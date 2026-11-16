BMW envisage un possible retour des commandes physiques face aux critiques de ses intérieurs trop tactiles, mais ne promet rien pour l'instant.

Le tout-tactile de BMW en question

Depuis plusieurs années, BMW a progressivement vidé l'habitacle de ses véhicules de leurs commandes physiques. La philosophie du constructeur munichois ? Des écrans tactiles et des commandes vocales pour un intérieur plus épuré et moderne. Mais face aux retours mitigés de la clientèle, le géant bavarois commence à nuancer son discours sans pour autant promettre un retour en arrière massif.

Cette évolution vers le tout-numérique n'est pas le fruit du hasard. BMW justifie cette stratégie par une volonté de désencombrer l'habitacle et d'offrir plus de liberté créative aux designers. Plutôt que de multiplier les interrupteurs sur la console centrale, la marque a transféré la majorité des réglages et fonctions du véhicule vers son système d'infodivertissement.

Une question générationnelle selon BMW

Le constructeur défend son choix avec un argument générationnel. Selon Vikram Pawah, PDG de BMW Group Australie, les clients les plus jeunes sont parfaitement à l'aise avec les commandes vocales et les écrans tactiles. Les acheteurs de moins de 45 ans seraient particulièrement habitués à ce type d'interaction technologique, souvent en situation de multitâche.

Dans la vision de BMW, les conducteurs recherchent l'efficacité et la rapidité d'exécution. Les commandes vocales et les interfaces tactiles deviennent ainsi des moyens de plus en plus naturels pour contrôler le véhicule. Le constructeur conçoit donc ses derniers habitacles autour de ces nouvelles habitudes plutôt que de s'accrocher aux commandes traditionnelles par simple conservatisme.

La porte entrouverte à un changement de cap

Pourtant, tous les automobilistes ne considèrent pas cette évolution comme un progrès. Régler des fonctions basiques via un écran tactile demande davantage d'attention que d'actionner une commande dédiée, particulièrement en conduite. Et si les assistants vocaux se sont améliorés, ils ne représentent pas toujours la solution la plus pratique. La mémoire musculaire, elle, ne fait jamais défaut.

BMW semble convaincu que sa clientèle finira par s'adapter, mais Claudia Maier, responsable des technologies numériques pour les modèles Neue Klasse, n'exclut pas d'ajustements futurs. Dans ses déclarations à Carsales, elle reconnaît que les retours clients pourraient influencer l'agencement des futurs habitacles.

"Nous avons notre concept de 'bonne information au bon moment et de la bonne manière', et nous y croyons fermement. Mais bien sûr, nous devons toujours tenir compte des retours clients. S'il y a une forte demande sur des points spécifiques, nous en tenons toujours compte", précise-t-elle.

Climatisation et volant en priorité

Autrement dit, BMW ne promet pas de réintégrer les boutons qu'il a passé des années à supprimer, mais ne ferme pas complètement la porte non plus. Claudia Maier mentionne spécifiquement les commandes de climatisation et les boutons du volant comme candidats potentiels à un retour si les acheteurs expriment clairement leurs préférences.

L'équation économique du bouton physique

Au-delà des considérations ergonomiques, une réalité économique s'impose. L'ajout de boutons physiques, d'interrupteurs et de commandes dédiées augmente la complexité de fabrication et les coûts comparé à l'installation d'un même écran tactile sur plusieurs modèles. Un affichage largement standardisé peut être partagé sur toute une gamme, tandis que des boutons individuels nécessitent composants supplémentaires, câblage, intégration et assemblage spécifiques.

Pour un constructeur écoulant plus de deux millions de véhicules chaque année, ces économies représentent des sommes considérables. Réintégrer davantage de commandes physiques pourrait satisfaire la clientèle, mais BMW doit également évaluer si cette dépense supplémentaire est justifiée sur le plan commercial.

Une tendance industrielle qui s'inverse progressivement

BMW n'est d'ailleurs pas seul dans cette démarche minimaliste. La plupart des constructeurs ont réduit leurs commandes physiques ces dernières années, faisant de cette approche une tendance de l'industrie automobile. Mais le vent semble tourner :

Volvo a annoncé le retour progressif de boutons physiques

a annoncé le retour progressif de boutons physiques Renault refuse catégoriquement de supprimer ses commandes physiques, même si elles coûtent plus cher

refuse catégoriquement de supprimer ses commandes physiques, même si elles coûtent plus cher Mercedes admet être allé "trop loin" dans la suppression des boutons, bien que les écrans restent centraux

admet être allé "trop loin" dans la suppression des boutons, bien que les écrans restent centraux Audi repense ses habitacles avec des écrans plus discrets, davantage de boutons et une meilleure qualité perçue

L'équilibre plutôt que l'extrême

En définitive, le retour des boutons physiques dépendra de l'intensité de la demande clients. BMW estime clairement que sa dernière génération d'habitacles représente un progrès, mais le constructeur sait aussi que les préférences évoluent. La solution idéale résiderait probablement dans un équilibre entre ancien et nouveau.

Personne ne réclame le retour de chaque interrupteur d'une BMW des années 2000 comme la Série 3 E46, mais des commandes dédiées pour les fonctions fréquemment utilisées ne seraient pas de trop. Après tout, il y a une raison pour laquelle beaucoup d'entre nous préfèrent tourner un bouton plutôt que de naviguer dans trois menus tactiles pour régler la température.