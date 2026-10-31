Le premier SUV électrique Bentley Torcal franchit le cap du million de kilomètres d'essais

Par Martin Rochard / 31 octobre 2026 à 08:03 · 3 min de lecture

Le Bentley Torcal, premier véhicule électrique du constructeur britannique, a parcouru plus d'un million de kilomètres lors de tests extrêmes avant sa commercialisation.

Bentley entre dans l'ère électrique par la grande porte. Avant même que les premiers clients ne prennent possession de leur Torcal, le constructeur de Crewe a soumis son premier véhicule électrique à un programme d'essais particulièrement rigoureux. Bilan : plus d'un million de kilomètres parcourus aux quatre coins de la planète dans des conditions qui auraient découragé plus d'un véhicule thermique.

Un million de kilomètres dans les conditions les plus extrêmes

Les ingénieurs de Bentley n'ont pas fait les choses à moitié. Le Torcal a été mis à l'épreuve dans des environnements parmi les plus hostiles de la planète. Les prototypes ont affronté le froid glacial de la Suède avec des températures descendant jusqu'à -38°C, avant de subir la chaleur étouffante du désert dépassant les 40°C.

Le programme d'essais comprenait également des tests en haute altitude, avec des passages au-dessus de 4 267 mètres au célèbre Pikes Peak. Cette approche méthodique vise à garantir que le SUV électrique britannique sera parfaitement opérationnel, quelles que soient les conditions d'utilisation rencontrées par les futurs propriétaires.

876 chevaux et une architecture 800 volts

La version de lancement, baptisée Torcal First Edition, ne lésine pas sur la puissance. Avec 876 chevaux et un couple monumental de 1 349 Nm, ce SUV électrique se positionne parmi les références du segment en matière de performances.

Le Torcal repose sur une architecture électrique moderne de 800 volts, alimentée par une batterie de 113,3 kWh bruts (109 kWh utilisables). Cette configuration permet d'atteindre des puissances de charge impressionnantes : jusqu'à 400 kW sur les bornes rapides compatibles. Résultat : un passage de 10 à 80% de charge réalisé en seulement 16 minutes dans des conditions optimales.

Une batterie optimisée pour l'autonomie

Pesant environ 625 kg, la batterie du Torcal affiche une densité énergétique supérieure à 180 Wh/kg, un chiffre crucial pour compenser le poids total du véhicule qui atteint environ 2 795 kg. Cette optimisation permet à Bentley de proposer un équilibre satisfaisant entre autonomie et masse, deux paramètres souvent antagonistes sur les SUV électriques de cette catégorie.

Une approche développement inspirée de l'électronique grand public

Bentley a organisé le développement du Torcal autour de trois équipes spécialisées travaillant en parallèle : architecture électrique, intégration logicielle et tests. Cette structure reflète l'importance croissante du logiciel dans les véhicules modernes, même chez un constructeur réputé pour sa tradition artisanale.

Les ingénieurs disposaient de plus de 90% des pièces réelles durant la phase de confirmation du design physique. Cette disponibilité précoce leur a permis de comparer les composants réels aux données CAO par scan laser, accélérant ainsi les retours et ajustements avant la finalisation des outillages de production.

Les mises à jour logicielles ont suivi un cycle de six semaines tout au long du développement, chacune étant testée en laboratoire puis sur véhicules réels. Un rythme qui rappelle davantage l'industrie électronique que l'automobile traditionnelle, soulignant à quel point l'ingénierie du Torcal repose désormais sur le code informatique.

Des tests de sécurité poussés à l'extrême

La sécurité de la batterie a fait l'objet d'une attention particulière. Le pack bénéficie d'un bouclier composite capable de résister aux impacts, avec une spécification de résistance au feu de deux heures. Concrètement, en cas d'incident thermique, la batterie doit éviter toute propagation de flammes ou explosion pendant cette durée.

Les essais ont également inclus des tirs de projectiles en acier de 30 millimètres, pesant environ 111 grammes, lancés à plus de 160 km/h contre le carter de batterie. Des tests de corrosion par brouillard salin et des contrôles de durabilité environnementale ont complété ce programme de validation exhaustif.

Avec ce premier véhicule électrique, Bentley démontre sa volonté de maintenir ses standards de qualité et de fiabilité, même en s'aventurant sur le terrain de l'électrification. Les premières livraisons de la First Edition devraient intervenir prochainement auprès d'une clientèle triée sur le volet.