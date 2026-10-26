Les 15 voitures de cinéma les plus mythiques de tous les temps

De la DeLorean de Retour vers le Futur à l'Aston Martin DB5 de James Bond, découvrez le classement des voitures qui ont marqué l'histoire du septième art.

Le cinéma et l'automobile entretiennent une histoire d'amour vieille de plusieurs décennies. Certaines voitures sont devenues aussi iconiques que les acteurs qui les conduisaient, parfois même davantage. Voici notre sélection des 15 voitures qui ont marqué l'histoire du septième art.

Les légendes allemandes et américaines à l'honneur

15. L'Audi S8 dans Ronin

Quand votre chauffeur demande une berline allemande surpuissante et souhaite ajouter du protoxyde d'azote au V8 4.2 litres déjà costaud, vous savez que vous avez affaire à un professionnel. Le film Ronin a servi de parfaite vitrine publicitaire pour l'Audi S8 de première génération, capable de surpasser une BMW E34 et une Mercedes-Benz 450 SEL dans des poursuites haletantes.

14. La Ford Mustang Shelby GT500 de 60 Secondes Chrono

Si le film original mettait en scène une Mustang de 1971, c'est le fastback '67 customisé du remake qui a volé la vedette. Cette beauté argentée baptisée Eleanor a été carrossée par le légendaire préparateur Chip Foose. Malgré des litiges juridiques autour de la licence qui ont quelque peu terni sa réputation, impossible de nier l'émotion ressentie la première fois qu'on découvre cette auto et qu'on entend le fameux "Go Baby, Go".

13. L'ambulance Cadillac Ecto-1 de SOS Fantômes

SOS Fantômes reste un film culte qui gagne en qualité à chaque nouveau visionnage. L'Ecto-1, un break Cadillac 1959 transformé en ambulance puis en véhicule de chasseurs de fantômes, fait partie intégrante du casting. Ray Stantz l'a acquise pour 4 800 dollars, mais elle nécessitait quelques réparations : suspension, freins, direction, transmission, pont arrière, segments, pots d'échappement et câblage électrique. Le résultat final est entré dans la légende automobile.

Les muscle cars qui ont conquis le grand écran

12. La Ford GT40 dans Le Mans 66

Dans les années 1960, Ford voulait battre Ferrari sur le plus grand plateau du sport automobile : Le Mans. Le constructeur américain s'est tourné vers Carroll Shelby pour l'aider. Ce que son équipe a accompli ensuite restera dans les annales de la course automobile, magnifiquement retranscrit dans Le Mans 66. Si Matt Damon et Christian Bale offrent des prestations remarquables, la vraie star reste la Ford GT40. La plupart des voitures filmées ont été construites par Superformance, ce qui signifie que vous pouvez en mettre une dans votre garage... si vous avez le budget.

11. La Toyota Supra dans Fast and Furious

Le premier volet de la saga planétaire nous ramène à une époque plus simple, avant que des supercars n'aillent dans l'espace ou ne sautent entre les gratte-ciels de Dubaï. Le film original nous plonge dans l'univers de la culture tuning, et l'un des véhicules phares est la Toyota Supra 1994 de Brian O'Conner. De ses performances spectaculaires grâce au six cylindres en ligne jusqu'à sa livrée flamboyante, cette voiture a déclenché une passion chez toute une génération d'amateurs automobiles.

10. Le Dodge M4S Turbo Interceptor dans The Wraith

Ce choix peut sembler surprenant. The Wraith est un film culte avec un scénario atypique, mais la voiture utilisée est stupéfiante. Au début des années 1980, Dodge a construit un prototype appelé M4S, pour moteur central, quatre cylindres, sport. Le véhicule était occasionnellement utilisé pour le développement ou comme pace car dans les courses CART, avant de recevoir une méchante peinture noire et un sacré background pour le film.

9. La Ford Mustang "Boss 429" de John Wick

Le monde entier sait désormais qu'il ne faut pas s'en prendre au chien de John Wick. Ni à sa voiture. Le jeune gangster Iosef Tarasov repère Wick et sa Mustang dans une station-service et lui demande s'il s'agit d'une Boss 429 de 1970. Wick le corrige calmement : c'est une '69, et non, elle n'est définitivement pas à vendre. En réalité, la voiture est une Mach 1 dont quelques éléments de garniture ont été retirés pour un look plus épuré.

