Polestar 4 SUV à l'essai : une sportivité inattendue qui défie les BMW

Par Sarah Wagner / 27 octobre 2026 à 15:51 · 2 min de lecture

Le Polestar 4 SUV avec son Pack Performance affronte les références allemandes avec un comportement étonnamment dynamique et un châssis spécialement adapté.

Un Pack Performance qui change la donne

Polestar frappe fort avec la version SUV de son 4, et c'est le Pack Performance qui vole la vedette. Réservé exclusivement à la motorisation Dual Motor à transmission intégrale, cet équipement transforme radicalement le comportement routier du véhicule. Les ingénieurs suédois n'ont pas fait les choses à moitié : ressorts, amortisseurs et même barres anti-roulis ont été spécifiquement développés pour cette variante SUV.

Cette approche ciblée permet de contrebalancer les 30 kilogrammes de masse supplémentaire logés à l'arrière par rapport à la version Coupé. Le résultat ? Un caractère encore plus sportif que son cousin au profil fuyant, ce qui ne manque pas de surprendre.

Face aux références allemandes

Lorsqu'on évoque les SUV électriques sportifs, le BMW iX3 s'impose naturellement comme référence, notamment dans sa configuration la plus dynamique. Pourtant, le Polestar 4 SUV parvient à se montrer plus naturellement athlétique que son rival bavarois.

La direction se révèle incisive et volontaire, invitant le conducteur à attaquer les virages avec confiance. Malgré la présence d'une transmission intégrale offrant une motricité considérable, le châssis n'en reste pas figé pour autant. Le répartiteur de couple vectoriel agissant sur l'essieu arrière autorise une rotation en milieu de courbe, conférant au SUV une agilité inattendue pour un véhicule de ce gabarit.

Un équilibre maîtrisé

Cette sportivité affirmée pourrait laisser craindre un compromis défavorable sur le confort. Il n'en est rien. Même lorsque le châssis est configuré en mode Nimble, le plus ferme de la gamme, la suspension fait preuve d'une tolérance appréciable face aux imperfections de la chaussée. Les bosses et ondulations sont absorbées avec efficacité, sans transmettre de chocs désagréables dans l'habitacle.

La propulsion, une alternative séduisante

Les amateurs de sensations plus pures apprécieront la version Rear Motor, équipée d'une suspension passive et d'une configuration en propulsion. Cette dernière adopte logiquement un réglage global plus souple que la Dual Motor survitaminée.

Ce paramétrage se traduit par un léger déficit de contrôle vertical lorsque la route présente des crêtes ou des creux enchaînés à vive allure. Toutefois, cette concession reste minime au regard des qualités dynamiques préservées. En virage, la tenue de route demeure remarquable, et le train avant gagne même en vivacité grâce à l'absence du moteur électrique frontal.

Le plaisir de la propulsion maîtrisée

La configuration propulsion offre un avantage non négligeable : quelques degrés de liberté permettant d'exploiter la motricité arrière. Le conducteur peut ainsi s'amuser à faire légèrement dériver l'arrière avant que l'électronique de stabilité ne reprenne les choses en main. Une dose de plaisir bienvenue qui rappelle que l'électrique n'est pas synonyme d'austérité.

Avec ce Polestar 4 SUV, la marque sino-suédoise prouve qu'un SUV électrique peut conjuguer habitabilité, praticité et véritable tempérament sportif, tout en restant accessible au quotidien. Une proposition séduisante sur le segment premium des véhicules électriques.