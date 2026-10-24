Cette Ferrari 499P Modificata quasi neuve pourrait dépasser 7,6 millions d'euros aux enchères
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
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La maison Christie's s'apprête à frapper un grand coup lors de sa vente aux enchères de Genève prévue le mois prochain. Au catalogue figure une pièce d'exception : une Ferrari 499P Modificata de 2024, pratiquement jamais pilotée, estimée à plus de 7,5 millions de francs suisses, soit environ 7,6 millions d'euros.
Une hypercar issue du programme victorieux au Mans
Cette voiture de piste ultra-exclusive descend directement de la 499P qui a permis à Ferrari de décrocher deux victoires consécutives aux mythiques 24 Heures du Mans en 2023 et 2024. Un palmarès qui confère à cette Modificata un pedigree exceptionnel dans l'univers du sport automobile.
Le détail qui rend cet exemplaire particulièrement rare ? Il n'a jamais été piloté au-delà de sa mise au point d'usine. Les acheteurs potentiels se voient ainsi proposer une machine dotée du prestige d'une gagnante de la catégorie Hypercar, mais sans le moindre kilomètre de compétition au compteur. Une combinaison rarissime pour ce type de véhicule.
Une mécanique de compétition dérivée de l'endurance moderne
Sous la carrosserie de cette 499P Modificata se cache une motorisation hybride de pointe. Ferrari a installé un V6 biturbo de 3,0 litres couplé à un moteur électrique de 268 chevaux, pour une puissance combinée nominale de 697 chevaux.
Mais la particularité technique majeure réside dans la fonction "Push to Pass", directement inspirée de la compétition. Elle autorise un surcroît de 161 chevaux pendant sept secondes maximum, propulsant la puissance totale à 858 chevaux à la demande. De quoi offrir des sensations dignes de l'endurance moderne.
Détail intéressant : Ferrari a volontairement bridé la vitesse maximale à environ 190 km/h. Un choix qui peut surprendre pour une machine de cette envergure, mais qui s'explique par sa vocation exclusivement track-day, sans jamais fouler le bitume des routes publiques.
Un cockpit authentiquement racing
L'habitacle et l'ergonomie reprennent fidèlement ceux de la voiture de course. Les propriétaires retrouvent donc une ambiance de pilotage authentique, sans concession au confort routier, puisque la 499P Modificata n'a jamais été conçue pour autre chose que la piste.
Le programme Sport Prototipi Clienti : un concept unique
Présentée lors des Ferrari Finali Mondiali 2023 à Mugello, la 499P Modificata s'inscrit dans le programme Sport Prototipi Clienti lancé par Ferrari en 2024. Ce dispositif original change radicalement la relation entre le client et sa voiture.
Plutôt que de prendre livraison du véhicule, les propriétaires accèdent à leur machine lors d'événements organisés sur circuit sous supervision de l'usine. Cette formule explique pourquoi l'exemplaire proposé par Christie's n'affiche aucun kilométrage compétitif.
Ferrari prévoit de conserver la voiture dans ses installations de Maranello jusqu'en décembre 2028, conformément à la structure du programme client. Une approche qui privilégie l'expérience encadrée plutôt que la possession traditionnelle.
L'héritage d'une lignée victorieuse
La 499P dont dérive cette Modificata reste un élément actif du programme Hypercar de Ferrari fin 2026. Les prototypes d'usine continuent de concourir en Championnat du Monde d'Endurance FIA, comme lors des récentes 6 Heures de Barcelone.
Antonello Coletta, responsable des activités sportives GT chez Ferrari, a présenté la Modificata comme un hommage au passé de la marque et un manifeste pour son avenir lors de son dévoilement. Une vision qui résume l'ambition de ce projet situé au croisement entre patrimoine racing et innovation technologique.
Une place dans la galaxie des Ferrari client-racing
La 499P Modificata rejoint d'autres projets Ferrari destinés aux clients-pilotes, notamment la 296 GT Modificata. Ces véhicules constituent une gamme exclusive gérée par l'usine, échangeant l'homologation route contre des événements organisés directement par le constructeur de Maranello.
Pour les collectionneurs et passionnés capables d'investir plus de 7,6 millions d'euros, cette 499P Modificata représente une opportunité rarissime d'accéder à la technologie d'endurance moderne dans un état quasi neuf, avec le prestige des victoires au Mans en prime.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la Ferrari 499P Modificata exactement ?
Il s'agit d'une version client, réservée à la piste, de la Ferrari 499P qui a triomphé au Mans en 2023 et 2024. Ferrari en a construit un très petit nombre pour des clients privés souhaitant piloter une voiture de course d'endurance moderne.
Quelle est la puissance de cette Ferrari ?
Elle combine un V6 biturbo de 3,0 litres et un moteur électrique de 268 chevaux pour une puissance totale de 697 chevaux. La fonction "Push to Pass" ajoute 161 chevaux pendant sept secondes, portant le total à 858 chevaux.
Pourquoi cette voiture n'a-t-elle jamais été pilotée en course ?
Elle fait partie du programme Sport Prototipi Clienti de Ferrari, où les propriétaires ne récupèrent pas leur voiture mais viennent la piloter lors d'événements organisés par Ferrari sur circuit. Cette exemplaire n'a connu que sa mise au point d'usine.
Peut-on rouler avec cette Ferrari sur route ouverte ?
Non, la 499P Modificata est exclusivement destinée à la piste. Ferrari a d'ailleurs limité sa vitesse maximale à environ 190 km/h, ce qui est relativement modeste pour une telle machine.
Où sera conservée la voiture après l'achat ?
Ferrari conservera le véhicule dans ses installations de Maranello jusqu'en décembre 2028, conformément au fonctionnement du programme client qui privilégie l'accès à la voiture lors d'événements plutôt que la possession directe.