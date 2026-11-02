Noble M500 : la supercar V6 manuelle de 430 ch qui défie les Ferrari pour 210 000 €

Noble M500 : la supercar V6 manuelle de 430 ch ...

Par Sarah Wagner / 2 novembre 2026 à 19:14 · 3 min de lecture

Avec son V6 turbo de 430 ch et sa boîte manuelle, la Noble M500 britannique livre des performances dignes d'une Ferrari F40 pour 210 000 euros.

Une supercar britannique dans la lignée des Ferrari historiques

La Noble M500 réussit un pari audacieux : proposer l'intensité et le caractère d'une Ferrari F40 à un tarif plus contenu. Avec environ 210 000 euros demandés, cette supercar britannique artisanale ne joue pas dans la cour des hypercars modernes, mais revendique une approche puriste qui séduit les amateurs de sensations brutes.

Le secret réside dans un rapport poids/puissance comparable à celui de la légendaire Ferrari des années 80. Comme la F40, la M500 dispose d'un moteur dont la pression turbo explose littéralement autour de 4500 tr/min, transformant chaque accélération en déflagration mécanique contrôlée.

Des performances qui ne se résument pas aux chiffres

Le chrono de 3,8 secondes au 0 à 97 km/h peut sembler ordinaire à l'ère des hypercars électrifiées capables de descendre sous les 3 secondes. Mais cette donnée masque la réalité viscérale de la M500 : c'est une machine difficile à dompter, qui exige technique et engagement.

Un départ canon délicat à maîtriser

Contrairement aux supercars modernes équipées de contrôle de départ électronique, la Noble requiert une maîtrise parfaite de l'embrayage. Les pneus arrière de 295 mm de large accrochent avec une ténacité redoutable. Lâcher l'embrayage hors boost et le moteur s'étrangle ; le relâcher turbos en pression et c'est l'arrière qui part en fumée avec une violence déconcertante.

Même après un départ parfait, maintenir l'adhésion en deuxième rapport tout en exploitant la puissance turbochargée s'apparente à "attraper un couteau qui tombe", selon les testeurs britanniques.

Des reprises dévastatrices

C'est dans les accélérations intermédiaires que la M500 révèle sa vraie nature. Une fois les turbos en pression, le V6 fonce vers son régime limite de 6800 tr/min avec une fougue peu commune. Le chiffre parle de lui-même : 2,2 secondes pour passer de 113 à 145 km/h en troisième rapport.

À titre de comparaison, la Lotus Emira V6 demande 2,9 secondes pour le même exercice. Plus impressionnant encore, la Noble surpasse même la Porsche 911 GT3 manuelle en reprises grâce à un couple supérieur, malgré le statut d'icône de la sportive allemande.

Une boîte manuelle qui ravit les puristes

Dans un monde automobile où les boîtes manuelles se raréfient, Noble fait le choix assumé des trois pédales. Et le résultat est à la hauteur des espérances des passionnés.

Le levier, bien que d'apparence un peu générique pour une voiture à ce tarif, offre une précision chirurgicale. Les rapports serrés s'enchaînent avec une action ferme et directe, procurant un retour tactile qui ne devient jamais pénible malgré l'usage intensif. Durant tous les tests chronométrés, aucun passage raté n'a été enregistré.

L'embrayage, de poids modéré, s'avère également robuste. Aucune odeur suspecte n'est apparue malgré les sollicitations répétées, confirmant la solidité d'ensemble d'un groupe motopropulseur dont l'échappement grave trahit la robustesse.

Un tempérament double face

Malgré son caractère explosif à pleine charge, la M500 se montre étonnamment docile en usage modéré. La délivrance de puissance, relativement linéaire à mi-régime, permet de rouler tranquillement sur route ouverte sans nervosité excessive. Cette polyvalence rare pour une supercar aussi typée élargit son domaine d'utilisation au-delà des sessions piste.

Un freinage efficace mais perfectible

Avec ses étriers AP Racing à quatre pistons et ses disques en fonte rainurés, la M500 affiche des performances de freinage convaincantes : 41 mètres pour s'arrêter depuis 113 km/h, battant la Lotus Emira V6 et ses 44,6 mètres (bien que testée dans des conditions plus fraîches).

Toutefois, une interrogation demeure : est-il acceptable en 2025 qu'une sportive de près de 200 000 euros, conçue avec une certaine ambition de polyvalence, ne dispose pas d'un système antiblocage ? Si le toucher de pédale procure une pureté indéniable, la constance en toutes conditions et le risque de blocage auraient mérité une attention particulière.

L'alliance anachronique du turbo et de la boîte manuelle

La Noble M500 incarne un paradoxe délicieux : elle associe la suralimentation moderne à la transmission manuelle en voie de disparition. Cette combinaison, que beaucoup de constructeurs jugent incompatible avec les attentes actuelles, produit ici une alchimie électrisante.

C'est précisément cette démarche à contre-courant qui fait tout le sel de cette britannique confidentielle. À l'heure où l'électronique lisse les caractères et gomme les aspérités, la M500 rappelle qu'une supercar peut encore exiger savoir-faire et engagement total du pilote.