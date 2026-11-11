BYD dans la tourmente : l'Europe soupçonne le géant chinois d'espionnage

BYD dans la tourmente : l'Europe soupçonne le g...

Par Luc Morandini / 11 novembre 2026 à 08:44 · 3 min de lecture

Quatorze eurodéputés demandent une enquête sur BYD pour risques de cybersécurité, craignant que ses véhicules connectés puissent transmettre des données sensibles à Pékin.

L'ascension fulgurante de BYD sur le marché automobile européen ne fait pas que des heureux. Alors que le constructeur chinois affiche des performances commerciales impressionnantes avec 283 997 véhicules vendus entre janvier et septembre, dépassant même le légendaire Ford, quatorze députés du Parlement européen sonnent l'alarme.

Une demande d'enquête qui fait du bruit

Menée par le député français François Kalfon, cette initiative parlementaire vise à faire évaluer BYD par l'agence européenne de cybersécurité. L'objectif ? Déterminer si le géant chinois devrait être classé comme "fournisseur à haut risque" en raison des menaces potentielles pour la sécurité européenne.

Dans une requête écrite soumise le 4 novembre, les élus européens expriment leurs préoccupations concernant les technologies embarquées dans les véhicules modernes : caméras, systèmes GPS, microphones et multiples capteurs. François Kalfon ne mâche pas ses mots : "Autoriser des véhicules connectés provenant de pays tiers à accéder aux infrastructures sensibles européennes constitue un risque de sécurité inacceptable."

BYD répond aux accusations

Face à ces soupçons, le constructeur chinois monte au créneau. BYD Europe affirme avec force que la Chine ne peut en aucun cas accéder aux informations collectées par ses véhicules circulant sur le Vieux Continent, qu'elles soient stockées dans la voiture ou dans le cloud. L'entreprise souligne également que les clients conservent un contrôle total sur leurs données personnelles.

"BYD Europe ne met pas ces données à disposition d'entités BYD ou de tierces parties en Chine", précise la société dans un communiqué officiel, cherchant ainsi à rassurer les autorités et les consommateurs européens.

Des restrictions qui pourraient aller loin

Les eurodéputés ne s'arrêtent pas à une simple enquête. Ils interrogent Bruxelles sur la nécessité d'imposer des restrictions aux véhicules chinois accédant à des infrastructures stratégiques présentant des applications civiles et militaires. L'exclusion de BYD des marchés publics est également sur la table.

Pour autant, il ne s'agit pas d'une interdiction généralisée des véhicules BYD à l'échelle européenne. Les propriétaires privés n'ont aucune raison de s'inquiéter dans l'immédiat. Néanmoins, cette démarche illustre un dilemme croissant pour l'Europe.

La déferlante chinoise sur le marché européen

BYD n'est que la partie émergée de l'iceberg. SAIC Motor talonne le constructeur avec 272 251 voitures écoulées sur la même période, représentant 2,6% du marché. Geely Group fait encore mieux avec 343 875 unités et 3,3% de parts de marché, même si ce chiffre englobe les ventes de Volvo, Polestar, Smart, Zeekr et Lotus.

Quant à Chery et ses marques Jaecoo, Jetour et Omoda, elles totalisent 260 650 véhicules immatriculés durant les neuf premiers mois de 2026, soit 2,5% supplémentaires du marché.

Un bouleversement historique

Ensemble, ces quatre géants automobiles chinois contrôlent environ 11,1% du marché automobile européen. Une proportion qui aurait semblé impensable il y a dix ans seulement. Si cette trajectoire se poursuit, les constructeurs historiques européens et américains pourraient se retrouver dans une situation encore plus délicate qu'actuellement.

Le cas de Ford est particulièrement révélateur : le constructeur américain, autrefois incontournable en Europe, se retrouve désormais devancé par un rival chinois. L'abandon de modèles emblématiques comme la Fiesta, la Focus et la Mondeo n'a certainement pas arrangé les affaires de l'Ovale Bleu.

L'exemple américain : une ligne dure déjà tracée

Outre-Atlantique, les États-Unis ont adopté une position beaucoup plus stricte. Polestar, bien que basée en Suède, a été interdite de vente à partir du millésime 2027 en raison de son actionnariat majoritaire chinois via Geely Holding. Cette décision fait suite à la "Règle sur les véhicules connectés" finalisée en janvier 2025 par l'administration Biden, qui restreint les véhicules intégrant certains logiciels et composants liés à la Chine ou à la Russie.

L'Europe suivra-t-elle cette voie rigoriste ? La demande d'enquête sur BYD suggère que le débat ne fait que commencer. Entre opportunités économiques et impératifs de sécurité nationale, le Vieux Continent devra bientôt trancher une question qui dépasse largement les simples considérations commerciales ou tarifaires.