BMW défie Tesla avec une conduite semi-autonome urbaine pour 2027

Par Sarah Wagner / 3 novembre 2026 à 19:24 · 3 min de lecture

BMW annonce un système d'assistance à la conduite capable de gérer virages et ronds-points en ville, prévu en Allemagne début 2027 puis en Europe.

Le constructeur bavarois BMW franchit une nouvelle étape dans la course à l'assistance à la conduite avec l'annonce d'un système capable de gérer autonomément la circulation urbaine. Une avancée technologique qui place le groupe allemand en concurrent direct de Tesla sur ce terrain stratégique.

Une assistance qui s'aventure enfin en ville

BMW vient d'annoncer avoir finalisé les tests en conditions réelles d'un système d'assistance à la conduite révolutionnaire. Baptisé City Assistant dans sa version évoluée, ce dispositif peut désormais gérer de manière autonome les virages, les ronds-points et même les situations de priorité dans la circulation urbaine.

L'objectif affiché par Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW AG en charge du développement, est clair : offrir "une réelle amélioration du confort de conduite" qui accompagne les conducteurs "de manière transparente le long de l'itinéraire de navigation, des autoroutes aux routes de campagne jusqu'en ville".

Symbiotic Drive : l'intelligence au service du guidage

Le système, commercialement désigné sous le nom de Symbiotic Drive, s'appuie sur une particularité technique essentielle : il fonctionne uniquement avec le guidage actif BMW Maps. Cette symbiose entre navigation et assistance permet au véhicule d'anticiper les manœuvres à venir.

Concrètement, lorsque le système identifie un virage, un rond-point ou une insertion à venir sur l'itinéraire, il prend en charge automatiquement :

La direction du véhicule

Le freinage adapté à la situation

L'accélération nécessaire pour compléter la manœuvre

Les changements de voie requis

Les situations complexes enfin gérées

L'aspect le plus impressionnant de cette technologie réside dans sa capacité à traiter les situations de priorité, précisément là où les systèmes d'assistance de toutes les marques peinent habituellement. Les virages non protégés, les stops à quatre directions et les intersections partagées font partie des scénarios que BMW affirme maîtriser grâce à ses tests en conditions réelles.

Niveau 2 : le conducteur reste aux commandes

Malgré ces capacités impressionnantes, BMW maintient volontairement son système au niveau 2 de la classification SAE. Concrètement, cela signifie que le conducteur doit rester attentif en permanence et prêt à reprendre le contrôle.

Pour garantir cette vigilance, deux conditions sont impératives au fonctionnement du système :

Une caméra intérieure surveille constamment l'attention du conducteur

Le guidage GPS BMW Maps doit être activé pour informer le véhicule de la route à suivre

À la moindre intervention du conducteur sur le volant ou les freins, le système restitue immédiatement le contrôle total. Cette approche diffère de l'assistance autoroutière Highway and Commuting Assistant de BMW, qui permet déjà la conduite mains libres jusqu'à 145 km/h sur routes homologuées, mais uniquement sur autoroutes.

Une homologation complexe en cours

Le calendrier annoncé par BMW ne relève pas du marketing. Le constructeur cherche actuellement l'homologation selon le règlement UN n°171 sur les systèmes d'assistance au contrôle du conducteur, entré en vigueur en septembre 2024. Les tests en trafic réel ont été menés par un service technique indépendant, conformément aux exigences DCAS Series 2.

L'approbation officielle est attendue pour début 2027, avec un lancement commercial qui débutera en Allemagne avant de s'étendre progressivement aux autres marchés européens. BMW n'a toutefois communiqué ni calendrier précis pour la France, ni grille tarifaire pour ces fonctionnalités.

Le matériel déjà présent dans certains modèles

Point remarquable : les capteurs et équipements nécessaires au fonctionnement de ce City Assistant évolué sont déjà installés en série sur plusieurs modèles récents de la gamme BMW. Les propriétaires des véhicules suivants pourront bénéficier de cette technologie sans passer par la concession :

BMW iX3 et iX4

Toutes les variantes de la Série 3

Toutes les déclinaisons de la Série 7

L'ensemble de la gamme X5

L'activation se fera par simple mise à jour logicielle à distance, selon la même méthode déjà utilisée par BMW pour d'autres fonctions de conduite automatisée. Une stratégie qui démontre la vision à long terme du constructeur et sa capacité à faire évoluer ses véhicules après la vente.

BMW contre-attaque face à Tesla

Avec cette annonce, BMW s'attaque directement au territoire de Tesla et son Autopilot. Alors que les systèmes d'assistance à la conduite se sont longtemps cantonnés aux autoroutes et voies rapides, la bataille se déplace désormais vers l'environnement urbain, infiniment plus complexe avec ses piétons, cyclistes, feux tricolores et intersections multiples.

Le constructeur bavarois mise sur une approche progressive mais fiable, privilégiant l'homologation officielle plutôt que le déploiement rapide de fonctions en version bêta. Une philosophie qui contraste avec celle de certains concurrents américains, mais qui pourrait rassurer les conducteurs européens et les autorités de régulation.