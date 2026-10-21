Freelander 8 : le SUV électrique géant de Chery embarque la puissance Qualcomm

Par Luc Morandini / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

Le groupe chinois Chery dévoile le Freelander 8, un SUV premium de 5,1 mètres avec 620 chevaux et une technologie embarquée révolutionnaire signée Qualcomm.

Le constructeur chinois Chery frappe fort avec le dévoilement du Freelander 8, un mastodonte technologique qui repousse les limites du SUV électrifié premium. Avec ses dimensions hors normes et sa fiche technique impressionnante, ce nouveau modèle vise clairement le segment des grands SUV haut de gamme.

Un géant sur roues aux mensurations XXL

Le Freelander 8 ne fait pas dans la demi-mesure avec ses 5,1 mètres de longueur, 2,1 mètres de largeur et 1,9 mètre de hauteur. Ces dimensions généreuses lui confèrent une présence imposante sur la route et se traduisent par un habitacle particulièrement spacieux pouvant accueillir jusqu'à six occupants dans un confort optimal.

Pour accompagner cette stature impressionnante, le SUV pourra être chaussé de jantes allant jusqu'à 22 pouces selon les versions. Un gabarit qui le positionne directement face aux références du segment comme le BMW X7 ou le Mercedes GLS sur le marché européen.

Une motorisation hybride rechargeable musclée

Sous le capot, Freelander a opté pour une configuration hybride rechargeable particulièrement véloce. Le système combine un moteur thermique 2.0 turbo essence à une transmission intégrale électrifiée, le tout alimenté par une batterie LFP de 34 kWh.

Les performances sont au rendez-vous :

Puissance maximale : 620 chevaux

Couple maximal : 662 Nm

Accélération 0-100 km/h : 5,8 secondes

Autonomie totale : 886 kilomètres

Autonomie électrique pure : 110 kilomètres

La recharge rapide en courant continu permet de passer de 20% à 80% de batterie en moins de 20 minutes, un atout pratique pour les longs trajets.

La technologie Qualcomm au cœur de l'expérience

C'est sans doute l'aspect le plus spectaculaire du Freelander 8 : son équipement technologique de pointe. L'habitacle est dominé par un écran panoramique impressionnant de 46,3 pouces (soit 117 centimètres) en résolution 8K qui s'étend sur toute la largeur du tableau de bord.

Cette interface géante est complétée par un écran central tactile de 15,6 pouces, le tout orchestré par le puissant processeur automobile Qualcomm SA8295P. Cette puce de dernière génération garantit une fluidité et une réactivité optimales pour gérer l'ensemble des fonctionnalités embarquées.

Un cinéma roulant pour les passagers arrière

Les occupants de la banquette arrière ne sont pas oubliés avec un écran suspendu de 17,3 pouces dédié à leur divertissement, disponible sur certaines configurations. L'expérience audio est assurée par un système Harman Kardon équipé de 23 haut-parleurs pour une immersion sonore totale.

Une intelligence artificielle au service de la conduite

Le système intégré regroupe l'ensemble des informations essentielles : navigation, aides à la conduite, surveillance de l'environnement, divertissement et fonctions spécifiques pour la conduite tout-terrain. Le Freelander 8 embarque une suite complète de plus de 30 assistances à la conduite avec une capacité de conduite semi-autonome de niveau L2+.

Deux systèmes intelligents se distinguent particulièrement :

SIVP (Super Intelligent Valet Parking) : permet au véhicule de rechercher et de se garer de manière autonome

permet au véhicule de rechercher et de se garer de manière autonome i-ATS (Intelligent All-Terrain System) : propose neuf modes de conduite adaptés aux différentes surfaces et conditions, du bitume aux chemins les plus escarpés

Disponibilité et commercialisation à préciser

Actuellement en phase de développement, le Freelander 8 verra ses spécifications finales varier selon les marchés visés. La marque promet de communiquer davantage d'informations dans les prochains mois concernant la disponibilité et les tarifs pratiqués.

Si Chery multiplie les annonces de nouveaux modèles électrifiés pour le marché chinois, la question de leur arrivée en Europe reste ouverte. Le groupe, qui a déjà établi une présence sur le Vieux Continent via d'autres marques, pourrait utiliser ce Freelander 8 comme fer de lance pour s'attaquer au lucratif segment des SUV premium électrifiés.