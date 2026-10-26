Bentley Torcal First Edition : le SUV électrique de 876 chevaux qui défie les supercars

Par Sarah Wagner / 26 octobre 2026 à 12:02 · 3 min de lecture

La Bentley Torcal First Edition inaugure l'ère électrique de Crewe avec 876 chevaux, un 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et un luxe britannique sans compromis.

L'électrification à la sauce Bentley : luxe et performances extrêmes

Bentley frappe fort pour son entrée dans l'univers des SUV électriques. La Torcal First Edition, version de lancement du nouveau modèle de Crewe, affiche des performances dignes d'une supercar tout en conservant le raffinement légendaire de la marque britannique. Avec 876 chevaux et 1 350 Nm de couple, ce mastodonte électrique pulvérise le 0 à 100 km/h en 2,9 secondes seulement, un chrono qui ferait pâlir bien des sportives thermiques.

Cette version inaugure une nouvelle ère pour Bentley, qui a récemment revu sa stratégie d'électrification. La vitesse maximale de 260 km/h place la Torcal parmi les SUV électriques les plus véloces du marché, rivalisant directement avec les références du segment premium.

Un design affirmé sans tomber dans l'excès

Bentley a su doser les attributs extérieurs de cette First Edition pour qu'elle se démarque sans verser dans l'ostentation. Les jantes de 22 pouces arborent une finition noir brillant rehaussée de rayons Liquid Silver, tandis que les badges auto-nivelants restent parfaitement centrés quelle que soit la rotation des roues, un détail d'ingénierie typiquement Bentley.

Les étriers de frein Graphene Grey signés Mulliner apportent une touche de sobriété sportive. Le pack carbone habille stratégiquement plusieurs éléments de la carrosserie :

Lames du pare-chocs avant

Coques de rétroviseurs

Bas de caisse

Diffuseur arrière

Un badge First Edition discret sur l'aile avant permet d'identifier cette série limitée qui ouvrira la voie aux autres déclinaisons de la gamme Torcal.

La position stratégique dans la hiérarchie Bentley

Cette version de lancement occupe le positionnement qu'endossent traditionnellement les variantes Speed ou Mulliner dans les gammes thermiques du constructeur. Elle représente le summum de la performance et de l'exclusivité, avant l'arrivée de versions plus accessibles dotées de motorisations électriques moins puissantes.

Un habitacle digne d'un salon britannique roulant

L'intérieur de la Torcal First Edition pousse le curseur du luxe encore plus loin. Les sièges reçoivent un matelassage exclusif avec des inserts en chevron, tandis que les seuils de portes illuminés affichent le logo de la série. La personnalisation atteint des sommets avec une palette comprenant deux combinaisons chromatiques spécialement développées par Mulliner, huit couleurs d'accentuation et même la possibilité d'intégrer une troisième teinte dans l'habitacle.

Le cuir avec surpiqûres contrastées et les finitions en carbone brillant sont proposés sans supplément, établissant un niveau de raffinement élevé dès la configuration de base. D'autres finitions intérieures restent également disponibles sans coût additionnel.

Technologies et confort au premier plan

L'équipement de série impressionne par sa richesse. Les tapis épais en moquette profonde, les sièges Wellness à l'avant et la spécification Rear Comfort Seat pour les places arrière extérieures garantissent un niveau de bien-être optimal. Cette dernière inclut la ventilation et des appuie-têtes confort pour deux passagers à l'arrière.

Deux innovations font leur apparition sur la Torcal : les portes avant et arrière à ouverture électrique et un toit Frosted Diamond à opacité variable. Ce dernier permet de modifier la transparence du toit panoramique selon les préférences des occupants.

Une sonorisation audiophile signée Naim

Le système audio mérite une mention spéciale. Développé en partenariat avec Naim, il déploie une puissance de 1 780 watts à travers pas moins de 28 haut-parleurs répartis stratégiquement dans l'habitacle. Des transducteurs intégrés aux sièges diffusent les basses fréquences, tandis que les appuie-têtes avant disposent de leurs propres haut-parleurs pour une immersion sonore totale.

La compatibilité Dolby Atmos 7.1.4 garantit une spatialisation audio tridimensionnelle, transformant l'habitacle en véritable salle de concert mobile. Un équipement qui justifie pleinement le positionnement premium de cette Bentley électrique sur le marché européen.

Un positionnement attendu sur le marché français

Si Bentley n'a pas encore communiqué officiellement sur les tarifs européens, cette Torcal First Edition devrait logiquement se positionner au sommet de la gamme électrique de luxe, aux côtés de références comme le Porsche Taycan Turbo S ou les futures déclinaisons sportives des SUV électriques allemands. Le marché français, particulièrement friand de SUV premium, constituera un débouché naturel pour ce nouveau modèle qui incarne le virage électrique assumé par la marque de Crewe.