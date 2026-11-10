BMW Alpina : un coupé V8 de luxe en gestation pour rivaliser avec les GT d'exception

BMW Alpina : un coupé V8 de luxe en gestation p...

Par Sarah Wagner / 10 novembre 2026 à 11:18 · 3 min de lecture

BMW étudie sérieusement la production d'un coupé Alpina à moteur V8, un grand tourisme exclusif qui marquerait le renouveau de la marque allemande de prestige.

BMW prépare une renaissance spectaculaire pour Alpina, sa marque de prestige. Au-delà d'une nouvelle berline flagship attendue en 2027, le constructeur bavarois étudie sérieusement la production d'un coupé sportif à moteur V8 qui pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire de la marque.

Un concept qui séduit au-delà des attentes

Présenté lors du prestigieux Concorso d'Eleganza Villa d'Este en mai dernier, le Vision BMW Alpina a suscité un engouement considérable auprès des passionnés et des clients potentiels. Ce grand tourisme 2+2 places incarne une vision résolument luxueuse de la sportivité, avec son imposant V8 en position avant et un habitacle d'un raffinement exceptionnel.

Selon des sources internes, ce projet serait décrit comme le "moment M1" d'Alpina, en référence au légendaire coupé BMW M1 des années 1970. Une comparaison qui en dit long sur l'importance stratégique que pourrait revêtir ce modèle pour la marque allemande.

Une production limitée à l'étude

Mike Reichelt, responsable du programme Neue Klasse chez BMW, a reconnu l'attention exceptionnelle suscitée par le concept lors du lancement de la nouvelle BMW i3. Il a évoqué les défis techniques posés aux ingénieurs par les créations audacieuses de l'équipe design, tout en soulignant que l'intérêt client pourrait justifier un passage en production.

Le modèle pourrait suivre une stratégie similaire à celle du BMW Skytop, avec une fabrication en série ultra-limitée. Cette approche permettrait de :

Limiter les investissements de développement

Garantir l'exclusivité et préserver la valeur du véhicule

Tester le positionnement premium d'Alpina sur le segment des GT d'exception

Créer un halo marketing pour l'ensemble de la gamme

Alpina se distingue de BMW M

L'intérêt majeur de ce projet réside dans la différenciation qu'il permettrait d'établir entre Alpina et BMW M. Là où les modèles M privilégient la sportivité pure, l'agilité et les performances chronométriques, Alpina se positionnerait sur le créneau du grand tourisme de luxe.

Le V8 deviendrait ainsi la signature mécanique de la marque, incarnant une philosophie axée sur le confort, le raffinement et les longues distances, plutôt que sur les chronos en circuit. Une approche qui rappelle celle de concurrents comme Bentley Continental GT ou Aston Martin DB12 sur le marché européen.

Un moteur V8 puissant mais civilisé

BMW n'a pas communiqué de spécifications détaillées concernant le groupe motopropulseur du concept. Néanmoins, on peut s'attendre à une mécanique huit cylindres délivrant une puissance généreuse, probablement au-delà de 600 chevaux, avec une sonorité travaillée et un couple abondant à tous les régimes.

Une gamme qui se structure progressivement

Le plan produit d'Alpina prévoit une montée en puissance graduelle. La berline basée sur la Série 7, attendue en 2027, constituera le premier jalon de cette nouvelle ère. Elle établira le positionnement tarifaire et stylistique de la marque, avant l'arrivée éventuelle de modèles plus exclusifs.

Ce coupé V8, s'il voit le jour, offrirait un niveau d'exclusivité inédit et permettrait à Alpina de s'affirmer face aux marques de grand tourisme établies sur le Vieux Continent. Une stratégie ambitieuse pour une marque qui cherche à renouer avec son héritage tout en s'inscrivant dans l'ère moderne.

Le verdict encore en suspens

Malgré les signaux encourageants, aucune décision définitive n'a été prise concernant la production du Vision BMW Alpina. Les dirigeants de BMW poursuivent leurs discussions pour évaluer la rentabilité et la pertinence stratégique d'un tel projet.

Le développement d'un véhicule exclusif représente un investissement considérable, d'autant plus pour une marque à volumes limités. Toutefois, dans un contexte où l'électrification menace les moteurs thermiques de prestige, un coupé V8 en série limitée pourrait constituer un dernier chant du cygne mémorable pour cette architecture mécanique emblématique.

Les passionnés français et européens suivront avec attention l'évolution de ce dossier, qui pourrait enrichir significativement l'offre de grands tourisme de luxe disponibles sur notre marché d'ici quelques années.