Par Martin Rochard / 27 novembre 2026 à 12:16 · 3 min de lecture

La future BMW M3 100% électrique débarquera début 2027 avec 1 100 ch, quatre moteurs et une charge ultra-rapide à 420 kW pour rivaliser avec les meilleures sportives.

BMW franchit un cap décisif dans l'électrification de sa gamme sportive. La mythique M3, référence des berlines hautes performances depuis quatre décennies, s'apprête à basculer dans l'ère électrique avec un modèle qui promet de bousculer les codes du segment.

Un dévoilement stratégique au CES 2027

Contrairement aux usages, ce n'est pas lors d'un salon automobile traditionnel que BMW dévoilera sa M3 électrique, mais au Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier 2027. Un choix symbolique qui souligne la dimension technologique de ce projet baptisé ZA0 en interne.

Cette présentation inaugurera le lancement d'une production qui démarrera dans la foulée à l'usine historique de Munich. Le calendrier est serré : la M3 thermique actuelle (G80) achèvera sa carrière commerciale courant 2027, entre février et l'été selon les marchés, laissant temporairement la version électrique comme seule M3 au catalogue.

Une architecture à quatre moteurs inédite

Le véritable argument de cette M3 nouvelle génération réside dans sa motorisation révolutionnaire. BMW mise sur quatre moteurs électriques à excitation synchrone, chacun entraînant une roue indépendamment. Cette configuration offre plusieurs avantages :

Une puissance combinée atteignant 1 100 chevaux

Un couple colossal de 1 200 Nm disponible instantanément

Une gestion ultra-précise de la motricité sur chaque roue

Un contrôle optimal de la répartition du couple en virage

Les performances annoncées placent d'emblée cette M3 dans la catégorie des supercars : le 0 à 100 km/h serait bouclé en moins de 3 secondes, selon les objectifs internes de BMW. Les chiffres définitifs de vitesse maximale et de quart de mile ne sont pas encore communiqués.

Autonomie et recharge : le grand écart entre cycles

Sur le volet de l'autonomie, BMW affiche une cible de 650 kilomètres selon le cycle WLTP européen. Un chiffre encourageant, mais qu'il convient de nuancer : selon le cycle EPA américain, nettement plus représentatif d'une utilisation réelle et dynamique, l'autonomie tournerait plutôt autour de 480 kilomètres.

C'est sur la recharge que BMW semble avoir concentré ses efforts. La M3 électrique acceptera une puissance de charge allant jusqu'à 420 kW sur les bornes rapides compatibles. Concrètement, cela permettrait de récupérer 350 kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes dans des conditions optimales. De quoi limiter considérablement l'anxiété liée à l'autonomie lors des longs trajets.

Le comportement avant tout

BMW a multiplié les phases de tests depuis plusieurs mois, du circuit Paul Ricard à Miramas jusqu'au légendaire Nürburgring, en passant par des essais routiers en Californie. Les ingénieurs de la division M ont répété à plusieurs reprises que leur objectif n'était pas seulement d'atteindre des chiffres impressionnants sur le papier.

L'enjeu principal : que cette M3 électrique procure les mêmes sensations de conduite qu'une M3 thermique au volant. Pour y parvenir, BMW intègre des changements de rapports simulés et propose six modes de conduite distincts, permettant d'adapter le caractère de la voiture aux préférences du pilote.

Une transition en douceur

Les amateurs de mécanique thermique ne sont pas abandonnés pour autant. Une nouvelle génération de M3 à moteur essence, identifiée sous le code G84, est programmée pour une arrivée vers mi-2028. Cette stratégie permettra à BMW de proposer simultanément les deux motorisations, laissant le choix aux clients pendant une période de transition.

Cette approche pragmatique reconnaît que tous les passionnés ne sont pas prêts à franchir le pas de l'électrique, tout en permettant à BMW de respecter les normes environnementales de plus en plus strictes sur le marché européen. La M3 électrique représente ainsi l'avenir de la gamme M, sans pour autant tourner brutalement le dos à son héritage thermique.