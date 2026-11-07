Mercedes abandonne la conduite autonome de niveau 3 : un aveu d'échec ?

Par Martin Rochard / 7 novembre 2026 à 10:01 · 3 min de lecture

Mercedes met fin à sa technologie Drive Pilot de niveau 3 sur la Classe S pour se concentrer sur un système de niveau 2 amélioré et viser directement le niveau 4 après 2030.

Mercedes-Benz vient de prendre une décision surprenante qui marque un tournant dans sa stratégie technologique. Le constructeur allemand, pionnier de la conduite autonome de niveau 3 avec son système Drive Pilot, fait machine arrière et retire cette technologie de sa nouvelle Classe S commercialisée aux États-Unis. Un revirement qui en dit long sur les défis de l'autonomie automobile.

Un mea culpa inattendu de la part de Mercedes

Jörg Burzer, directeur technique de Mercedes-Benz, a récemment expliqué lors d'une table ronde que l'entreprise avait tiré une leçon importante de son aventure avec le niveau 3 : être le premier n'est pas synonyme de répondre aux attentes des clients. "Parfois, quand on arrive trop tôt, on se rend compte qu'il faut travailler sur ce que le client veut vraiment", a-t-il admis.

Cette déclaration est un aveu rare dans l'industrie automobile, où les constructeurs défendent généralement leurs innovations coûte que coûte. Elle révèle que Mercedes a investi massivement dans une technologie qui, dans les faits, s'est avérée peu utile au quotidien.

Les limites du Drive Pilot : une innovation bridée

Mercedes avait fait sensation en 2023 en devenant le premier constructeur à obtenir l'homologation d'un système de niveau 3 aux États-Unis. Le Drive Pilot permettait aux conducteurs de détourner le regard de la route dans certaines conditions, une première historique.

Mais cette innovation présentait un défaut majeur : elle ne fonctionnait qu'à des vitesses limitées à environ 64 km/h. Concrètement, le système était uniquement exploitable dans les embouteillages, pas lors de trajets autoroutiers classiques où les véhicules circulent à vitesse normale.

Les contraintes du Drive Pilot :

Vitesse maximale de 64 km/h seulement

Fonctionnement limité à certaines routes cartographiées

Conditions météorologiques restrictives

Disponibilité géographique très réduite

Cap sur un niveau 2 survitaminé

Plutôt que de persévérer avec le niveau 3, Mercedes mise désormais tout sur l'amélioration de ses systèmes de niveau 2. Le nouveau MB.DRIVE Assist Pro représente une approche radicalement différente : offrir une assistance très complète tout en maintenant le conducteur aux commandes.

La nouvelle Classe S embarque pas moins de 27 capteurs pour supporter ces fonctionnalités avancées. Le système peut gérer les changements de voie, négocier les intersections, effectuer des virages et réagir aux feux de signalisation, aussi bien sur autoroute qu'en environnement urbain.

Une philosophie pragmatique

Cette stratégie semble plus pragmatique. Le conducteur doit certes rester attentif et prêt à reprendre le contrôle, mais il bénéficie d'une assistance étendue dans bien plus de situations que ne le permettait le Drive Pilot. Pour Mercedes, c'est cette utilité au quotidien qui prime désormais sur la prouesse technologique.

Objectif : sauter directement au niveau 4

La décision la plus audacieuse de Mercedes concerne l'avenir : le constructeur entend désormais passer directement du niveau 2 au niveau 4, en faisant l'impasse sur de nouvelles générations de niveau 3. Le niveau 4 représente un saut qualitatif majeur, où le véhicule peut gérer l'intégralité de la conduite sans supervision humaine dans des conditions définies.

Toutefois, Jörg Burzer tempère les attentes : cette technologie de niveau 4 ne sera pas disponible sur une Mercedes de production avant 2030 au plus tôt. Et même à cette échéance, le déploiement sera progressif, limité dans un premier temps à certaines zones géographiques et types de trajets.

Une leçon pour toute l'industrie

Le revirement de Mercedes pose une question fondamentale à l'ensemble de l'industrie automobile : faut-il vraiment passer par toutes les étapes d'autonomie, ou certains niveaux intermédiaires sont-ils voués à rester des impasses technologiques ?

D'autres constructeurs suivent des stratégies variées. Certains, comme Tesla, misent sur une approche progressive du niveau 2. D'autres, notamment des constructeurs chinois, investissent massivement dans l'autonomie complète. Le retour d'expérience de Mercedes, avec sa franchise inhabituelle, pourrait influencer ces choix stratégiques dans les années à venir.

Pour les automobilistes français et européens, cette annonce signifie qu'il faudra patienter encore longtemps avant de voir des Mercedes véritablement autonomes sur nos routes. En attendant, les systèmes d'assistance de niveau 2 continueront de s'améliorer, offrant un compromis entre technologie et utilisabilité quotidienne.