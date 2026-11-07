Mercedes-AMG GT 63 électrique : la berline de 1169 chevaux qui veut faire oublier le V8

Par Martin Rochard / 7 novembre 2026 à 10:02 · 3 min de lecture

Mercedes-AMG dévoile sa première sportive 100% électrique avec la GT 63 4-Door Coupé de 1169 chevaux, capable d'atteindre 100 km/h en 2,4 secondes.

Sur les routes sinueuses entre Malaga et le circuit d'Ascari, au volant de cette bombe électrique, l'évidence s'impose : Mercedes-AMG vient de réussir son pari. Faire oublier que sa nouvelle GT 4-Door Coupé n'abrite plus de V8 sous son capot, mais trois moteurs électriques à flux axial.

L'illusion parfaite du V8 thermique

Contre toute attente, cette première AMG 100% électrique ne cherche pas le silence. En mode AMGForce, la sonorisation artificielle reproduit avec une précision troublante les rugissements d'un moteur thermique traditionnel. Les tours-minute virtuels montent et redescendent, le siège vibre à l'unisson, et les palettes au volant déclenchent même une secousse simulant un changement de vitesse.

Cette mise en scène minutieusement orchestrée par une série de haut-parleurs peut sembler artificielle sur le papier. Pourtant, sur les routes andalouses au volant de la version intermédiaire GT 55 4Matic+, l'illusion fonctionne à merveille pendant plusieurs kilomètres.

Une architecture électrique de pointe

Cette Mercedes-AMG GT électrique inaugure la plateforme AMG.EA, développée spécifiquement pour les modèles sportifs électriques de la marque. Elle repose sur une architecture électrique 800 volts et des moteurs à flux axial conçus avec Yasa, l'entreprise britannique rachetée par Mercedes-Benz en 2021.

Cette technologie de moteur à flux axial, encore rare dans l'industrie automobile, permet un boîtier plus plat et plus léger que les moteurs radiaux traditionnels. Chaque unité arrière ne mesure que 80 mm de largeur pour seulement 24 kg. Une prouesse technique qui optimise le centre de gravité et la répartition des masses.

Deux versions aux performances stratosphériques

La gamme se décline en deux variantes, toutes deux équipées de trois moteurs – un à l'avant, deux à l'arrière :

GT 63 4Matic+ : 1169 chevaux et 2000 Nm en mode boost (durant 63 secondes), stabilisés à 721 chevaux et 1100 Nm en utilisation continue

1169 chevaux et 2000 Nm en mode boost (durant 63 secondes), stabilisés à 721 chevaux et 1100 Nm en utilisation continue GT 55 4Matic+ : 816 chevaux et 1800 Nm avec une puissance continue plus modérée pour préserver la batterie et les moteurs

Des chiffres qui défient l'entendement

Les performances annoncées donnent le vertige. La GT 63 4Matic+ expédie le 0 à 100 km/h en 2,4 secondes chrono. Plus impressionnant encore, elle franchit la barre des 200 km/h en à peine 6,4 secondes. La vitesse maximale est bridée à 250 km/h en configuration standard, ou 300 km/h avec le Pack Driver's en option.

La version GT 55, bien que moins radicale, reste dans la cour des supercars avec un 0 à 100 km/h bouclé en environ 3 secondes, les chiffres définitifs restant à confirmer.

Recharge ultra-rapide et autonomie généreuse

La batterie de 106 kWh loge dans le plancher et le tunnel central, composée de 2660 cellules cylindriques refroidies par huile. AMG revendique une puissance de charge maximale de 600 kW, permettant selon le constructeur de récupérer 460 kilomètres d'autonomie en seulement dix minutes.

Lors d'une démonstration sur le circuit d'Ascari, la GT 63 a même atteint 637 kW en pic de charge, suggérant que les annonces officielles sont probablement conservatives. L'autonomie WLTP oscille entre 595 et 695 kilomètres selon les versions et configurations.

Un arsenal pour conquérir le segment premium électrique

Cette GT 4-Door Coupé représente la première pierre d'un ambitieux programme électrique chez AMG. Un SUV GT suivra début 2026, puis un GT SUV Coupé, formant ainsi un trio de modèles destinés à rivaliser frontalement avec la Porsche Taycan, le futur Cayenne électrique et les Lotus Emeya et Eletre.

Avec un tarif annoncé autour de 190 000 euros pour la GT 63 (conversion du prix britannique de 160 000 livres), Mercedes-AMG vise clairement le segment ultra-premium des berlines sportives électriques. Une catégorie encore restreinte mais en pleine expansion, où les performances pures se conjuguent désormais avec zéro émission.

L'arrivée de cette GT électrique marque un tournant dans l'histoire d'AMG. Elle prouve que la division sportive de Mercedes peut maintenir son ADN de performances extrêmes tout en embrassant l'électrification. Le V8 n'est peut-être plus là, mais l'esprit AMG, lui, est bien vivant.