Dacia étudie un rival électrique du Fiat Panda pour l'Europe
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
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Un petit baroudeur électrique dans les cartons de Dacia
L'électrification s'accélère chez Dacia. La marque roumaine du groupe Renault explore une piste inattendue pour étoffer rapidement sa gamme de véhicules électriques : l'adaptation du Renault Bridger, un SUV compact initialement conçu pour le marché indien. Ce petit baroudeur pourrait bien débarquer en Europe avec une motorisation 100% électrique pour concurrencer les nouveaux venus du segment des citadines électriques abordables.
Un concept quasi finalisé inspiré du Jimny
Présenté cette année sous forme de concept proche de la production, le Bridger arbore un style robuste et compact qui rappelle l'emblématique Suzuki Jimny. Dans sa version indienne, ce petit SUV se positionne sous le Renault Duster dans la hiérarchie de la marque au losange sur le sous-continent.
Son lancement est programmé pour l'année prochaine en Inde, s'inscrivant dans la stratégie globale du groupe Renault de développer des modèles spécifiques pour chaque marché clé. Initialement, comme d'autres créations régionales telles que les Renault Filante, Boreal ou Niagara, le Bridger n'était pas destiné au marché européen.
Le défi des émissions de CO2
La donne pourrait néanmoins changer radicalement. Selon des sources internes au groupe, Dacia examine sérieusement la possibilité d'adapter ce véhicule pour l'Europe. La raison ? Un besoin urgent d'électrifier sa gamme à moindre coût tout en respectant les normes environnementales de plus en plus strictes.
La marque roumaine accuse effectivement un retard significatif sur ses émissions de CO2 par rapport aux autres entités du groupe Renault. Sa gamme électrique reste pour l'instant limitée, avec essentiellement la Spring comme porte-étendard électrique. Cette situation devient problématique face au durcissement des réglementations européennes.
Une bataille sur le segment des électriques accessibles
Sur le marché européen, ce Bridger électrifié viendrait directement concurrencer deux rivaux de poids : le Citroën ë-C3 et le Fiat Grande Panda Electric. Ces trois modèles partagent une philosophie commune : proposer une électrification abordable dans un format compact et pratique.
Les incitations européennes changent la donne
La réflexion de Dacia s'inscrit également dans le cadre du nouvel Industrial Accelerator Act de l'Union européenne. Ce dispositif pourrait introduire des super-crédits particulièrement avantageux pour les véhicules électriques fabriqués localement en Europe.
L'atout majeur : ces avantages seraient encore plus généreux pour les modèles mesurant moins de 4,2 mètres de long. Une dimension qui correspond précisément au format compact du Bridger, renforçant l'intérêt économique de son adaptation pour le Vieux Continent.
Quatre électriques d'ici 2030
Dacia a officiellement annoncé son intention de commercialiser quatre véhicules électriques d'ici 2030. Si la marque restait jusqu'ici discrète sur l'identité de ces modèles, le puzzle commence à se dessiner :
- La Spring, déjà présente au catalogue
- La Sandero dans sa version électrifiée
- La Sandero Stepway électrique
- Un quatrième modèle mystère qui pourrait bien être ce fameux Bridger européanisé
Une stratégie d'accessibilité maintenue
Cette offensive électrique permettrait à Dacia de conserver son positionnement historique : offrir des véhicules accessibles financièrement, tout en répondant aux exigences environnementales du marché européen. Le défi consiste à électrifier sans abandonner les tarifs compétitifs qui font le succès de la marque.
L'arrivée potentielle du Bridger électrique témoigne de la créativité dont font preuve les constructeurs pour naviguer entre contraintes réglementaires, attentes des consommateurs et impératifs de rentabilité. Pour Dacia, l'adaptation d'un modèle déjà développé pour un autre marché représente une solution pragmatique et économique pour accélérer son virage électrique.
Reste à savoir si ce projet se concrétisera et à quel tarif ce petit baroudeur électrique pourrait être proposé aux Européens. Une chose est certaine : le segment des petites électriques abordables s'annonce comme l'un des champs de bataille les plus disputés de l'automobile européenne dans les années à venir.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le Renault Bridger et pourquoi Dacia s'y intéresse ?
Le Bridger est un petit SUV robuste conçu initialement pour le marché indien, dans l'esprit du Suzuki Jimny. Dacia envisage de l'adapter en version électrique pour élargir rapidement sa gamme électrifiée en Europe et réduire ses émissions de CO2.
Quels sont les concurrents directs de ce futur modèle Dacia ?
Ce véhicule compact viendrait affronter le Citroën ë-C3 et le Fiat Grande Panda Electric sur le segment des petites voitures électriques abordables. Ces modèles partagent une philosophie similaire : accessibilité, format compact et électrification.
Pourquoi Dacia doit-elle électrifier rapidement sa gamme ?
La marque roumaine accuse un retard en matière d'émissions de CO2 par rapport aux autres marques du groupe Renault, en raison de sa gamme électrique encore limitée. L'Union européenne renforce également les réglementations environnementales, incitant à une électrification rapide.
Combien de véhicules électriques Dacia lancera-t-elle d'ici 2030 ?
Dacia a annoncé le lancement de quatre modèles électriques d'ici 2030. Il s'agira de la Spring, de la Sandero, de la Sandero Stepway et d'un quatrième véhicule qui pourrait être l'adaptation du Bridger.
Quels avantages offre la nouvelle réglementation européenne pour ce type de véhicule ?
Le nouvel Industrial Accelerator Act de l'UE pourrait introduire des super-crédits pour les véhicules électriques produits en Europe, avec des avantages supplémentaires pour les modèles de moins de 4,2 mètres de long, ce qui correspond exactement au format du Bridger.