Par Luc Morandini / 24 novembre 2026 à 10:21 · 2 min de lecture

Une Ferrari 499P Modificata percute une F2004 de Formule 1 lors des Finali Mondiali à Barcelone, incident sans blessé mais au coût potentiel considérable.

Le concept des Finali Mondiali de Ferrari repose sur une idée audacieuse : faire cohabiter sur la même piste des machines d'exception séparées par deux décennies de technologie. Vendredi dernier, sur le Circuit de Barcelone-Catalogne, cette formule a montré ses limites de manière spectaculaire.

Un choc violent au virage 11

L'incident s'est produit lors des sessions clients du vendredi, sous les yeux des spectateurs venus admirer les plus précieuses créations de la Scuderia. Une Ferrari 499P Modificata a percuté l'arrière d'une Ferrari F2004 de Formule 1 au moment où la monoplace ralentissait à l'approche du virage 11.

La séquence, largement considérée comme évitable par les observateurs présents, illustre les défis posés par le mélange de générations de voitures aux performances et comportements radicalement différents. La 499P Modificata a réduit l'écart bien trop rapidement, ne laissant aucune marge de manœuvre à son pilote.

L'impact a été suffisamment violent pour soulever brièvement la F2004 du sol. Les deux voitures ont terminé leur course dans les dégagements, nécessitant l'intervention d'un véhicule de récupération pour les évacuer de la piste. Cette interruption confirme la gravité des dommages subis par ces deux machines d'exception.

Deux légendes Ferrari endommagées

La 499P Modificata représente la déclinaison client de l'hypercar victorieuse aux 24 Heures du Mans. Conçue exclusivement pour la piste mais non homologuée pour la compétition, elle permet aux collectionneurs fortunés d'accéder à la technologie du programme prototype de Ferrari. L'une de ces machines s'est récemment vendue comme lot principal d'une vente aux enchères suisse, témoignant de l'intérêt des passionnés pour cette version non-compétitive.

La mythique F2004 de Schumacher

La Ferrari F2004 impliquée dans l'accident incarne bien plus qu'une simple monoplace historique. Ce modèle a permis à Michael Schumacher de décrocher son septième et dernier titre de champion du monde de Formule 1, au terme d'une saison 2004 considérée comme l'une des plus dominantes de l'histoire du sport automobile.

Les châssis de cette famille se négocient régulièrement à des sommes astronomiques lorsque Ferrari ou des collectionneurs privés les proposent à la vente. Cette valorisation reflète à la fois le palmarès exceptionnel et la rareté des exemplaires en état de rouler encore aujourd'hui.

Un événement conçu pour le spectacle

Les Finali Mondiali existent précisément pour permettre à ce type de voitures d'évoluer ensemble sur circuit. L'événement fait converger les programmes clients de course et les départements historiques de Ferrari sur un même tracé, créant un spectacle unique mêlant prototypes actuels et F1 légendaires.

Cette 34e édition s'est déroulée du 17 au 23 novembre sur le Circuit de Barcelone-Catalogne. L'incident du vendredi soulève néanmoins des questions sur les protocoles de sécurité et la gestion des écarts de performance entre ces machines d'époques différentes.

Un coût de réparation potentiellement considérable

Ferrari n'a publié aucune déclaration officielle concernant l'incident. Les estimations des coûts de réparation, évoquées dans les milieux spécialisés et se chiffrant potentiellement en millions d'euros compte tenu de la valeur des deux voitures, restent à ce stade non confirmées.

Le numéro de châssis de la F2004 impliquée n'a pas été divulgué, et aucune confirmation officielle n'établit que Michael Schumacher ait effectivement piloté cette voiture spécifique durant la saison 2004. Cette précision pourrait toutefois influencer significativement la valorisation du véhicule lors de sa remise en état.

Heureusement, les deux pilotes ont pu quitter leurs véhicules sans assistance et sont sortis indemnes de cette collision spectaculaire, rappelant que même lors d'événements clients, les risques inhérents au pilotage de machines aussi performantes demeurent bien réels.