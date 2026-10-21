Fiat Multipla 2026 : le monospace iconique pourrait vraiment revenir en production

Par Martin Rochard / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

Fiat étudie sérieusement la mise en production du concept Multiplay, un monospace moderne inspiré du célèbre Multipla, pour concurrencer les SUV familiaux.

Le retour du mythique Fiat Multipla n'est plus une simple rumeur. La marque italienne étudie activement la production de son concept Multiplay, dévoilé début 2026 au Mondial de l'Auto de Paris. Une annonce qui pourrait bien bouleverser le segment des voitures familiales, dominé depuis des années par les SUV.

Un projet stratégique validé par la direction

Contrairement aux concepts-cars habituels destinés uniquement à briller sous les projecteurs des salons automobiles, le Multiplay bénéficie d'un soutien fort de la nouvelle direction de Fiat. Arnaud Belloni, patron de la marque, ne cache pas son enthousiasme pour ce projet qu'il qualifie de "fantastiquement important" et "absolument significatif" pour l'avenir de Fiat.

Dans une interview accordée à nos confrères britanniques d'Autocar, le dirigeant affirme sa conviction : "Je suis absolument convaincu que nous avons besoin d'une voiture familiale dans notre gamme". Pour lui, le nom Multipla demeure le seul qui résonne encore largement auprès des clients européens dans cette catégorie.

L'héritage du Multipla original revisité

Lancé en 1998, le Multipla original avait marqué les esprits par son design audacieux et sa modularité exemplaire. Capable d'accueillir six passagers dans un gabarit compact, ce monospace incarnait la praticité avant tout, même si son esthétique divisait fortement.

Près de 30 ans plus tard, le concept Multiplay reprend cette philosophie de polyvalence en y ajoutant une touche moderne. Le véhicule mélange l'habitabilité d'un monospace avec l'apparence robuste et l'image désirable d'un SUV. Une approche hybride qui pourrait séduire les familles cherchant de l'espace sans renoncer à un design attractif.

Un format compact pour un maximum d'espace

Si le projet aboutit, la version de série devrait mesurer moins de 4,50 mètres de longueur. Cette compacité permettrait d'offrir un habitacle généreux tout en conservant une facilité de stationnement et une empreinte urbaine maîtrisée, deux arguments de poids face aux gros SUV actuels.

Vers une ère "post-SUV" ?

François Leboine, directeur du design chez Fiat, voit dans le Multiplay les prémices d'une possible ère "post-SUV". Son objectif est clair : proposer une alternative crédible aux crossovers conventionnels sans sacrifier l'attrait visuel qui fait leur succès.

Le pari de Fiat consiste à rendre un monospace aussi désirable qu'un SUV. Car si les monospaces restent parmi les véhicules familiaux les plus pratiques, leur image a souffert de l'engouement massif pour les SUV ces dernières années.

Les défis de la production

Transformer un concept séduisant en véhicule de série rentable représente un défi considérable. Fiat devra conserver les innovations et l'esprit du Multiplay tout en maîtrisant les coûts de fabrication et le prix de vente final.

La solution passera probablement par l'utilisation de composants et plateformes déjà disponibles dans le portefeuille géant de Stellantis. Cette mutualisation permettrait d'éviter des investissements pharaoniques en développement.

Une décision conditionnée à l'accueil du public

Pour l'instant, Fiat observe attentivement les réactions du public au concept. Le véritable enjeu est de déterminer si les acheteurs sont prêts à adopter quelque chose de vraiment différent, ou si la domination des SUV reste trop ancrée dans les mentalités.

Arnaud Belloni reste prudent sur le calendrier : même en cas de développement rapide, une commercialisation ne pourrait intervenir avant deux à trois ans minimum.

Un marché mûr pour le changement ?

L'explosion des ventes de SUV ces dernières années s'est faite au détriment des breaks et monospaces, relégués au second plan malgré leurs qualités intrinsèques. Les breaks offrent pourtant un volume de chargement comparable avec une meilleure aérodynamique, tandis que les monospaces demeurent imbattables en modularité.

Mais l'image a pris le dessus sur la raison. Les constructeurs ont répondu à cette tendance en éliminant progressivement ces catégories de leurs catalogues ou en les remplaçant par des alternatives surélevées à l'allure plus robuste.

Des concepts comme le Multiplay pourraient contribuer à inverser cette tendance en rappelant aux familles que le transport pratique ne nécessite pas forcément une position de conduite haute et des protections plastiques imposantes.

Des signes encourageants

Fiat n'est d'ailleurs pas seul dans cette démarche. Renault explore également une renaissance de la formule Espace originale, tandis que BMW maintient sa Série 3 Touring pour une nouvelle génération. Ces initiatives laissent espérer qu'un monde "post-SUV" reste envisageable.

Il serait sans doute illusoire d'attendre un abandon massif des crossovers par les acheteurs. Mais multiplier les alternatives constitue déjà un pas dans la bonne direction. Les breaks et monospaces n'ont jamais cessé d'avoir du sens : ils ont simplement perdu la bataille de l'image face à l'invasion des SUV dans les showrooms.

Si Fiat parvient à combiner la praticité et l'habitabilité d'un monospace avec l'apparence robuste que le public apprécie chez les SUV, le constructeur italien pourrait bien convaincre certains clients de reconsidérer leurs véritables besoins en matière de voiture familiale. Après tout, tout le monde n'a pas réellement besoin d'un SUV, même si les constructeurs ont passé des années à nous faire croire le contraire.