Les icônes absolues du cinéma automobile

8. La Dodge Charger R/T dans Fast and Furious

La Supra de Brian est superbe, mais la Charger de Toretto qui fait des wheelings reste l'une des meilleures voitures de cinéma de tous les temps. Elle dispose de suffisamment de couple pour tordre le châssis au démarrage. Au-delà de cette réplique hilarante, la voiture est un monstre qui contraste parfaitement avec toutes les autres japonaises iconiques du film. Mention spéciale à la Charger modifiée tout-terrain de Fast and Furious 7.

7. La Ford Falcon XB GT de Mad Max

Le monde de Max Rockatansky est celui d'une crise du carburant, où les moteurs V8 n'ont plus vraiment de sens. C'est pourquoi sa Ford Falcon XB GT 1973 lourdement modifiée est surnommée le dernier des V8 Interceptors. Un bolide aussi sombre que l'univers post-apocalyptique qu'il traverse.

6. La Pontiac Firebird Trans Am de Cours après moi shérif

Quand il faut transporter de l'alcool à travers les frontières d'État, il faut appeler le Bandit. Sa Pontiac Firebird Trans Am 1977 fera le travail. Ironiquement, ces voitures étaient équipées de V8 6.6 litres étouffés par les normes antipollution, délivrant à peine une fraction de leur puissance potentielle. Les modèles 1977 utilisés dans le film étaient d'ailleurs des 1976 avec des pièces extérieures mises à jour.

5. La DeLorean DMC-12 de Retour vers le Futur

Le convecteur temporel rend le voyage dans le temps possible, mais la DeLorean DMC-12 le rend diablement stylé. Certes, les voitures utilisées sur le plateau tombaient en panne, étaient peu fiables et n'avaient pas de compteurs atteignant 141 km/h. Mais une décharge de 1,21 gigawatt grâce au plutonium "emprunté" et à un peu de magie cinématographique ont permis à la DeLorean de sceller son statut de légende.

4. Les Batmobiles des franchises Batman

Cela ressemble un peu à de la triche puisqu'on parle de toutes les versions de la Batmobile. Mais elles sont toutes formidables. La Batmobile de Tim Burton avec Michael Keaton reste iconique. Le Tumbler de la trilogie de Christopher Nolan est remarquable. Même la Batmobile de Robert Pattinson est impressionnante. Votre Batmobile préférée en dit long sur vous, mais nous pouvons tous convenir qu'elles sont toutes exceptionnelles.

3. La Ford Mustang GT de Bullitt

Pour beaucoup, la scène de poursuite de Bullitt représente un sommet dans l'art de la course-poursuite cinématographique. L'association de Steve McQueen et d'une Mustang vert Highland était un choix brillant pour traverser les rues de San Francisco. Les méchants dans leur Charger '68 avaient aussi une belle monture, mais c'est McQueen dans sa Mustang qui reste une icône.

2. La Ferrari 250 GT California Spyder de La Folle Journée de Ferris Bueller

La Ferrari 250 GT California Spyder est l'une des plus belles machines jamais construites. Le père de Cameron était vraiment fou de ne jamais la conduire. Même si Cameron ne l'avait pas détruite, la voiture vaudrait aujourd'hui des dizaines de millions d'euros. Mais conduisez vos voitures, même pour aller en ville.

Le numéro un incontesté

1. L'Aston Martin DB5 de la franchise James Bond

Aston Martin et la franchise James Bond sont indissociables. Certes, il y a eu une brève période avec des BMW (et cette série 7 E38 était fantastique), mais ce sont les Aston Martin qui conviennent le mieux à Bond. De nombreux modèles récents traversent les films, mais on revient toujours à la DB5. Son élégance intemporelle fonctionne dans toutes les époques de l'univers de Bond et du MI6. C'est la plus grande voiture de cinéma de tous les temps.

Ce classement est évidemment subjectif et prête au débat. Quelle est votre voiture de cinéma préférée ? Laquelle mériterait d'être dans ce top 15 ?