BMW i3 Touring 2027 : le break électrique filmé sur le Nürburgring

Par Luc Morandini / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

BMW prépare un break électrique i3 Touring pour 2027, aperçu au Nürburgring, offrant une alternative stylée aux SUV avec la nouvelle plateforme Neue Klasse.

Alors que l'industrie automobile mise massivement sur les SUV, BMW persiste dans sa volonté de préserver les breaks, y compris dans l'électrique. La preuve avec ce prototype du futur i3 Touring, filmé en pleine séance d'essais sur le circuit mythique du Nürburgring. Les images dévoilent un modèle partiellement camouflé qui confirme l'arrivée d'un break électrique dans la famille Neue Klasse pour 2027.

Un design fidèle à la berline i3

Sur cette vidéo d'espionnage, le prototype arbore un camouflage partiel à l'avant, mais BMW ne devrait pas réserver de surprises majeures par rapport à la berline i3 déjà présentée. Les véritables modifications interviennent au-delà des montants centraux, avec un toit allongé se terminant par un hayon pratique, signature des breaks de la marque bavaroise.

Le toit panoramique vitré d'une seule pièce, désormais standard sur la berline i3, équipera également le Touring. Contrairement à l'ancienne Série 3 Touring, cette surface vitrée ne dispose pas de section coulissante – un choix technique qui s'inscrit dans la modernité de la plateforme électrique.

Adieu à la lunette arrière ouvrante

Les observateurs attentifs remarqueront l'absence du bouton permettant d'ouvrir la lunette arrière indépendamment du hayon. Cette fonctionnalité emblématique des Touring BMW, que les propriétaires appréciaient pour charger de petits objets, a déjà disparu sur le i5 Touring. Le constructeur justifie cette suppression par des impératifs aérodynamiques, essentiels pour maximiser l'autonomie des véhicules électriques.

Un habitacle high-tech

L'intérieur du i3 Touring reprendra logiquement celui de la berline, avec ses technologies modernes caractéristiques de la Neue Klasse :

Un grand écran central épuré

Une projection sur tout le pare-brise

Une réduction drastique des commandes physiques

La disparition de la célèbre molette iDrive entre les sièges

La praticité comme argument majeur

L'intérêt principal du Touring réside évidemment dans son volume de chargement. Alors que la berline i3 propose un coffre de 420 litres, le break offrira un espace cargo considérablement augmenté, parfait pour les familles et les voyages. Le compartiment de rangement avant de 31 litres, typique des véhicules électriques dépourvus de moteur thermique, sera conservé.

Cette polyvalence positionne le i3 Touring comme une alternative séduisante au SUV iX3, avec l'avantage d'un centre de gravité plus bas favorisant la dynamique de conduite et d'un style plus élégant que celui des véhicules surélevés.

BMW défend le patrimoine du break

Il y a une certaine ironie à voir BMW développer un second break électrique après le i5 Touring, alors que la majorité des constructeurs abandonnent cette carrosserie au profit des crossovers. Le badge Touring possède une riche histoire chez le constructeur munichois, et l'électrification ne devrait pas signifier l'abandon des silhouettes qui ont forgé l'identité de la marque.

Pour les amateurs de conduite, un break offre des avantages indéniables : position de conduite basse, excellent comportement routier, volume généreux et élégance intemporelle. Des qualités que les SUV, malgré leur succès commercial, ne peuvent égaler.

Des versions sportives attendues

La division BMW M travaille déjà sur des déclinaisons haute performance. Un i3 M60 Touring devrait arriver en premier, reprenant la mécanique de la berline M60. Mais l'information la plus excitante concerne une potentielle M3 Touring 100% électrique équipée d'un système à quatre moteurs, promettant des performances spectaculaires tout en préservant la praticité du break.

Deux architectures, une même ambition

BMW envisage également une Série 3 Touring thermique de nouvelle génération, qui cohabiterait avec le i3 électrique. Malgré des apparences similaires, ces deux modèles reposeraient sur des fondations radicalement différentes : la plateforme électrique dédiée Neue Klasse pour le i3 Touring produit à Munich, et l'architecture CLAR pour la version thermique assemblée à Dingolfing.

Cette stratégie permet au constructeur bavarois de satisfaire tous les publics : ceux qui souhaitent passer à l'électrique et ceux qui préfèrent encore le moteur thermique, sans sacrifier le plaisir de conduire ni la praticité du break. Reste à savoir si ces modèles arriveront sur le marché français et à quel tarif face à une concurrence de plus en plus électrifiée.