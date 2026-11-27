BMW M3 électrique : 1 100 chevaux et quatre moteurs pour 2027
Par Martin Rochard · 3 min de lecture
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BMW franchit un cap décisif dans l'électrification de sa gamme sportive. La mythique M3, référence des berlines hautes performances depuis quatre décennies, s'apprête à basculer dans l'ère électrique avec un modèle qui promet de bousculer les codes du segment.
Un dévoilement stratégique au CES 2027
Contrairement aux usages, ce n'est pas lors d'un salon automobile traditionnel que BMW dévoilera sa M3 électrique, mais au Consumer Electronics Show de Las Vegas en janvier 2027. Un choix symbolique qui souligne la dimension technologique de ce projet baptisé ZA0 en interne.
Cette présentation inaugurera le lancement d'une production qui démarrera dans la foulée à l'usine historique de Munich. Le calendrier est serré : la M3 thermique actuelle (G80) achèvera sa carrière commerciale courant 2027, entre février et l'été selon les marchés, laissant temporairement la version électrique comme seule M3 au catalogue.
Une architecture à quatre moteurs inédite
Le véritable argument de cette M3 nouvelle génération réside dans sa motorisation révolutionnaire. BMW mise sur quatre moteurs électriques à excitation synchrone, chacun entraînant une roue indépendamment. Cette configuration offre plusieurs avantages :
- Une puissance combinée atteignant 1 100 chevaux
- Un couple colossal de 1 200 Nm disponible instantanément
- Une gestion ultra-précise de la motricité sur chaque roue
- Un contrôle optimal de la répartition du couple en virage
Les performances annoncées placent d'emblée cette M3 dans la catégorie des supercars : le 0 à 100 km/h serait bouclé en moins de 3 secondes, selon les objectifs internes de BMW. Les chiffres définitifs de vitesse maximale et de quart de mile ne sont pas encore communiqués.
Autonomie et recharge : le grand écart entre cycles
Sur le volet de l'autonomie, BMW affiche une cible de 650 kilomètres selon le cycle WLTP européen. Un chiffre encourageant, mais qu'il convient de nuancer : selon le cycle EPA américain, nettement plus représentatif d'une utilisation réelle et dynamique, l'autonomie tournerait plutôt autour de 480 kilomètres.
C'est sur la recharge que BMW semble avoir concentré ses efforts. La M3 électrique acceptera une puissance de charge allant jusqu'à 420 kW sur les bornes rapides compatibles. Concrètement, cela permettrait de récupérer 350 kilomètres d'autonomie en seulement 10 minutes dans des conditions optimales. De quoi limiter considérablement l'anxiété liée à l'autonomie lors des longs trajets.
Le comportement avant tout
BMW a multiplié les phases de tests depuis plusieurs mois, du circuit Paul Ricard à Miramas jusqu'au légendaire Nürburgring, en passant par des essais routiers en Californie. Les ingénieurs de la division M ont répété à plusieurs reprises que leur objectif n'était pas seulement d'atteindre des chiffres impressionnants sur le papier.
L'enjeu principal : que cette M3 électrique procure les mêmes sensations de conduite qu'une M3 thermique au volant. Pour y parvenir, BMW intègre des changements de rapports simulés et propose six modes de conduite distincts, permettant d'adapter le caractère de la voiture aux préférences du pilote.
Une transition en douceur
Les amateurs de mécanique thermique ne sont pas abandonnés pour autant. Une nouvelle génération de M3 à moteur essence, identifiée sous le code G84, est programmée pour une arrivée vers mi-2028. Cette stratégie permettra à BMW de proposer simultanément les deux motorisations, laissant le choix aux clients pendant une période de transition.
Cette approche pragmatique reconnaît que tous les passionnés ne sont pas prêts à franchir le pas de l'électrique, tout en permettant à BMW de respecter les normes environnementales de plus en plus strictes sur le marché européen. La M3 électrique représente ainsi l'avenir de la gamme M, sans pour autant tourner brutalement le dos à son héritage thermique.
Questions fréquentes
Quand la BMW M3 électrique sera-t-elle commercialisée ?
Le dévoilement est prévu pour janvier 2027 au salon CES de Las Vegas. La production démarrera ensuite à l'usine BMW de Munich courant 2027, avec des premières livraisons attendues dans la foulée.
Quelle sera la puissance de cette M3 électrique ?
BMW annonce 1 100 chevaux et 1 200 Nm de couple grâce à quatre moteurs électriques à excitation synchrone, soit un par roue. Cette architecture à quatre moteurs promet des performances exceptionnelles avec un 0 à 100 km/h sous les 3 secondes.
Quelle autonomie peut-on attendre de cette M3 électrique ?
BMW vise environ 650 kilomètres selon le cycle d'homologation WLTP européen. En conditions réelles et selon le cycle EPA américain plus strict, l'autonomie devrait se situer autour de 480 kilomètres.
Que devient la BMW M3 thermique actuelle ?
La M3 actuelle à moteur essence (G80) cessera sa production en 2027, entre février et l'été selon les marchés. Une nouvelle génération thermique (G84) est également prévue pour mi-2028, qui coexistera avec la version électrique.
Pourquoi BMW présente cette M3 au CES plutôt qu'à un salon automobile ?
Ce choix reflète le positionnement technologique de ce modèle. Avec ses quatre moteurs, sa charge à 420 kW et ses modes de conduite programmables, BMW souhaite mettre en avant l'innovation plutôt que la tradition.