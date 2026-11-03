Alpina B7 2028 : la nouvelle super-berline allemande flashée à 300 km/h sur circuit

La première Alpina de l'ère BMW, une berline V8 de 589 chevaux basée sur la Série 7, a été filmée lors d'essais à haute vitesse sur le circuit de Nardò en Italie.

Les images sont rares mais éloquentes : sur le mythique anneau de Nardò, dans le sud de l'Italie, la future BMW Alpina basée sur la Série 7 restylée vient de franchir la barre symbolique des 300 km/h. Un chiffre qui confirme les ambitions de cette berline de prestige appelée à défier la Mercedes-Maybach Classe S sur le terrain du grand tourisme de luxe ultra-rapide.

Une philosophie différente des BMW M

Encore dissimulée sous un camouflage, cette première réalisation de BMW Alpina en tant que sous-marque officielle du groupe bavarois incarne une approche radicalement différente des modèles M. Là où une M760e ou M760 cherchent la performance pure et le plaisir de conduite sportif, l'Alpina privilégie ce que la marque nomme sa philosophie "Speed, not Sport".

Concrètement, il s'agit de concevoir une berline capable de maintenir des vitesses très élevées sur de longues distances, sans sacrifier le moindre millimètre de confort ou de raffinement. Un grand tourisme dans la plus pure tradition allemande, pensé pour avaler les kilomètres d'autoroute à des allures vertigineuses tout en préservant le bien-être des passagers.

Un V8 de 589 chevaux au programme

BMW reste discret sur les spécifications techniques définitives, mais les images tournées à Nardò livrent quelques indices précieux. Sur l'affichage tête haute du prototype, on peut lire 439 kW et 784 Nm, soit l'équivalent de 589 chevaux et 784 Newton-mètres de couple.

Ces chiffres, bien que provisoires puisqu'il s'agit d'un prototype en développement, donnent une idée du potentiel de cette mécanique V8 spécialement calibrée. Les ingénieurs ont notamment retravaillé :

La cartographie moteur pour une délivrance de puissance progressive et linéaire

Le mapping de la pédale d'accélérateur pour plus de douceur

La boîte de vitesses pour supporter des régimes moteur plus élevés

L'aérodynamique pour garantir la stabilité à très haute vitesse

Un châssis à double personnalité

Le défi technique majeur d'une telle auto réside dans son châssis. Comment concilier tenue de route dynamique et confort digne d'une limousine ? BMW Alpina affirme avoir trouvé le juste équilibre grâce à une suspension entièrement revue, capable de s'adapter aux exigences contradictoires d'une conduite sportive et d'un usage grand tourisme.

Les jantes en alliage de 20 pouces (environ 51 centimètres) adoptent le design multi-branches emblématique d'Alpina. Elles sont chaussées de pneumatiques spécialement développés, intégrant une couche de mousse supplémentaire destinée à améliorer simultanément la précision, le confort, la sécurité et la résistance lors de roulages prolongés à très haute vitesse.

Les signatures esthétiques Alpina préservées

Malgré le camouflage, on distingue déjà certains éléments caractéristiques de la marque. Les quatre sorties d'échappement ovales, signature historique d'Alpina, sont bien présentes à l'arrière. BMW promet d'ailleurs une sonorité riche et profonde, de quoi rassurer les amateurs inquiets de l'avenir des gros moteurs thermiques.

À l'avant, les feux de jour ambrés rappellent le concept coupé Alpina présenté récemment, qui ne sera malheureusement pas produit en série.

Une concurrence féroce

Si BMW garde le secret sur la vitesse de pointe finale, la référence reste élevée. L'ancienne génération d'Alpina B7 atteignait 330 km/h, faisant d'elle l'une des berlines de luxe les plus rapides de son époque. Plus récemment, les B5 GT et B8 GT conservaient cette même vitesse maximale.

Mais la concurrence ne chôme pas. La Bentley Flying Spur Speed culmine à 333 km/h, tandis que la Maserati Ghibli 334 Ultima en série limitée atteint 334 km/h. Plus surprenant encore, le constructeur chinois Xiaomi revendique 350 km/h pour sa berline électrique SU7 Ultra.

Une nouvelle ère pour Alpina

Cette berline marque un tournant historique pour Alpina. Désormais pleinement intégrée au groupe BMW, la marque ne produira plus ses véhicules dans son usine historique de Buchloe en Bavière, mais directement dans les installations BMW existantes. Un changement majeur pour cette entreprise qui, pendant des décennies, modifiait des BMW livrées à l'état brut pour créer ses propres versions en petites séries.

L'ancienne société Alpina a été rebaptisée Alpina Classic et continue d'opérer depuis Buchloe, où elle s'occupe de l'entretien et de la restauration des quelque 40 000 Alpina encore en circulation sur les 60 000 exemplaires construits au fil des décennies.

Quant à la famille Bovensiepen, fondatrice historique d'Alpina, elle n'a pas dit son dernier mot. Andreas et Florian Bovensiepen, fils du regretté Burkard Bovensiepen, ont créé Bovensiepen Automobile GmbH pour perpétuer la passion familiale avec des créations exclusives comme une M4 Coupé dessinée par Zagato et une M5 Touring signée par un ancien designer BMW.

Le lancement de cette nouvelle Alpina B7 est attendu pour 2027, avec des premières livraisons probables début 2028. De quoi laisser le temps aux amateurs de préparer leur portefeuille pour ce qui s'annonce comme l'une des berlines les plus exclusives et rapides du marché.