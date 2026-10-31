McLaren McL 820 : la supercar de 809 chevaux qui va défier Ferrari

McLaren McL 820 : la supercar de 809 chevaux qu...

Par Luc Morandini / 31 octobre 2026 à 08:03 · 2 min de lecture

McLaren prépare la McL 820, une supercar hybride de 809 chevaux destinée à remplacer la 750S en 2025 avec une nouvelle stratégie de nommage.

Une nouvelle ère pour McLaren avec la McL 820

McLaren s'apprête à tourner une page majeure de son histoire avec l'arrivée imminente de la McL 820. Le constructeur britannique a dévoilé de manière originale le nom et la puissance de sa future supercar destinée à succéder à l'actuelle 750S. C'est à travers une opération marketing spectaculaire à Londres, dans le quartier de Covent Garden, que la marque a levé le voile sur ce modèle stratégique.

Une sculpture géante représentant le kiwi, mascotte emblématique de McLaren depuis l'époque du fondateur néo-zélandais Bruce McLaren, a été installée pour l'occasion. Cet oiseau incapable de voler était le logo de l'écurie de course historique qui a donné naissance à la division automobile routière.

809 chevaux pour défier l'élite européenne

La McLaren McL 820 annonce des performances impressionnantes avec une puissance de 809 chevaux. Ce chiffre, suggéré par sa dénomination selon la tradition McLaren, en fera la voiture de série la plus puissante jamais produite par le constructeur de Woking.

Cette cavalerie place directement la McL 820 en concurrence frontale avec l'élite des supercars européennes :

Ferrari 12Cilindri et son imposant V12

Aston Martin Vanquish, également équipée d'un douze cylindres

Ferrari 296 et sa configuration centrale arrière hybride

Lamborghini Temerario, la nouvelle génération italienne

Une motorisation hybride inédite produite en interne

Pour la première fois de son histoire, McLaren développera et assemblera ses propres groupes motopropulseurs hybrides. La McL 820 bénéficiera de l'un de ces deux nouveaux systèmes en cours de développement, vraisemblablement basé sur une architecture V8 thermique associée à une assistance électrique.

Michael Straughan, directeur des opérations de McLaren, a confirmé que ces nouveaux moteurs "partiront évidemment des produits V8 actuels ou de la future génération de ces derniers".

Un changement d'identité profond

L'adoption du préfixe "McL" marque un tournant dans la stratégie de communication du constructeur. Cette nouvelle nomenclature, inaugurée sur la 6GT à boîte manuelle, semble destinée à s'étendre à l'ensemble de la gamme de série.

Ce changement s'accompagne d'une refonte complète de l'identité visuelle : nouveau logo et typographie inspirés de la signalétique de l'atelier d'origine de Bruce McLaren. L'objectif est clair : renouer avec l'héritage historique et l'ADN racing de la marque.

La fin d'une décennie pour la lignée 720S

L'arrivée de la McL 820 en 2025 sonnera le glas de la 750S, qui aura connu une carrière de dix ans sous différentes déclinaisons. La famille a débuté avec la 720S originale, s'est poursuivie avec plusieurs évolutions et s'achèvera avec la 765LT et la récente 788HS en série limitée.

McLaren a récemment annoncé l'ouverture des dernières commandes pour ces modèles sortants, confirmant la transition imminente vers cette nouvelle génération.

Une expansion ambitieuse sous nouvelle direction

La McL 820 sera le premier modèle de série lancé depuis l'acquisition de McLaren par L'imad, fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Cette nouvelle ère s'accompagne de projets d'expansion considérables :

Construction d'une seconde usine au Royaume-Uni

Production interne des motorisations pour la première fois

Élargissement de la gamme avec de nouveaux modèles

Cette stratégie ambitieuse vise à renforcer la position de McLaren face à ses rivales italiennes et britanniques sur le segment hautement concurrentiel des supercars de prestige. Le marché européen, et notamment français, suivra avec attention l'arrivée de cette McL 820 qui promet de redéfinir les standards de performance dans la catégorie.