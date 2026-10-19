Ferrari F50 avec seulement 170 km au compteur : une perle à 20 millions d'euros aux enchères

Par Laurence Jardin / 19 octobre 2026 à 16:04 · 3 min de lecture

Une Ferrari F50 de 1997 quasi neuve avec seulement 170 kilomètres s'apprête à battre des records aux enchères à Las Vegas avec une estimation de 20 millions d'euros.

Une Ferrari F50 dans un état proche du neuf

Le monde des enchères automobiles s'apprête à vivre un moment historique. Une Ferrari F50 de 1997 affichant à peine 170 kilomètres au compteur sera proposée aux enchères le 31 octobre prochain à Las Vegas. Cette hypercar italienne, châssis numéro 107165, n'a pratiquement jamais quitté son garage depuis sa livraison il y a près de trois décennies.

La maison Broad Arrow Auctions, organisatrice de la vente, a fixé une estimation dépassant les 20 millions d'euros pour ce lot phare de sa deuxième vente annuelle de Las Vegas, organisée en partenariat avec le Concours at Wynn Las Vegas. Un montant qui pourrait sembler vertigineux, mais qui s'explique par le caractère absolument exceptionnel de cette voiture.

Le 334ème exemplaire d'une série ultra-limitée

Cette F50 représente le 334ème exemplaire sur les 349 unités produites, ce qui en fait un modèle de fin de production. Ferrari a construit cette supercar légendaire entre 1995 et 1997 comme un hommage direct à son programme de Formule 1, et ce châssis particulier a quitté les ateliers de Maranello vers la toute fin de la production.

La voiture arbore la livrée classique Rosso Corsa avec un intérieur en cuir noir rehaussé d'inserts rouges sur les sièges. Elle a été livrée neuve par Maranello Sales Ltd à Egham, dans le Surrey britannique, faisant partie des quelque 25 exemplaires destinés au marché du Royaume-Uni.

Un bloc dérivé de la Formule 1

Sous la coque se cache un V12 atmosphérique de 4,7 litres développant 513 chevaux, un moteur directement dérivé du bloc Ferrari de Formule 1 de 1990. Contrairement aux moteurs de route adaptés, celui-ci a été conçu spécifiquement à partir de la technologie de compétition, offrant une expérience de conduite brute et sans filtre.

Les caractéristiques qui font la légende de la F50 :

Moteur V12 de 4,7 litres issu de la F1

Puissance de 513 chevaux

Seulement 349 exemplaires produits en trois ans

Architecture mécanique sans compromis orientée performance pure

Expérience de pilotage sans assistances électroniques

Un kilométrage qui fait toute la différence

Alexander Weaver, vice-président et spécialiste automobile senior chez Broad Arrow Auctions, qualifie cet exemplaire de "certainement la F50 affichant le plus faible kilométrage, marquant la fin d'une époque pour les supercars". Selon lui, cette voiture "offre l'expérience de conduite mécanique ultime, sans filtre, propulsée par une technologie dérivée de la Formule 1".

Le catalogue de la vente révèle que la voiture a eu un unique propriétaire britannique qui l'a conservée non immatriculée et stockée, avant son exportation vers une collection européenne. L'historique ne mentionne aucune utilisation routière prolongée, seulement quelques présentations limitées.

Des travaux d'entretien ont été réalisés ces dernières années, notamment le remplacement des courroies et des fluides, ce qui explique comment le compteur kilométrique a pu rester aussi proche du kilométrage de livraison.

Un marché des supercars en pleine expansion

Cette mise en vente intervient dans un contexte particulièrement favorable pour les supercars et hypercars classiques. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les supercars modernes représentent désormais 38% des ventes aux enchères depuis 2019, tandis que les hypercars grimpent à 32% sur la même période.

L'indice Ferrari Supercars de Hagerty confirme également une forte progression des valeurs pour les modèles de l'époque de la F50. Cette tendance reflète l'appétit croissant des collectionneurs pour ces voitures qui offrent une expérience de conduite mécanique pure, sans les assistances électroniques modernes.

Des écarts de prix significatifs

Pour mesurer l'impact de l'historique sur la valeur, il suffit de comparer avec une autre F50 de 1995 vendue 12,1 millions d'euros en janvier 2026 par Mecum à Kissimmee. L'écart attendu avec le châssis 107165 s'explique par sa position en fin de production et son compteur kilométrique quasi intact.

Cette Ferrari rejoint une série de ventes aux enchères prestigieuses cette saison, incluant notamment une Ferrari ayant appartenu à Steve McQueen avec des estimations à huit chiffres, ou encore une Daytona SP3 vendue 26 millions d'euros lors d'une vente caritative.

Le verdict tombera le 31 octobre lors de la vente à Las Vegas. Les enchérisseurs devront alors décider quelle valeur ils accordent à ces 170 kilomètres face à tout ce que représente la F50 dans l'histoire de Ferrari.