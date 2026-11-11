Bentley ressuscite ses anciennes Continental GT avec Apple CarPlay et Android Auto

Par Laurence Jardin / 11 novembre 2026 à 08:44 · 2 min de lecture

Bentley propose désormais un kit multimédia moderne pour les Continental GT et Flying Spur de 2012 à 2019, ajoutant écran tactile et connectivité smartphone.

Les propriétaires de Bentley Continental GT ayant dépassé la décennie viennent de recevoir une excellente nouvelle. Le constructeur britannique propose désormais une solution officielle pour moderniser le système multimédia des modèles de deuxième génération, évitant ainsi un passage coûteux par la case revente.

Un lifting technologique pour les Bentley de 2012 à 2019

Cette initiative inédite s'adresse aux Continental GT, Continental GT Cabriolet et Flying Spur produites entre 2012 et 2019. Plus précisément, les coupés et cabriolets de 2012 à 2017, et les berlines Flying Spur de 2014 à 2019 peuvent bénéficier de cette transformation.

L'intervention, réalisée exclusivement par le réseau officiel Bentley, remplace l'écran d'origine et les commandes climatiques physiques par un unique écran tactile de 9,7 pouces (24,6 centimètres). Le constructeur a conçu cette nouvelle interface pour s'harmoniser parfaitement avec le design actuel de ses modèles, évitant l'effet "accessoire ajouté" souvent disgracieux.

Apple CarPlay et Android Auto enfin disponibles

La star de ce kit de modernisation reste sans conteste l'intégration d'Apple CarPlay et Android Auto, tous deux compatibles en connexion sans fil. Les propriétaires peuvent également opter pour une liaison filaire via le port USB-A situé dans la console centrale.

Ce port multifonction assure également la recharge du smartphone, une fonctionnalité désormais mise en avant par Bentley. L'ensemble des appels, contacts et médias se pilotent directement depuis l'écran tactile ou par commandes vocales. Les réglages audio (graves, aigus, balance) s'effectuent également via cette interface modernisée.

Système audio et radio repensés

Le tuner radio bénéficie d'une mise à niveau substantielle avec l'intégration du DAB+ là où les modèles d'origine se contentaient du DAB. Les bandes FM et AM restent disponibles, complétées par SiriusXM pour le marché américain.

Navigation de nouvelle génération

Le système de navigation a été entièrement reconstruit. Les propriétaires découvrent une cartographie actualisée avec guidage en 2D et 3D, affichage des points d'intérêt et indication des limitations de vitesse. Bentley garantit que le système pourra recevoir de futures mises à jour cartographiques, assurant une pérennité bienvenue.

Le prix du progrès : adieu aux commandes physiques

Cette modernisation implique toutefois un sacrifice notable pour les amateurs de sensations tactiles. Les molettes et boutons physiques de commande de climatisation disparaissent définitivement, intégrés désormais dans l'interface tactile. Ce compromis divise : certains apprécieront l'épure visuelle et la modernité, d'autres regretteront la précision et le plaisir des commandes mécaniques d'origine.

Caractéristiques techniques du nouveau système

Écran tactile 9,7 pouces (24,6 cm) en résolution 2K

Apple CarPlay et Android Auto sans fil et filaire

Radio DAB+, FM, AM et SiriusXM (États-Unis)

Navigation avec cartographie 3D évolutive

Commandes climatiques intégrées à l'écran

Disponibilité et tarification

Bentley a fait le choix de distribuer cette mise à niveau exclusivement via son réseau de concessionnaires agréés. Le constructeur n'a pas communiqué de tarification publique, obligeant les propriétaires intéressés à solliciter un devis personnalisé auprès de leur distributeur local.

Cette approche au cas par cas s'explique probablement par les spécificités de chaque véhicule et les éventuelles adaptations nécessaires selon les équipements d'origine. Il s'agit de la première fois que Bentley propose une modernisation aussi approfondie sur des véhicules sortis de chaîne il y a plus de dix ans, marquant une évolution notable dans la politique d'accompagnement des propriétaires de modèles anciens.