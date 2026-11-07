Dacia étudie un rival électrique du Fiat Panda pour l'Europe

Par Luc Morandini / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Dacia envisage d'adapter le Renault Bridger indien en version électrique pour concurrencer le Fiat Grande Panda et réduire ses émissions de CO2 en Europe.

Un petit baroudeur électrique dans les cartons de Dacia

L'électrification s'accélère chez Dacia. La marque roumaine du groupe Renault explore une piste inattendue pour étoffer rapidement sa gamme de véhicules électriques : l'adaptation du Renault Bridger, un SUV compact initialement conçu pour le marché indien. Ce petit baroudeur pourrait bien débarquer en Europe avec une motorisation 100% électrique pour concurrencer les nouveaux venus du segment des citadines électriques abordables.

Un concept quasi finalisé inspiré du Jimny

Présenté cette année sous forme de concept proche de la production, le Bridger arbore un style robuste et compact qui rappelle l'emblématique Suzuki Jimny. Dans sa version indienne, ce petit SUV se positionne sous le Renault Duster dans la hiérarchie de la marque au losange sur le sous-continent.

Son lancement est programmé pour l'année prochaine en Inde, s'inscrivant dans la stratégie globale du groupe Renault de développer des modèles spécifiques pour chaque marché clé. Initialement, comme d'autres créations régionales telles que les Renault Filante, Boreal ou Niagara, le Bridger n'était pas destiné au marché européen.

Le défi des émissions de CO2

La donne pourrait néanmoins changer radicalement. Selon des sources internes au groupe, Dacia examine sérieusement la possibilité d'adapter ce véhicule pour l'Europe. La raison ? Un besoin urgent d'électrifier sa gamme à moindre coût tout en respectant les normes environnementales de plus en plus strictes.

La marque roumaine accuse effectivement un retard significatif sur ses émissions de CO2 par rapport aux autres entités du groupe Renault. Sa gamme électrique reste pour l'instant limitée, avec essentiellement la Spring comme porte-étendard électrique. Cette situation devient problématique face au durcissement des réglementations européennes.

Une bataille sur le segment des électriques accessibles

Sur le marché européen, ce Bridger électrifié viendrait directement concurrencer deux rivaux de poids : le Citroën ë-C3 et le Fiat Grande Panda Electric. Ces trois modèles partagent une philosophie commune : proposer une électrification abordable dans un format compact et pratique.

Les incitations européennes changent la donne

La réflexion de Dacia s'inscrit également dans le cadre du nouvel Industrial Accelerator Act de l'Union européenne. Ce dispositif pourrait introduire des super-crédits particulièrement avantageux pour les véhicules électriques fabriqués localement en Europe.

L'atout majeur : ces avantages seraient encore plus généreux pour les modèles mesurant moins de 4,2 mètres de long. Une dimension qui correspond précisément au format compact du Bridger, renforçant l'intérêt économique de son adaptation pour le Vieux Continent.

Quatre électriques d'ici 2030

Dacia a officiellement annoncé son intention de commercialiser quatre véhicules électriques d'ici 2030. Si la marque restait jusqu'ici discrète sur l'identité de ces modèles, le puzzle commence à se dessiner :

La Spring, déjà présente au catalogue

La Sandero dans sa version électrifiée

La Sandero Stepway électrique

Un quatrième modèle mystère qui pourrait bien être ce fameux Bridger européanisé

Une stratégie d'accessibilité maintenue

Cette offensive électrique permettrait à Dacia de conserver son positionnement historique : offrir des véhicules accessibles financièrement, tout en répondant aux exigences environnementales du marché européen. Le défi consiste à électrifier sans abandonner les tarifs compétitifs qui font le succès de la marque.

L'arrivée potentielle du Bridger électrique témoigne de la créativité dont font preuve les constructeurs pour naviguer entre contraintes réglementaires, attentes des consommateurs et impératifs de rentabilité. Pour Dacia, l'adaptation d'un modèle déjà développé pour un autre marché représente une solution pragmatique et économique pour accélérer son virage électrique.

Reste à savoir si ce projet se concrétisera et à quel tarif ce petit baroudeur électrique pourrait être proposé aux Européens. Une chose est certaine : le segment des petites électriques abordables s'annonce comme l'un des champs de bataille les plus disputés de l'automobile européenne dans les années à venir.