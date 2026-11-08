BYD Yangwang Altior : la berline électrique chinoise à 286 000 € qui défie Rolls-Royce

Par Sarah Wagner / 8 novembre 2026 à 17:38 · 3 min de lecture

BYD dévoile l'Altior, une berline électrique ultra-luxueuse de 5,6 mètres avec quatre moteurs, 1 600 km d'autonomie et un niveau de finition digne de Rolls-Royce.

BYD franchit un nouveau cap dans sa stratégie de montée en gamme. Après avoir établi un record de vitesse à 502 km/h avec l'un de ses modèles, le constructeur chinois dévoile l'Altior, une berline électrique qui vise directement Rolls-Royce et Bentley. Présentée à Abu Dhabi, cette limousine de 5,6 mètres incarne l'ambition de la sous-marque Yangwang de redéfinir le luxe automobile à la chinoise.

Un mastodonte électrique aux proportions imposantes

L'Altior, dont le nom latin signifie "plus élevé", affiche des mensurations dignes des plus grandes limousines. Avec ses 5,6 mètres de longueur, 2,03 mètres de largeur et un empattement de 3,5 mètres, elle surpasse même la Rolls-Royce Phantom à empattement standard. Le design s'inspire du ding, un vase cérémoniel en bronze de la Chine ancienne symbolisant force et dignité.

La calandre avant arbore des éléments polis individuellement, conçus pour capturer la lumière sous différents angles. Douze éléments lumineux s'animent en séquence lorsque le propriétaire s'approche du véhicule. Les portes antagonistes s'ouvrent jusqu'à 80 degrés à l'avant et 90 degrés à l'arrière, facilitant l'accès à bord. Détail emprunté à Rolls-Royce : des parapluies sur mesure sont intégrés dans les portières.

Quatre moteurs pour une puissance débridée

Sous sa carrosserie imposante, l'Altior cache quatre moteurs électriques indépendants, permettant d'ajuster le couple sur chaque roue plus de 100 fois par seconde. Si BYD reste discret sur les chiffres de puissance, la configuration quatre moteurs laisse présager plus de 1 000 chevaux. Le constructeur promet également une autonomie dépassant les 1 600 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui représenterait environ 1 000 kilomètres en cycle WLTP européen.

La berline dispose de capacités spectaculaires, incluant des rotations sur place à la manière d'un char d'assaut et un système de flottaison d'urgence en cas d'immersion accidentelle. La suspension active intégrale s'appuie sur une caméra qui analyse la route en temps réel, effectuant des ajustements permanents pour isoler l'habitacle des imperfections du revêtement et minimiser les mouvements de caisse en virage.

Des roues inspirées de Mercedes-Maybach

Les jantes de 21 pouces adoptent un design en disque plein au fini poli, rappelant immédiatement la Mercedes-Maybach Classe S et son interprétation luxueuse des jantes monoblock. Chaque détail visuel a été pensé pour projeter une image de raffinement extrême.

Un habitacle d'une extravagance inédite

C'est à l'intérieur que l'Altior révèle sa véritable nature. Du jade jaune de Hetian orne les détails des aérateurs, tandis que la sellerie combine broderie traditionnelle de Suzhou et perforations de précision. Des fils de soie divisés forment des motifs de nuages, complétés par des motifs nuage-et-tonnerre dans les sections perforées.

BYD a disséminé 48 pièces décoratives dans 11 emplacements de l'habitacle, testant plus de 30 itérations de design pour optimiser leurs propriétés de réflexion lumineuse. Même les interrupteurs métalliques ont fait l'objet d'une attention maniaque : les ingénieurs les ont frappés avec de petits marteaux pour comparer leur son et leur sensation tactile.

Le confort des passagers arrière en priorité absolue

La configuration quatre places offre 35,4 centimètres d'espace pour les genoux et 1,20 mètre d'espace pour les jambes. Les occupants arrière bénéficient de sièges "zéro gravité" d'inspiration aéronautique, équipés de systèmes de massage mécaniques avec quatre têtes de massage sphériques.

Un mode relaxation dédié orchestre l'ensemble : d'une simple pression, les sièges s'inclinent, les repose-jambes se relèvent, les stores se ferment et l'éclairage d'ambiance s'ajuste. Fonctions de massage et de diffusion de parfum complètent l'expérience.

Technologie et équipements de pointe

Le système audio compte 39 haut-parleurs dont les tweeters pivotent et s'élèvent au démarrage du véhicule. Un écran motorisé de 54 centimètres installé au plafond gère divertissement et visioconférences. Deux réfrigérateurs assurent le service de rafraîchissements, celui de l'arrière offrant une capacité de 5,5 litres avec fonction chaud ou froid.

Le coffre reste généreux avec 532 litres de volume, un chiffre respectable pour une limousine électrique de cette catégorie. Le cuir pleine fleur semi-aniline, les tapis en pure laine et les garnitures en bois naturel parachèvent une ambiance résolument haut de gamme.

Un positionnement tarifaire agressif

Affichée à 2 080 000 yuans en Chine, soit environ 286 000 euros au cours actuel, l'Altior se positionne nettement en dessous d'une Rolls-Royce Phantom qui débute autour de 450 000 euros en Europe. Ce tarif témoigne de la volonté de BYD de bousculer l'ordre établi du luxe automobile.

Les performances exactes et la disponibilité hors de Chine restent inconnues pour le moment. Néanmoins, l'Altior confirme une ambition claire : BYD ne se contente plus de concurrencer les marques premium classiques, le groupe chinois vise désormais le segment ultra-premium dominé par Rolls-Royce et Bentley. Une déclaration d'intention qui pourrait redessiner la carte du luxe automobile mondial dans les années à venir.