Lexus NX 2027 : le SUV japonais abandonne totalement l'essence au profit de l'hybride

Par Laurence Jardin / 20 octobre 2026 à 18:46 · 3 min de lecture

Lexus franchit un cap majeur dans sa stratégie d'électrification. Le constructeur nippon a confirmé que son SUV compact NX devient intégralement électrifié pour le millésime 2027, abandonnant définitivement toute motorisation essence conventionnelle. Une première dans l'histoire du modèle.

L'hybride devient la norme pour le SUV compact japonais

Présenté le 20 octobre 2026, le Lexus NX restylé simplifie radicalement son offre mécanique. Exit les versions thermiques pures : le catalogue se concentre désormais sur deux technologies électrifiées uniquement. Les acheteurs devront choisir entre le NX 350h hybride classique et le NX 450h+ hybride rechargeable, déclinés sur quatre niveaux de finition : Premium, Premium+, F Sport et Luxury.

Cette stratégie s'inscrit dans la trajectoire d'électrification globale du groupe Toyota, qui vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Pour Lexus, l'abandon du thermique sur le NX marque une étape symbolique forte, le SUV compact étant l'un des piliers commerciaux de la marque premium.

Des motorisations hybrides plus puissantes et efficientes

Les ingénieurs de Lexus ont revu en profondeur l'architecture électrique des deux motorisations. L'innovation principale réside dans l'adoption d'un nouvel e-Axle qui intègre dans un seul ensemble compact la boîte de vitesses, le moteur électrique et l'unité de contrôle. Cette solution technique permet d'abaisser le centre de gravité tout en réduisant le poids global.

NX 350h : l'hybride classique gagne en puissance

La version NX 350h développe désormais 244 chevaux, soit 4 ch supplémentaires par rapport au modèle sortant. Le moteur électrique avant produit 160 ch tandis que le moteur arrière sur les versions à transmission intégrale ajoute 54 ch. Lexus a également retravaillé le logiciel de gestion hybride pour privilégier davantage l'assistance électrique lors des accélérations, promettant une délivrance de puissance plus linéaire.

NX 450h+ : le rechargeable franchit la barre des 320 chevaux

Le NX 450h+ plug-in hybrid affiche une progression plus marquée avec 324 chevaux au total, contre 304 ch précédemment. Son moteur électrique avant grimpe à 203 ch. La batterie lithium-ion, entièrement redessinée, offre 8% de capacité supplémentaire et 8% de puissance en plus. Résultat : une autonomie électrique estimée à environ 64 kilomètres et des performances en mode électrique améliorées.

L'adoption de semiconducteurs en carbure de silicium dans l'onduleur limite les pertes électriques, optimisant l'efficience globale du système. Le châssis a également été renforcé au niveau du plancher et des tours de suspension pour affiner le comportement dynamique.

Un design affiné et modernisé

Visuellement, le NX conserve ses proportions compactes mais affiche une signature lumineuse entièrement revue. À l'avant, de nouveaux projecteurs à double ligne intègrent clignotants et feux de jour dans une seule forme épurée. À l'arrière, Lexus inaugure un traitement "Double L" pour les feux, encadrant un logo rétroéclairé.

La palette chromatique s'enrichit de trois nouvelles teintes : Shaded Ivy (un vert cendré), Incognito (gris exclusif à la finition F Sport) et Iridium qui remplace l'Atomic Silver. Les finitions chromées laissent largement place à des éléments noirs, notamment sur les rétroviseurs et les encadrements de vitres.

Habitacle technologique et personnalisable

L'intérieur s'articule autour d'un nouvel écran tactile de 35,5 centimètres (14 pouces), associé à un combiné d'instrumentation numérique de 31,2 cm. L'ensemble fonctionne sous l'interface Lexus repensée, proposant un écran d'accueil personnalisable et la connexion simultanée de deux smartphones via Bluetooth.

Parmi les nouveautés, un enregistreur de conduite intégré et la capacité de mises à jour logicielles à distance (OTA) deviennent standard. Les finitions Luxury et F Sport accèdent au système Sensory Concierge, qui coordonne éclairage ambiant, climatisation, température des sièges et diffusion de fragrances selon trois modes prédéfinis : Inspire, Radiance et Revitalize. Trois parfums d'ambiance (Shinmei, Seiyo et Hanya) peuvent aussi être activés indépendamment.

Côté coloris intérieurs, cinq choix sont proposés, dont deux inédits : Abalos, inspiré par les dunes de sable martiennes, et Radiant Red, exclusif à la version F Sport.

Sécurité et aides à la conduite de dernière génération

Le Lexus Safety System+ 4.0 équipe tous les NX 2027 de série. Cette suite inclut le régulateur adaptatif, le freinage d'urgence automatique avec détection des piétons, l'assistance aux intersections et l'aide à l'évitement d'urgence. Ces systèmes accompagnent le conducteur dans les manœuvres de franchissement de carrefour et les évitements brusques.

Production et disponibilité

Le NX 350h est assemblé dans les usines de l'Ontario (Canada) et de Kyushu (Japon), tandis que le NX 450h+ provient exclusivement du site japonais de Kyushu. Les tarifs pour le marché français n'ont pas encore été communiqués et seront dévoilés à l'approche de la commercialisation.

Avec cette évolution radicale, Lexus positionne son NX comme un acteur incontournable du segment des SUV compacts électrifiés, face à des concurrents comme le BMW iX1, l'Audi Q4 e-tron ou le Mercedes EQA. Le pari du 100% hybride constitue une approche intermédiaire entre thermique et électrique pur, répondant aux attentes d'une clientèle désireuse de réduire ses émissions sans subir les contraintes de recharge d'un véhicule électrique.