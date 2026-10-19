BYD Atto 8 : le SUV électrique familial de 775 chevaux qui se recharge en 5 minutes

BYD Atto 8 : le SUV électrique familial de 775 ...

Par Luc Morandini / 19 octobre 2026 à 16:04 · 3 min de lecture

Le BYD Atto 8 débarque en Europe avec 7 places, jusqu'à 775 ch, une autonomie de 653 km et une recharge express révolutionnaire en 5 minutes grâce au système Flash Charging.

Un mastodonte électrique familial de nouvelle génération

BYD poursuit son offensive sur le marché européen avec un nouveau modèle particulièrement ambitieux : le Atto 8. Ce SUV 100% électrique à sept places ne ressemble à aucun autre véhicule familial actuellement disponible. Sous ses airs de grand routier débonnaire se cachent des technologies de pointe et des performances dignes d'une voiture de sport.

Le constructeur chinois propose ce nouveau venu en deux versions distinctes, chacune visant un public différent. La première développe 462 chevaux, une puissance déjà conséquente pour un véhicule familial. La seconde, baptisée Excellence AWD, franchit un cap avec ses 775 chevaux répartis sur deux moteurs électriques.

Des performances électrisantes pour toute la famille

La version haut de gamme Excellence AWD impressionne par ses chiffres. Avec ses 775 chevaux, ce mastodonte de sept places abat le 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes. Un chrono qui ferait pâlir bien des sportives, et ce tout en transportant confortablement une famille nombreuse et leurs bagages.

Cette puissance phénoménale s'accompagne d'une transmission intégrale, garantissant motricité et sécurité en toutes circonstances. La version d'accès, avec ses 462 chevaux, n'a pas à rougir non plus et offre un avantage décisif : une autonomie supérieure.

Une autonomie généreuse grâce à une batterie XXL

BYD a équipé son Atto 8 d'une imposante batterie de 115 kWh, l'une des plus grandes capacités du marché. Cette générosité énergétique se traduit par des autonomies remarquables, compte tenu du gabarit et du poids du véhicule.

La version 462 chevaux atteint 653 kilomètres selon le cycle d'homologation. La variante sportive de 775 chevaux, plus gourmande en énergie, conserve une autonomie très honorable de 602 kilomètres. De quoi envisager sereinement les longs trajets familiaux sans angoisse de la panne sèche.

La recharge express : le véritable atout du BYD Atto 8

Si les performances et l'autonomie impressionnent, c'est véritablement dans le domaine de la recharge que le BYD Atto 8 révolutionne l'expérience électrique. Le constructeur a développé une technologie baptisée Flash Charging qui repousse les limites actuelles.

Les chiffres annoncés donnent le vertige :

De 10% à 70% de charge en seulement 5 minutes

Recharge complète à 97% en 9 minutes

Des temps comparables à un plein d'essence traditionnel

Cette prouesse technique repose sur la combinaison de la technologie de batterie propriétaire de BYD et de son infrastructure de recharge dédiée. Il ne s'agit pas d'une simple évolution, mais d'un véritable saut technologique qui pourrait changer la donne pour l'adoption des véhicules électriques par le grand public.

Un déploiement progressif de l'infrastructure en Europe

L'écueil majeur de cette technologie révolutionnaire reste son infrastructure. Les bornes Flash Charging ne sont pas encore disponibles sur le territoire européen, et le système ne fonctionnera pas sur les chargeurs rapides classiques actuellement déployés.

BYD a toutefois présenté un plan d'investissement ambitieux : plus de 3000 stations Flash Charging sont prévues à travers le continent européen. La France devrait en accueillir environ 300, un maillage qui permettrait de couvrir les principaux axes routiers et centres urbains.

Le déploiement de cette infrastructure prendra néanmoins du temps. Les premiers propriétaires du Atto 8 devront donc composer avec les réseaux de recharge existants, limitant temporairement l'exploitation du plein potentiel technologique du véhicule.

Disponibilité et positionnement tarifaire

BYD prévoit l'arrivée du Atto 8 sur le marché européen au cours du premier trimestre 2027. Une échéance encore lointaine qui laisse au constructeur le temps d'affiner son produit et de commencer le déploiement de son réseau Flash Charging.

Les tarifs des deux versions n'ont pas encore été dévoilés. Ils seront communiqués progressivement à l'approche de la commercialisation. Compte tenu de l'équipement, des performances et de la technologie embarquée, on peut s'attendre à un positionnement premium, en concurrence directe avec les grands SUV électriques européens et américains.

Ce nouveau modèle confirme l'ambition de BYD de s'imposer comme un acteur incontournable du marché européen des véhicules électriques, en misant sur l'innovation technologique et des prestations haut de gamme.