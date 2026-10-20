Mercedes rejette les voitures électriques à prolongateur d'autonomie : "Nos hybrides rechargeables suffisent"

Par Martin Rochard / 20 octobre 2026 à 18:46 · 2 min de lecture

Mercedes-Benz estime que ses hybrides rechargeables offrant 124 km d'autonomie électrique répondent aux besoins, rendant inutiles les véhicules à prolongateur.

Alors que les véhicules électriques à prolongateur d'autonomie (EREV) gagnent du terrain sur certains marchés, notamment aux États-Unis et en Chine, Mercedes-Benz adopte une position claire : cette technologie n'intéresse pas sa clientèle. Le constructeur allemand estime que ses hybrides rechargeables actuels offrent déjà le meilleur compromis.

Une technologie jugée superflue par l'étoile

Christoph Starzynski, vice-président de la stratégie produit chez Mercedes-Benz, a exposé la vision du constructeur concernant les EREV. Pour lui, la gamme actuelle d'hybrides rechargeables répond parfaitement aux attentes : "Nous avons des hybrides rechargeables avec plus de 100 kilomètres d'autonomie. Pour moi, pour un usage quotidien, c'est largement suffisant. De quoi auriez-vous besoin de plus ?"

Le responsable reconnaît que certaines régions du monde manifestent un intérêt plus marqué pour cette technologie, mais insiste sur l'absence de demande parmi la clientèle Mercedes : "Du point de vue de nos clients, nous ne constatons pas cet engouement."

Les hybrides rechargeables Mercedes : une solution déjà aboutie

Contrairement aux hybrides rechargeables traditionnels, les EREV utilisent exclusivement leurs moteurs électriques pour entraîner les roues. Le moteur thermique, plus compact, ne sert qu'à générer de l'électricité lorsque la batterie s'épuise. Cette architecture permet généralement d'offrir une autonomie électrique supérieure à celle d'un hybride rechargeable classique.

Pourtant, Mercedes ne considère pas qu'une autonomie électrique accrue rende nécessairement un hybride rechargeable plus attractif. Le constructeur met en avant sa flotte actuelle qui propose jusqu'à 124 kilomètres d'autonomie électrique selon le cycle d'homologation européen – une distance que Starzynski juge pratique pour les déplacements quotidiens.

La charge rapide comme atout complémentaire

Mercedes souligne également que certains de ses modèles hybrides rechargeables bénéficient de la charge rapide en courant continu. Selon le constructeur, cette fonctionnalité permet aux propriétaires de recharger lors des pauses prolongées, tout en conservant la sécurité du moteur thermique pour les longs trajets.

320 kilomètres d'autonomie électrique : un argument insuffisant

Le responsable stratégie de Mercedes exprime ses doutes quant à la capacité d'un EREV à séduire la clientèle existante. Passer d'environ 96 kilomètres à 320 kilomètres d'autonomie électrique ne suffirait pas, selon lui, à provoquer un basculement : "Changeriez-vous vraiment pour une variante où 96 kilomètres deviendraient 320 kilomètres ? Si je regarde les véhicules électriques, je pense qu'une autonomie décente se situe entre 450 et 640 kilomètres."

La logique de Mercedes semble limpide : les clients désireux de parcourir de longues distances en mode électrique peuvent opter pour un véhicule 100% électrique. À l'inverse, ceux qui privilégient la flexibilité d'un moteur thermique disposent déjà d'une offre d'hybrides rechargeables performante.

Un positionnement stratégique assumé

Cette prise de position n'exclut pas que les EREV présentent des avantages dans certains contextes. Toutefois, Mercedes ne détecte pas une demande suffisante au sein de sa clientèle pour justifier le développement de cette technologie. Le constructeur de Stuttgart reste convaincu que ses hybrides rechargeables trouvent déjà l'équilibre idéal entre conduite électrique et souplesse offerte par le moteur thermique.

Cette stratégie tranche avec celle de certains constructeurs, notamment chinois, qui misent massivement sur les EREV pour rassurer les automobilistes encore réticents face au passage au tout-électrique. Mercedes, elle, préfère concentrer ses efforts sur l'optimisation de ses deux gammes distinctes : véhicules 100% électriques d'un côté, hybrides rechargeables de l'autre.

Reste à voir si cette lecture du marché se confirmera dans les années à venir, alors que les habitudes de mobilité continuent d'évoluer et que les infrastructures de recharge se développent progressivement en Europe.