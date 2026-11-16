BMW hésite à ramener les boutons physiques dans ses habitacles
Par Laurence Jardin · 3 min de lecture
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Le tout-tactile de BMW en question
Depuis plusieurs années, BMW a progressivement vidé l'habitacle de ses véhicules de leurs commandes physiques. La philosophie du constructeur munichois ? Des écrans tactiles et des commandes vocales pour un intérieur plus épuré et moderne. Mais face aux retours mitigés de la clientèle, le géant bavarois commence à nuancer son discours sans pour autant promettre un retour en arrière massif.
Cette évolution vers le tout-numérique n'est pas le fruit du hasard. BMW justifie cette stratégie par une volonté de désencombrer l'habitacle et d'offrir plus de liberté créative aux designers. Plutôt que de multiplier les interrupteurs sur la console centrale, la marque a transféré la majorité des réglages et fonctions du véhicule vers son système d'infodivertissement.
Une question générationnelle selon BMW
Le constructeur défend son choix avec un argument générationnel. Selon Vikram Pawah, PDG de BMW Group Australie, les clients les plus jeunes sont parfaitement à l'aise avec les commandes vocales et les écrans tactiles. Les acheteurs de moins de 45 ans seraient particulièrement habitués à ce type d'interaction technologique, souvent en situation de multitâche.
Dans la vision de BMW, les conducteurs recherchent l'efficacité et la rapidité d'exécution. Les commandes vocales et les interfaces tactiles deviennent ainsi des moyens de plus en plus naturels pour contrôler le véhicule. Le constructeur conçoit donc ses derniers habitacles autour de ces nouvelles habitudes plutôt que de s'accrocher aux commandes traditionnelles par simple conservatisme.
La porte entrouverte à un changement de cap
Pourtant, tous les automobilistes ne considèrent pas cette évolution comme un progrès. Régler des fonctions basiques via un écran tactile demande davantage d'attention que d'actionner une commande dédiée, particulièrement en conduite. Et si les assistants vocaux se sont améliorés, ils ne représentent pas toujours la solution la plus pratique. La mémoire musculaire, elle, ne fait jamais défaut.
BMW semble convaincu que sa clientèle finira par s'adapter, mais Claudia Maier, responsable des technologies numériques pour les modèles Neue Klasse, n'exclut pas d'ajustements futurs. Dans ses déclarations à Carsales, elle reconnaît que les retours clients pourraient influencer l'agencement des futurs habitacles.
"Nous avons notre concept de 'bonne information au bon moment et de la bonne manière', et nous y croyons fermement. Mais bien sûr, nous devons toujours tenir compte des retours clients. S'il y a une forte demande sur des points spécifiques, nous en tenons toujours compte", précise-t-elle.
Climatisation et volant en priorité
Autrement dit, BMW ne promet pas de réintégrer les boutons qu'il a passé des années à supprimer, mais ne ferme pas complètement la porte non plus. Claudia Maier mentionne spécifiquement les commandes de climatisation et les boutons du volant comme candidats potentiels à un retour si les acheteurs expriment clairement leurs préférences.
L'équation économique du bouton physique
Au-delà des considérations ergonomiques, une réalité économique s'impose. L'ajout de boutons physiques, d'interrupteurs et de commandes dédiées augmente la complexité de fabrication et les coûts comparé à l'installation d'un même écran tactile sur plusieurs modèles. Un affichage largement standardisé peut être partagé sur toute une gamme, tandis que des boutons individuels nécessitent composants supplémentaires, câblage, intégration et assemblage spécifiques.
Pour un constructeur écoulant plus de deux millions de véhicules chaque année, ces économies représentent des sommes considérables. Réintégrer davantage de commandes physiques pourrait satisfaire la clientèle, mais BMW doit également évaluer si cette dépense supplémentaire est justifiée sur le plan commercial.
Une tendance industrielle qui s'inverse progressivement
BMW n'est d'ailleurs pas seul dans cette démarche minimaliste. La plupart des constructeurs ont réduit leurs commandes physiques ces dernières années, faisant de cette approche une tendance de l'industrie automobile. Mais le vent semble tourner :
- Volvo a annoncé le retour progressif de boutons physiques
- Renault refuse catégoriquement de supprimer ses commandes physiques, même si elles coûtent plus cher
- Mercedes admet être allé "trop loin" dans la suppression des boutons, bien que les écrans restent centraux
- Audi repense ses habitacles avec des écrans plus discrets, davantage de boutons et une meilleure qualité perçue
L'équilibre plutôt que l'extrême
En définitive, le retour des boutons physiques dépendra de l'intensité de la demande clients. BMW estime clairement que sa dernière génération d'habitacles représente un progrès, mais le constructeur sait aussi que les préférences évoluent. La solution idéale résiderait probablement dans un équilibre entre ancien et nouveau.
Personne ne réclame le retour de chaque interrupteur d'une BMW des années 2000 comme la Série 3 E46, mais des commandes dédiées pour les fonctions fréquemment utilisées ne seraient pas de trop. Après tout, il y a une raison pour laquelle beaucoup d'entre nous préfèrent tourner un bouton plutôt que de naviguer dans trois menus tactiles pour régler la température.
Questions fréquentes
Pourquoi BMW a-t-il supprimé les boutons physiques de ses modèles récents?
Le constructeur bavarois estime que les écrans tactiles et commandes vocales offrent un intérieur plus épuré et moderne. Cette approche donne également plus de liberté aux designers pour concevoir la planche de bord et réduit les coûts de production.
BMW va-t-il réellement ramener des boutons physiques?
Rien n'est confirmé. Claudia Maier, responsable des technologies numériques pour les modèles Neue Klasse, indique que BMW reste à l'écoute des retours clients. Les commandes de climatisation et les boutons du volant seraient prioritaires en cas de revirement.
Quels sont les principaux reproches faits aux écrans tactiles?
Les écrans tactiles demandent plus d'attention visuelle qu'un bouton physique, particulièrement en conduite. Contrairement à la mémoire musculaire qui permet d'actionner un bouton sans regarder, les menus tactiles nécessitent de détourner les yeux de la route.
Les autres constructeurs font-ils machine arrière sur ce sujet?
Oui, plusieurs marques reconsidèrent leur stratégie. Mercedes reconnaît être allé "trop loin", Volvo réintègre des boutons, Renault refuse de les supprimer malgré le surcoût, et Audi repense ses intérieurs avec davantage de commandes physiques.
Pourquoi le retour des boutons coûte-t-il plus cher?
Les boutons nécessitent des composants spécifiques, du câblage supplémentaire et une complexité d'assemblage accrue. Un écran tactile standardisé peut être partagé sur plusieurs modèles, réduisant considérablement les coûts pour un constructeur vendant plus de deux millions de véhicules par an.