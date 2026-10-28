Zeekr veut s'imposer face à BMW et Mercedes en Europe : la stratégie du constructeur chinois premium

Le constructeur chinois Zeekr, filiale de Geely, multiplie les initiatives pour séduire les acheteurs européens et défier les marques allemandes établies.

L'offensive premium chinoise s'intensifie sur le Vieux Continent

Le constructeur chinois Zeekr, marque premium du géant Geely, accélère son implantation en Europe avec une stratégie claire : rivaliser directement avec les ténors allemands BMW, Mercedes-Benz et Audi sur leur propre terrain. Loin de se contenter d'exporter des modèles développés pour le marché chinois, la marque mise sur une approche hybride combinant l'efficacité industrielle asiatique et une compréhension fine des attentes européennes.

Lothar Schupet, directeur général de Zeekr Europe, incarne parfaitement cette stratégie. Fort de ses 23 années passées chez BMW Group, ce vétéran de l'industrie automobile premium connaît intimement les forces et faiblesses de ses anciens employeurs. Rencontré lors du Mondial de l'Automobile de Paris, il résume la philosophie de Zeekr : « la puissance d'un géant avec une âme européenne ».

Des centres de développement européens pour mieux coller aux attentes locales

Contrairement à de nombreuses marques chinoises qui importent simplement leurs modèles sans adaptation, Zeekr s'appuie sur un réseau de centres de recherche et développement implantés en Suède, en Allemagne et au Royaume-Uni. Cette présence locale, facilitée par les liens du groupe Geely avec Volvo, permet à la marque d'ajuster finement ses produits aux goûts européens.

Le Zeekr 7GT illustre parfaitement cette démarche. Plutôt que d'importer directement la berline 007 commercialisée en Chine, l'équipe européenne a développé une version shooting brake, cette carrosserie élégante à mi-chemin entre le break et le coupé. « Nous nous sommes dit : le segment est très restreint, mais les Européens ont besoin d'un break. Ne pourrions-nous pas créer quelque chose de sexy et attractif ? » explique Schupet.

Un comportement routier adapté aux conducteurs européens

Au-delà du style, c'est surtout le comportement dynamique qui différencie les Zeekr destinées à l'Europe. Les ingénieurs ont considérablement revu les réglages de suspension, la direction et la gestion de la puissance pour satisfaire des automobilistes européens plus exigeants en matière d'agrément de conduite.

« L'expérience de conduite, l'amortissement, le comportement en virage, les systèmes de sécurité : en Europe, nous voulons être plus rapides et dynamiques, alors qu'en Chine, les clients sont davantage orientés vers la sécurité. Nous avons toute une série d'adaptations importantes à réaliser », précise le dirigeant.

La technologie hybride comme cheval de Troie

Consciente que tous les acheteurs premium ne sont pas encore prêts à franchir le cap du 100% électrique, Zeekr propose également sa technologie Super Hybrid. Ce système, proche conceptuellement d'un véhicule électrique à autonomie étendue, utilise un moteur électrique pour la propulsion, tandis qu'un moteur thermique embarqué sert uniquement à générer de l'électricité lors des longs trajets.

Cette approche vise clairement à séduire les clients traditionnels des marques premium qui hésitent encore à abandonner l'essence. « Cela permet d'attirer des clients qui ne sont pas encore totalement convaincus par les véhicules électriques. Ils doivent vivre cette expérience. Et ensuite, ce sera simplement une transition vers leur prochaine voiture, qui sera électrique », analyse Schupet.

Un réseau de distribution en construction accélérée

Construire des véhicules performants ne suffit pas : Zeekr doit également convaincre les acheteurs qu'ils bénéficieront du même niveau de service qu'avec une marque établie. L'entreprise vise plus de 200 points de vente actifs en Europe, complétés par 100 centres de services supplémentaires.

Le rythme d'expansion impressionne : Zeekr signe environ 10 à 15 nouveaux partenaires chaque semaine. Toutefois, le déploiement sur les grands marchés comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni prendra du temps. « Nous devons assurer la qualité du service. Les pièces doivent être disponibles. Les délais d'attente doivent être courts », insiste le dirigeant.

Des premiers résultats encourageants

La stratégie commence à porter ses fruits. Zeekr a livré 2 930 véhicules en Europe jusqu'en avril 2026, soit une progression de près de 250% en un an. Si les volumes restent modestes comparés aux géants établis, la tendance est clairement à la hausse, et la marque table sur une accélération à mesure que sa gamme s'étoffe et que son réseau se densifie.

L'ambition ne s'arrête pas à l'Europe. Geely prévoit d'introduire ses véhicules au Canada dès 2027 et vise le marché américain à plus long terme. Bien que la participation de Zeekr à cette expansion transatlantique ne soit pas confirmée, Schupet estime que les produits de la marque possèdent déjà les qualités fondamentales pour séduire ces marchés exigeants.

« Je pense que nous cochons la plupart des cases avec nos produits. Il faut ensuite réaliser les adaptations fines pour chaque région, et c'est probablement le secret du succès. Car c'est cela qui fait la différence. La base doit être solide, et ensuite la différence vient de ces ajustements », conclut le patron de Zeekr Europe.

Un modèle pour l'offensive chinoise ?

L'approche de Zeekr pourrait servir de référence à d'autres constructeurs chinois cherchant à s'établir sur les marchés occidentaux. La recette combine la puissance technologique et industrielle de la Chine avec une compréhension approfondie des spécificités locales. Si cette formule fonctionne en Europe face à des marques centenaires, elle pourrait effectivement être répliquée ailleurs, y compris en Amérique du Nord où la concurrence reste féroce.