Le PDG de Ferrari met 10/10 au Tesla Roadster : "Il faut continuer à rêver"

Benedetto Vigna, patron de Ferrari, attribue la note maximale au nouveau Tesla Roadster pour sa technologie audacieuse et sa présentation spectaculaire.

Un hommage inattendu du rival italien

Benedetto Vigna n'est pas homme à distribuer des notes parfaites à la légère. Pourtant, le PDG de Ferrari a créé la surprise cette semaine en attribuant un 10 sur 10 au Tesla Roadster redessiné, et ce à deux reprises : une fois pour sa technologie, une autre pour sa présentation. Ces commentaires ont été formulés lors d'une interview donnée à l'occasion d'une conférence automobile Quattroruote, quelques jours seulement après que Tesla a dévoilé les nouvelles capacités du véhicule au Texas.

Cette reconnaissance arrive à un moment où Ferrari accélère ses propres projets électriques, incluant le développement de son premier modèle 100% électrique. L'éloge du dirigeant italien, rapporté initialement par l'agence Reuters, s'accompagnait d'un message presque solennel : "En tant qu'Européen, merci de nous montrer que, même dans un monde ancien, on peut encore innover et oser", a-t-il déclaré, qualifiant la présentation du Roadster de preuve que l'industrie n'a pas épuisé ses idées.

Une démonstration spectaculaire au Texas

Tesla a dévoilé la prochaine génération du Roadster dans les installations de tests de fusées SpaceX à McGregor, près de Waco au Texas. La démonstration misait délibérément sur le spectaculaire. La voiture a grimpé une rampe et est restée attachée en position inversée grâce à un puissant système de ventilation par aspiration, avant de se lancer dans le vide, d'effectuer une rotation en plein air et d'atterrir avec l'aide de propulseurs à gaz comprimé dérivés de la technologie SpaceX.

La couverture médiatique de l'événement a présenté le Roadster comme un modèle 2028, date qui représente l'objectif de commercialisation de Tesla. Cette échéance intervient plusieurs années après les premières annonces concernant ce véhicule, initialement promis bien plus tôt.

Une notation centrée sur l'innovation

Vigna n'a pas abordé la question des délais de livraison ni les controverses financières qui entourent le projet. Sa notation se concentrait exclusivement sur la démonstration elle-même, l'ingénierie présentée et sa mise en scène. "Cela montre certainement que dans le monde automobile, il reste encore beaucoup à faire", a affirmé Vigna. "Nous devons continuer à rêver."

Cette déclaration, associée à la note parfaite, transforme l'opinion d'un simple dirigeant en un signal plus large sur l'appétit de l'industrie pour la prise de risque.

L'importance de la collaboration externe

Au-delà des acrobaties spectaculaires, Vigna a souligné un aspect moins évident : le choix de Tesla de solliciter une aide extérieure. Il a noté que le travail avec un studio de design externe a permis au Roadster d'atteindre un résultat que Tesla n'aurait peut-être pas obtenu seul. Ce processus, selon lui, fait écho à ce que Ferrari a vécu sur son propre projet électrique.

"Si nous avions travaillé seuls, nous n'aurions pas réalisé ce que nous avons fait", a expliqué Vigna. Il a décrit comment des observateurs extérieurs ont forcé Ferrari à se confronter à des questions qu'elle n'avait pas envisagées.

Le pari Ferrari sur l'électrique

Ferrari s'est associé au studio de design LoveFrom de Jony Ive pour développer son premier modèle entièrement électrique, la Luce, que Vigna a publiquement défendu depuis son lancement. Ce dévoilement n'a toutefois pas été sans heurts. L'action Ferrari avait chuté en mai 2026 après la révélation de la Luce, et l'accueil réservé au véhicule a été scruté dans les moindres détails par ceux qui suivent la transition électrique du constructeur italien.

Depuis le lancement de la Luce, Ferrari continue de développer sa gamme électrifiée, y compris un effort renouvelé sur les biocarburants aux côtés de ses projets électriques à batterie. L'éloge de Vigna envers la volonté de Tesla de parier sur une présentation radicale suggère qu'il considère cet instinct de prise de risque public comme quelque chose dont son industrie aurait besoin actuellement.

Un signal fort pour l'industrie automobile

Les déclarations du patron de Ferrari prennent une dimension particulière dans le contexte européen, où les constructeurs traditionnels font face à une transformation profonde de leur modèle économique. L'électrification massive, les réglementations environnementales strictes et la concurrence des nouveaux entrants comme Tesla obligent les marques historiques à repenser leur approche de l'innovation.

En saluant publiquement l'audace de son concurrent américain, Benedetto Vigna envoie un message clair : l'innovation radicale et la prise de risque restent essentielles, même pour les constructeurs au patrimoine séculaire. Un discours qui résonne particulièrement alors que l'Europe cherche à maintenir sa position de leader dans l'automobile de luxe et de performance face à l'offensive technologique venue d'outre-Atlantique.