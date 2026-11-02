Bentley Continental GTC S : un cabriolet de luxe aux compromis étonnants

Bentley Continental GTC S : un cabriolet de lux...

Par Luc Morandini / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

La Bentley Continental GTC S combine un luxe absolu et des finitions raffinées, mais déçoit par un coffre ridiculement petit de seulement 134 litres.

Bentley frappe fort avec sa Continental GTC dans sa déclinaison S, une version qui cherche à conjuguer sportivité et grand tourisme. Mais cette quête d'équilibre révèle quelques contradictions surprenantes pour une voiture de ce standing.

Un habitacle somptueux aux finitions irréprochables

La GTC S se distingue par son habitacle où le luxe règne en maître absolu. De série, elle arbore un placage noir piano et une sellerie en microsuède, mais ces choix ne représentent qu'un point de départ. Le constructeur britannique offre une palette quasi illimitée de matériaux nobles : cuirs raffinés, essences de bois précieux, fibre de carbone ou aluminium brossé.

L'exemplaire testé multiplie les insertions carbone associées à un cuir "Beluga", le tout ponctué de logos S brodés. Cette débauche de personnalisation s'étend même à des détails surprenants : Bentley propose toujours une spécification "Fumeur" comprenant un cendrier massif à l'avant et des allume-cigares aux deux extrémités de l'habitacle. Un véritable voyage dans le temps, mais qui illustre la philosophie de la marque : tout est possible pour qui en a les moyens.

Une ergonomie préservée malgré la capote

Contrairement à de nombreux cabriolets qui sacrifient l'habitabilité sur l'autel du style, la Continental GTC préserve un espace généreux. Les mesures effectuées confirment que la version décapotable n'accuse aucune perte de garde au toit par rapport au coupé, que ce soit aux places avant ou arrière.

Certes, la lunette arrière se révèle plus réduite sur le cabriolet, mais les dimensions généreuses de la Continental compensent largement. L'atmosphère à bord ne verse jamais dans la claustrophobie, contrairement à ce qu'on observe souvent sur les cabriolets à toit en toile. Pour ceux qui recherchent encore plus de luminosité, les teintes claires comme Magnolia ou Camel parmi les huit coloris de doublure disponibles feront merveille.

La technologie au rendez-vous

Le pack Touring, facturé 6 035 livres sterling (environ 7 000 euros), enrichit considérablement l'équipement. Il apporte un régulateur de vitesse adaptatif, un système de vision nocturne et un affichage tête haute. Ces technologies modernes s'intègrent harmonieusement dans une planche de bord qui multiplie les commandes physiques.

Bentley a judicieusement conservé une instrumentation numérique de taille contenue, identique à celle de la génération précédente. Cette approche préserve l'atmosphère feutrée et intimiste de l'habitacle, tout en offrant toutes les fonctionnalités attendues d'une voiture contemporaine.

Le talon d'Achille : un coffre ridiculement petit

C'est le paradoxe majeur de cette Continental GTC qui se veut une grande routière. Son coffre affiche une capacité officielle de seulement 134 litres, un chiffre dérisoire pour une voiture de ce gabarit et de cette vocation.

Plusieurs facteurs expliquent ce désastre de packaging. Le plancher est déjà surélevé pour accueillir le réservoir de 80 litres, la batterie auxiliaire et un différentiel forcément imposant. Mais c'est surtout le mécanisme de la capote escamotable qui empiète dramatiquement sur le volume de chargement, créant un espace peu profond et mal exploitable.

La comparaison avec la concurrence fait mal : ce volume est inférieur à celui du coffre avant d'une Ferrari 296 GTB, pourtant une sportive pure et dure. Il se révèle également plus réduit que celui de l'Aston Martin DB12 S Volante, qui souffre pourtant des mêmes contraintes architecturales. Pour une voiture pensée pour avaler les kilomètres dans le confort, c'est un défaut rédhibitoire qui compromet sérieusement son usage au quotidien lors de longs voyages.

Une identité en quête de cohérence

La Continental GTC S incarne une Bentley compétente dans l'absolu, mais qui peine à définir clairement sa personnalité. Entre sportivité affichée et vocation grand tourisme, entre luxe traditionnel et modernité technologique, entre volume imposant et capacité de chargement famélique, les contradictions s'accumulent.

Pour les futurs acquéreurs français, cette Bentley représente un choix émotionnel avant tout, celui d'un cabriolet au prestige incontestable. Mais mieux vaut partir léger et ne pas compter sur elle pour de véritables escapades avec bagages.