BYD Atto 2 : notre verdict sur l'habitabilité et le système multimédia du SUV électrique chinois

Le BYD Atto 2 offre un intérieur spacieux et un écran tactile de 32,5 cm, mais pèche par une ergonomie perfectible et des aides à la conduite envahissantes.

Un habitacle spacieux mais inégal dans sa finition

Le BYD Atto 2 se défend bien sur le plan de l'espace à bord. Son coffre, organisé sur deux niveaux, offre une capacité appréciable, avec une différence curieuse de 50 litres entre les versions Comfort et Boost – un écart que le constructeur chinois n'a toujours pas expliqué. Quelle que soit la déclinaison, l'espace de chargement se montre généreux pour cette catégorie de SUV électrique compact.

Les places arrière ne déçoivent pas non plus, avec suffisamment d'espace aux jambes et à la tête pour accueillir confortablement des adultes. Les rangements dispersés autour de la banquette ajoutent une touche pratique bienvenue au quotidien.

Un poste de conduite spacieux mais perfectible

À l'avant, l'espace ne manque pas et le siège conducteur propose un bon niveau de confort ainsi qu'une large amplitude de réglages. Seul bémol notable : l'appui-tête intégré non ajustable qui a tendance à venir gêner la nuque des conducteurs de grande taille, créant une irritation sur les longs trajets.

La qualité perçue des matériaux oscille entre le correct et le décevant. Si le similicuir habille généreusement l'habitacle et que la majorité des équipements semblent robustes et bien assemblés, on repère aussi des plastiques durs et ternes à des endroits bien visibles. L'ensemble manque de caractère, loin de l'originalité apportée par certains détails du grand frère Atto 3, comme ses fameuses sangles de rangement façon cordes de guitare. L'ambiance générale reste plutôt fade et conventionnelle.

Un système multimédia volumineux mais complexe

Chaque BYD Atto 2 embarque de série un écran d'instrumentation numérique de 22,4 cm, associé à une dalle tactile centrale de 32,5 cm. Cette dernière prend en charge les mises à jour logicielles à distance et intègre Apple CarPlay et Android Auto en connexion sans fil, ainsi qu'un système de commande vocale.

Des fonctionnalités contrebalancées par une ergonomie perfectible

La recopie d'écran du smartphone présente toutefois un agacement : impossible de se connecter automatiquement tant que votre téléphone reste verrouillé. Il faut systématiquement établir la liaison manuellement avant de prendre la route, une contrainte qui devient vite pénible au quotidien.

Les deux écrans affichent une bonne clarté, mais l'interface du système central demande un temps d'adaptation. L'écran se montre réactif et nous n'avons constaté aucun bug logiciel durant nos essais. Le système Android développé par BYD séduit l'œil avec des graphismes doux aux couleurs claires, mais l'architecture des menus manque de cohérence. Les icônes disposées en périphérie de l'écran sont trop petites et trop ressemblantes, rendant leur sélection difficile à distance et compliquant l'utilisation en conduisant.

Des boutons physiques bienvenus

Heureusement, BYD a résisté à la tentation de tout dématérialiser. Plusieurs boutons physiques encadrent le sélecteur de vitesses, notamment pour la climatisation, le volume audio, le freinage régénératif et le désembuage. Une sage décision qui facilite l'accès aux fonctions essentielles.

Des aides à la conduite encore trop envahissantes

Un menu d'accès rapide aux systèmes d'aide à la conduite (ADAS) s'affiche en balayant l'écran du haut vers le bas. On peut le configurer pour désactiver relativement facilement le maintien dans la voie et l'avertissement de limitation de vitesse. Mais BYD persiste à cacher les réglages du système de surveillance du conducteur au fond des menus de paramètres du véhicule.

Et mieux vaut savoir le désactiver rapidement, car ce dispositif se montre particulièrement sensible. Il rappelle régulièrement au conducteur, avec une voix synthétique, de regarder la route... même lorsque c'est précisément ce qu'il est en train de faire. Une intrusion agaçante qui nuit au plaisir de conduite.

Un retard face à la concurrence européenne

Sur l'intégration des systèmes d'aide à la conduite, BYD accuse encore un retard face aux constructeurs européens et coréens. Le constructeur chinois ne propose pas de mode ADAS personnalisable permettant de configurer rapidement ces assistants obligatoires via quelques pressions sur un bouton physique. Dommage, car il s'agit d'une fonction impossible à ajouter ultérieurement via une simple mise à jour logicielle.

L'affichage de la consommation illustre également cette approche décalée : le BYD Atto 2 privilégie l'indication en kWh par 160 km, moyennée sur une période glissante de 80 km. Certes, on peut réinitialiser cette valeur pour l'utiliser comme ordinateur de bord de courte distance, mais uniquement jusqu'au franchissement du seuil des 80 kilomètres. Un choix d'interface peu intuitif pour les automobilistes européens habitués à d'autres standards.