Mercedes transforme les vitres en écrans LED et le pare-brise en surface holographique

Par Luc Morandini / 4 novembre 2026 à 16:37 · 3 min de lecture

Mercedes développe des écrans LED intégrés dans les vitres et un affichage holographique sur le pare-brise pour améliorer la communication et la sécurité.

Mercedes-Benz n'en finit plus d'innover en matière d'écrans et de surfaces d'affichage. Après avoir multiplié les moniteurs dans l'habitacle, la marque à l'étoile explore désormais l'intégration de technologies LED directement dans les vitres des véhicules et le développement d'un pare-brise holographique. Une course à l'innovation qui interroge sur les limites de cette digitalisation automobile.

Des vitres qui communiquent avec l'extérieur

Dans sa dernière présentation technologique, Mercedes dévoile plusieurs innovations en développement, dont des écrans LED intégrés directement dans les vitrages. L'objectif affiché : permettre aux véhicules de communiquer avec leur environnement en affichant des panneaux d'avertissement, des symboles de sécurité et des informations relatives au trafic via la lunette arrière.

La technologie repose sur des éléments LED laminés dans le verre, qui restent pratiquement invisibles lorsqu'ils ne sont pas activés. Le constructeur allemand explore deux solutions distinctes adaptées à différents usages.

Mini-LED et Micro-LED : deux approches complémentaires

Les Mini-LED sont destinées aux zones d'affichage plus importantes et peuvent afficher des feux de freinage, des symboles d'avertissement et des informations de circulation aux conducteurs qui suivent. Les Micro-LED, quant à elles, gèrent des graphiques plus sophistiqués, incluant des animations.

Concrètement, votre prochaine Mercedes pourrait communiquer avec le véhicule derrière vous sans dépendre uniquement des feux traditionnels ou d'affichages externes. Une évolution qui pourrait améliorer significativement la sécurité routière, notamment en cas de freinage d'urgence ou de conditions météorologiques dégradées.

Un pare-brise qui devient surface holographique

Mercedes ne s'arrête pas aux vitres latérales et arrière. Le constructeur travaille également sur un affichage holographique qui transforme le pare-brise en surface d'information et de divertissement à la demande.

Plutôt que d'installer un énième écran ou un affichage tête haute conventionnel, les ingénieurs utilisent un projecteur monté dans le tableau de bord pour projeter des images sur un film transparent spécial laminé dans le pare-brise. Ce film incorpore des éléments optiques holographiques qui réfléchissent sélectivement la lumière projetée, maintenant les images visibles même en plein soleil.

Un affichage personnalisé par zone

L'innovation majeure réside dans la visibilité sélective : le contenu projeté n'est visible que depuis des angles de vue spécifiques. Ainsi, le conducteur ne voit pas ce qui s'affiche côté passager, et réciproquement. Les applications potentielles incluent la navigation, les informations de conduite, les appels vidéo et même la diffusion de films.

Point rassurant : l'affichage n'apparaît que lorsque nécessaire, plutôt que de transformer en permanence le pare-brise en écran géant. Une approche plus raisonnable compte tenu de l'attention que les conducteurs doivent porter à la route.

La question épineuse des coûts de réparation

Au-delà de l'aspect technologique, ces innovations soulèvent une question pratique importante : celle des coûts de réparation. Remplacer une vitre latérale conventionnelle représente déjà un budget conséquent, mais l'intégration de LED directement dans le verre ajoute un niveau de complexité supplémentaire.

Un accident mineur, une vitre fissurée ou même un dommage aux composants électroniques pourrait transformer ce qui était auparavant un remplacement relativement simple en réparation nettement plus coûteuse. Les propriétaires pourraient se retrouver à payer non seulement pour le verre, mais aussi pour la technologie qu'il contient.

Audi adopte une approche différente

Le concurrent d'Ingolstadt n'est pas en reste. Avec les nouveaux Q7 et Q9, Audi propose une solution alternative : des projecteurs intégrés aux optiques avant et arrière qui affichent des flèches de clignotant animées directement sur la chaussée. Ces flèches illuminées se synchronisent avec les clignotants conventionnels pour rendre les intentions du conducteur plus compréhensibles.

Cette approche vise à améliorer la sécurité en alertant les automobilistes, cyclistes et piétons à proximité, particulièrement la nuit ou lorsque les clignotants conventionnels sont difficilement visibles. Certains modèles Audi utilisent déjà des feux arrière OLED pour afficher des symboles d'avertissement, démontrant que l'éclairage arrière peut aller bien au-delà du simple freinage ou de la signalisation des changements de direction.

Une tendance qui divise le secteur

Malgré l'engouement de Mercedes et Audi pour ces technologies, tous les constructeurs premium ne suivent pas cette voie. Des marques comme Bugatti, Bentley et Alfa Romeo affichent ouvertement leur scepticisme face à la multiplication des écrans, privilégiant une approche plus minimaliste du luxe automobile.

Ces innovations montrent néanmoins que l'industrie automobile continue d'explorer de nouvelles façons d'améliorer la sécurité. Que ce soit en projetant des clignotants sur la route ou en utilisant des vitres illuminées pour communiquer avec l'extérieur, ces développements témoignent d'une créativité persistante. Toutes les idées ne s'imposeront pas, mais il est encourageant de voir les constructeurs explorer des solutions susceptibles de rendre les routes plus sûres pour tous.