtemps des relations commerciales avec l'industrie automobile chinoise, notamment via son partenariat avec Chery. Cette collaboration a même permis de ressusciter le nom Freelander pour une gamme de véhicules électriques.

Pourtant, ce même Chery fait face à des accusations similaires avec son Jaecoo 7, surnommé le "Range Rover de chez Temu" en référence à sa ressemblance avec les SUV de luxe britanniques. Le comble : ce modèle est devenu la voiture la plus vendue au Royaume-Uni en octobre avec 3 412 unités, et occupe la deuxième place des ventes annuelles avec 42 885 immatriculations.

Un précédent victorieux en 2019

Ce n'est pas la première fois que JLR emprunte la voie judiciaire contre un constructeur chinois. En 2019, le groupe britannique a remporté une bataille de trois ans contre Jiangling Motor Corporation au sujet d'un véhicule accusé de copier le Range Rover Evoque. Cette victoire a prouvé que les tribunaux pouvaient donner raison aux constructeurs occidentaux face aux accusations de plagiat.

L'offensive chinoise en Europe se poursuit

Au-delà de ce cas particulier, cette affaire illustre la montée en puissance inexorable des constructeurs chinois sur le marché européen. BYD et ses compatriotes proposent des véhicules de plus en plus sophistiqués, souvent à des tarifs bien inférieurs à ceux de la concurrence établie.

Pour les constructeurs traditionnels comme Jaguar Land Rover, ignorer cette concurrence n'est plus une option. Reste à savoir si la protection juridique de leur propriété intellectuelle suffira à contenir cette vague déferlante. La décision du tribunal de La Haye, attendue prochainement, donnera une première indication sur l'équilibre entre innovation et imitation dans l'industrie automobile mondiale.

Ni BYD ni JLR n'ont souhaité commenter cette procédure en cours, laissant la justice trancher ce qui pourrait devenir un cas d'école dans les relations commerciales sino-européennes.