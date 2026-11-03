BMW : les voitures électriques au service de la survie du V8

BMW : les voitures électriques au service de la...

Par Laurence Jardin / 3 novembre 2026 à 19:24 · 2 min de lecture

BMW utilise stratégiquement ses ventes de véhicules électriques pour compenser les émissions de CO2 et maintenir ses motorisations V8 au catalogue.

La transition électrique de BMW pourrait sembler contradictoire pour une marque historiquement attachée au plaisir de conduite et aux motorisations thermiques. Pourtant, c'est précisément grâce à ses véhicules électriques que le constructeur bavarois peut maintenir ses mythiques V8 au catalogue.

Une stratégie d'équilibre entre électrique et performances

Les chiffres australiens illustrent parfaitement cette approche : en 2025, les véhicules électriques représentent près de 20% des ventes de BMW dans le pays. Cette proportion n'est pas anodine dans le contexte des nouvelles normes d'émissions qui mesurent la moyenne de CO2 de l'ensemble de la flotte commercialisée.

Vikram Pawah, directeur de BMW Group Australie, l'affirme clairement : "Nous pouvons absolument créer cet équilibre entre les différentes motorisations en tant qu'organisation, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de maintenir." Cette déclaration résume la position du constructeur face aux défis réglementaires actuels.

Le principe des émissions moyennes

Le mécanisme est simple mais efficace : chaque voiture électrique vendue affiche zéro émission de CO2. Elle vient donc abaisser la moyenne globale des émissions du constructeur, créant ainsi une marge permettant de commercialiser des modèles plus gourmands et puissants, équipés de V8, sans dépasser les plafonds imposés par les réglementations environnementales.

La philosophie "Power of Choice" au cœur de la stratégie

BMW a formalisé il y a près d'une décennie sa stratégie baptisée "Power of Choice", qui guide depuis lors toutes ses décisions industrielles. Cette approche repose sur trois piliers fondamentaux :

Des plateformes modulaires partagées entre différentes motorisations

Une production flexible capable de s'adapter rapidement

Une neutralité technologique refusant de miser sur une seule solution

Concrètement, BMW continue de proposer simultanément des véhicules essence, diesel, hybrides rechargeables et 100% électriques. Cette diversification permet au constructeur de répondre aux demandes variées des clients tout en s'adaptant aux évolutions réglementaires propres à chaque marché.

Des investissements massifs dans les moteurs thermiques

Contrairement à certains constructeurs qui ont annoncé un abandon progressif du thermique, BMW confirme ses investissements dans les motorisations conventionnelles. Joachim Post, directeur technique du groupe, a révélé cette année que la prochaine génération de moteurs thermiques a été spécifiquement conçue pour respecter les futures normes antipollution.

Le plan de production s'étend bien au-delà de 2030 et concerne une gamme impressionnante de motorisations :

Moteurs six-cylindres en ligne

V8 de nouvelle génération

V12 pour les modèles les plus exclusifs

L'hydrogène en complément

BMW ne limite pas ses recherches à l'électrique à batterie. En septembre dernier, le constructeur menait un programme complet de validation en conditions réelles sur son iX5 Hydrogen. Cette technologie alternative pourrait offrir une solution complémentaire pour certains usages spécifiques.

Une tendance suivie par d'autres constructeurs

BMW n'est pas seul dans cette démarche. General Motors a annoncé en 2025 un investissement massif pour pérenniser la production de moteurs huit-cylindres. Cette tendance montre que l'industrie automobile cherche à maintenir une offre diversifiée plutôt que de se précipiter vers un tout-électrique imposé.

Pour les amateurs de conduite sportive et de motorisations généreuses, cette stratégie d'équilibre constitue une excellente nouvelle. Elle garantit que les futures réglementations, même les plus strictes, ne signent pas l'arrêt de mort immédiat des motorisations performantes, à condition que leur impact soit compensé par des véhicules zéro émission.

La réussite de cette approche dépendra néanmoins de l'acceptation du grand public pour les véhicules électriques. Plus BMW parviendra à en vendre, plus il pourra maintenir une gamme V8 étoffée. Un cercle vertueux qui pourrait bien redéfinir l'avenir de l'automobile premium.