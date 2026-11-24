Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:23 · 3 min de lecture

BMW Classic révèle un concept L7 unique basé sur la Série 7 E65, rallongé de 51 cm et équipé d'un V12, resté caché depuis 2005.

BMW ne cesse de déterrer des projets secrets de sa Série 7. Après avoir récemment révélé un prototype M7 basé sur la génération E38, le constructeur bavarois remet ça avec un concept encore plus exclusif : une Série 7 rallongée baptisée L7, restée cachée pendant 21 ans dans les archives de BMW Classic.

Un limousine XXL issue de l'ère Chris Bangle

Le point de départ ? Une 760Li restylée de 2005, issue de la controversée génération E65 dessinée sous l'ère Chris Bangle. BMW a pris cette berline de luxe et l'a étirée d'environ 51 centimètres pour créer une limousine encore plus somptueuse, capable de rivaliser avec Maybach, qui opérait alors comme marque autonome avant d'être intégrée à la gamme Mercedes.

Cette Série 7 L7 Concept, habillée d'une robe bleu foncé, a récemment fait sa première apparition publique dans une vidéo Instagram partagée par Retro Garage en collaboration avec BMW Classic. Et contrairement à de nombreux concepts qui ne dépassent jamais le stade de la maquette en argile, celui-ci est un véhicule pleinement fonctionnel.

Des dimensions impressionnantes

Avec ses 5,53 mètres de longueur, le Concept L7 E65 dépasse la 760Li à empattement long de 35 centimètres. Pour mettre les choses en perspective, cette limousine est environ 14 centimètres plus longue qu'une Série 7 actuelle et pratiquement aussi longue qu'une Rolls-Royce Ghost à empattement standard.

L'extension a été réalisée au niveau du montant central, selon la même méthode utilisée sur la précédente L7 basée sur l'élégante E38. Cette modification donne aux portes arrière un profil considérablement allongé, tout en réservant l'intégralité de l'espace supplémentaire aux passagers arrière.

Un habitacle transformé en salon privé

BMW n'a pas gaspillé ces précieux centimètres supplémentaires. L'habitacle arrière a été transformé en véritable salon roulant avec :

Une sellerie en cuir crème haut de gamme

Des inserts en bois précieux

Un second toit ouvrant dédié aux passagers arrière

Un réfrigérateur intégré dans la console centrale

Un compartiment spécial pour maintenir les bouteilles à la verticale

Un espace aux jambes permettant aux occupants d'étendre leurs jambes presque complètement

L'histoire des L7 chez BMW

Ce Concept E65 n'était pas la première tentative de BMW pour créer une Série 7 encore plus luxueuse. Entre 1997 et 2001, le constructeur munichois a produit 899 exemplaires de la L7 basée sur l'E38, dérivée de la 750iL et son majestueux V12 de 5,4 litres.

Ces modèles étaient environ 25 centimètres plus longs que la Série 7 longue standard et ont été commercialisés en Europe, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, mais jamais aux États-Unis. Le Concept E65 L7 aurait donc été la troisième itération de cette formule ultra-exclusive.

Pourquoi ce projet n'a-t-il jamais vu le jour ?

BMW reste discret sur les raisons de l'abandon de ce projet. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées. D'abord, le modèle économique d'une telle limousine n'était peut-être pas assez convaincant, sachant que la 760Li était déjà une proposition extrêmement coûteuse.

Ensuite, BMW possédait Rolls-Royce depuis 1998, et le constructeur craignait probablement de cannibaliser les ventes de sa marque ultra-premium avec une Série 7 aussi exclusive et spacieuse.

Une Série 7 encore plus haut de gamme en 2027

L'histoire ne s'arrête pas là. BMW prépare actuellement une montée en gamme de sa Série 7 pour 2027. Le constructeur lancera une version plus luxueuse sous la marque BMW Alpina nouvellement établie, positionnée entre le vaisseau amiral classique et Rolls-Royce.

Contrairement à la Mercedes-Maybach Classe S, cette future déclinaison ne bénéficiera pas d'un empattement rallongé. Avec ses 3 215 mm déjà généreux entre les essieux, la Série 7 actuelle offre selon BMW suffisamment d'espace pour devenir encore plus exclusive sans gagner un centimètre en longueur.

Cette révélation du Concept L7 de 2005 démontre une fois de plus que les archives de BMW regorgent de projets fascinants qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Un patrimoine automobile que BMW Classic continue heureusement de partager avec les passionnés.