BMW imite Hyundai : des rapports virtuels arrivent sur la nouvelle i3 électrique

Par Sarah Wagner / 13 novembre 2026 à 18:26 · 3 min de lecture

BMW adopte finalement les changements de rapports simulés qu'elle qualifiait de "gadget amusant" chez Hyundai, et les intègre à sa future i3 M60.

Du mépris à l'adoption : BMW revient sur ses certitudes

L'ironie est savoureuse dans l'industrie automobile. Il y a quelques années, BMW tournait en dérision la technologie de changements de rapports simulés introduite par Hyundai sur l'Ioniq 5 N, la qualifiant de "gadget amusant". Aujourd'hui, le constructeur bavarois s'apprête à lancer sa propre version de ce système sur la future i3 M60 xDrive, dont la commercialisation est prévue pour 2027.

Christian Heiss, ingénieur senior en dynamique de conduite chez BMW, a expliqué cette volte-face lors du lancement international de la nouvelle Série 3 et de l'i3. "Nous l'avions vu auparavant, notamment chez Hyundai. Chez BMW, nous pensions : voilà un gadget amusant. Nous sommes dans un monde électrique, pourquoi copier des éléments du moteur thermique ?", a-t-il confié au média australien Carsales.

Des "Stages" plutôt que des rapports

Les équipes dynamique ont finalement convaincu leurs collègues que cette technologie offrait bien plus qu'une simple imitation d'une transmission conventionnelle. BMW a baptisé son système "Stages" plutôt que "rapports", dans une tentative de se démarquer de la concurrence.

Les premiers indices de cette technologie sont apparus fin septembre, lorsque BMW a dévoilé des images officielles de l'i3 M60. Une photo de l'intérieur révélait des palettes de changement de rapports derrière le volant, ornées d'accents rouges caractéristiques de la division M.

Une approche différente de celle d'Hyundai

BMW a étudié l'Ioniq 5 N de Hyundai et d'autres voitures électriques sportives pour comprendre ce qui fonctionnait et ce qui pouvait être amélioré. Mais le constructeur munichois insiste sur le fait que son approche se distingue du système N e-Shift coréen.

La différence majeure réside dans la gestion du couple :

Hyundai limite artificiellement le couple selon le rapport sélectionné

BMW maintient le couple constant de 875 Nm sur tous les "Stages"

L'objectif bavarois : ajouter de l'engagement sans pénaliser les performances

"Nous avons abouti à quelque chose qui s'apparente à une simulation de boîte de vitesses, mais nous ne l'appelons pas ainsi. C'est pensé un peu différemment, mais tous ceux qui espèrent une simulation de changement de rapports seront satisfaits, voire plus que satisfaits", a précisé un responsable de BMW.

Un argument convaincant pour la conduite sur circuit

Alexander Karajlovic, responsable du développement chez BMW M, a expliqué au magazine britannique PistonHeads pourquoi les rapports conventionnels apportent un retour d'information précieux que les véhicules électriques ne possèdent pas naturellement.

L'idée est de conserver ces avantages sans reproduire les inconvénients d'une boîte de vitesses traditionnelle. Sur circuit notamment, les rapports simulés aident les pilotes à mieux évaluer leur vitesse à l'approche des virages, un repère mental que les conducteurs expérimentés utilisent instinctivement avec les voitures thermiques.

Des performances électrisantes

La BMW i3 M60 xDrive devrait égaler l'iX3 M60 avec ses deux moteurs développant 603 chevaux et 875 Nm de couple. Grâce à un poids inférieur à celui du SUV, la berline pourrait même réaliser le 0 à 100 km/h légèrement plus rapidement que les 3,9 secondes annoncées pour l'iX3 M60.

La vitesse maximale atteindra 240 km/h, tandis que la forme plus aérodynamique de la berline devrait lui permettre de dépasser l'autonomie homologuée WLTP de 754 kilomètres de l'iX3 M60. BMW n'a pas encore révélé combien de "Stages" le système proposera, mais a confirmé qu'une bande-son artificielle accompagnera les changements de rapports simulés.

Une exclusivité réservée aux modèles M Performance

Christian Heiss a précisé que cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur l'ensemble de la gamme i3. Les changements de rapports simulés resteront l'apanage des modèles M Performance, en commençant par la M60.

La future M3 électrique, attendue également en 2027 avec une configuration à quatre moteurs et une puissance encore supérieure, bénéficiera très certainement de cette technologie. BMW rejoint ainsi Porsche, qui propose déjà des changements de rapports simulés sur la Taycan, et Mercedes-AMG avec sa GT 4 portes, deux systèmes qui diffusent également des sons artificiels de moteur par les haut-parleurs.

Ce revirement de BMW illustre parfaitement comment l'industrie automobile électrique cherche à réconcilier innovation technologique et sensations de conduite traditionnelles, quitte à admettre que certains "gadgets" méritent finalement d'être pris au sérieux.