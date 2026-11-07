Ce pick-up Lexus customisé fait rêver les amateurs de luxe tout-terrain

Un préparateur californien transforme un Toyota Tacoma en pick-up Lexus TX1, alliant le design du GX 550 à des capacités tout-terrain extrêmes.

Dans le paysage automobile actuel, Lexus cultive son image premium avec des SUV raffinés, des berlines technologiques et même un minivan sur certains marchés. La marque nippone promet également le retour de la mythique LFA en version électrique. Pourtant, un segment reste désespérément absent de son catalogue : celui des pick-up. C'est précisément ce vide que le préparateur californien Meso Customs a décidé de combler avec le TX1.

Du dessin numérique à la réalité métallique

Cette création audacieuse prend pour base un Toyota Tacoma de quatrième génération et lui insuffle une généreuse dose d'ADN du Lexus GX 550. Le projet a débuté de manière inattendue : l'artiste numérique Lukemadevids a publié un rendu 3D d'un hypothétique pick-up Lexus. Séduit par le concept, Meso Customs a relevé le défi de transformer cette vision virtuelle en véhicule réel.

Près d'une année complète a été nécessaire pour métamorphoser le Tacoma donneur en un engin qui semble tout droit sorti des studios de design Lexus. Le résultat, baptisé TX1, a été dévoilé au SEMA Show 2026 de Las Vegas, le rendez-vous incontournable du tuning automobile aux États-Unis.

Une transformation esthétique spectaculaire

La face avant constitue sans conteste l'élément le plus frappant de cette réalisation. Le TX1 emprunte intégralement la calandre, les phares et le capot du GX 550. L'imposant logo Lexus et les barres horizontales de la calandre rendent le véhicule instantanément reconnaissable. Le pare-chocs avant a été entièrement redessiné pour s'adapter à la carrosserie élargie.

Les portes et la cabine conservent leur origine Toyota, mais les rétroviseurs ont été remplacés par des composants Lexus. Les sections avant et arrière ont été découpées et retravaillées, incorporant de nombreux éléments imprimés en 3D développés à partir de modèles CAD. Des ailes extra-larges avec extensions peintes dans la teinte de carrosserie confèrent au TX1 une présence musculaire bien supérieure au Tacoma standard.

Un arrière aussi spectaculaire que fonctionnel

L'arrière du véhicule mérite une attention particulière. Meso Customs y a intégré une barre LED pleine largeur inspirée du GX 550 et développé une benne personnalisée qui reprend des éléments du hayon du SUV Lexus. Détail ingénieux : le hayon modifié reste parfaitement fonctionnel grâce à des loquets empruntés à Rivian.

Mais ce n'est pas tout. Ce hayon se transforme également en banc orienté vers l'arrière, équipé de sièges chauffants et de haut-parleurs Bluetooth. Une solution idéale pour profiter du spectacle lors d'événements en plein air.

Des capacités tout-terrain renforcées

Le TX1 ne se contente pas d'arborer un smoking Lexus sur une mécanique Tacoma. Meso Customs a considérablement amélioré les capacités franchissement du véhicule. Une suspension surélevée King Off-Road Racing Shocks et des ponts portiques 74Weld augmentent la garde au sol, tandis que d'imposants pneus Toyo Open Country R/T Trail de 96,5 centimètres de diamètre élargissent significativement l'empattement.

L'équipement comprend également des jantes beadlock, des freins améliorés et un éclairage auxiliaire signé Baja Designs. Ces LED supplémentaires sont montées sur le toit, le pare-chocs avant, autour des rétroviseurs, et une barre de style rallye trône au-dessus du pare-brise. Même l'arrière bénéficie d'un éclairage additionnel intégré dans la carrosserie.

Mécanique conservatrice sous un habillage spectaculaire

Sous le capot au look Lexus, pas de mécanique exotique. Le moteur turbo quatre cylindres 2,4 litres du Tacoma est conservé, bien qu'agrémenté d'un système d'admission SXTH Element CPLT et d'un intercooler monté à l'avant. Le préparateur n'a pas divulgué les chiffres de puissance, laissant planer le doute sur les gains réels de performance.

Un concept sans lendemain commercial

Aussi séduisant soit-il, le TX1 restera une création unique. Meso Customs insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un kit de conversion proposé aux clients. Toyota et Lexus n'ont par ailleurs participé d'aucune manière au projet, et rien n'indique que la marque premium envisage de développer un pick-up de série.

C'est dommage, car l'idée n'a rien de farfelu. Le Tacoma offre déjà une base éprouvée de pick-up de taille moyenne, tandis que le GX 550 fournit l'essentiel du langage stylistique nécessaire pour lui conférer une personnalité haut de gamme. Un intérieur Lexus soigné avec des matériaux nobles, une insonorisation renforcée et les équipements de confort habituels de la marque pourraient créer une alternative intéressante aux pick-up premium conventionnels.

Pour l'instant, le TX1 demeure l'interprétation d'un passionné de ce que pourrait être un pick-up Lexus. Exposé sur le stand Toyo Tires Treadpass durant le SEMA 2026, il démontre ce qui arrive quand quelqu'un décide de ne pas attendre qu'un constructeur réalise le véhicule de ses rêves. Peut-être cette création donnera-t-elle à Lexus matière à réflexion, car il pourrait bien y avoir une place dans sa gamme pour un pick-up cossu.