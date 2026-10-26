Cette BMW Série 7 E38 de 1997 remporte le prix du plus bel exemplaire : son propriétaire refuse de la vendre

Cette BMW Série 7 E38 de 1997 remporte le prix ...

Par Sarah Wagner / 26 octobre 2026 à 12:02 · 3 min de lecture

Une BMW 728i E38 de 1997 raffle le prix du meilleur exemplaire lors d'un rassemblement britannique réunissant 150 Série 7, grâce à son état d'origine exceptionnel.

Lorsque George Manning affirme qu'il sera "enterré avec" sa BMW Série 7, ce n'est pas une simple formule : son exemplaire de 1997 vient de prouver qu'il mérite amplement cet attachement viscéral en remportant le prestigieux prix du meilleur exemplaire toutes catégories confondues.

Une consécration face à 150 Série 7

L'événement BMW 7 Event, organisé par All Things Bavarian dans le Warwickshire, réunit chaque année les plus beaux spécimens de la berline allemande. Cette année, pas moins de 150 Série 7 de toutes générations se sont données rendez-vous, transformant le site de The Hill en véritable musée roulant de la marque bavaroise.

C'est pourtant une "humble" 728i de génération E38 qui a décroché le Graal : le prix "Best Overall", décerné par vote des visiteurs. Un exploit d'autant plus remarquable que la compétition incluait également des catégories pour la meilleure restauration, la meilleure modification et le meilleur entretien.

Un équipement high-tech d'époque qui fait la différence

Selon George Manning, le succès de son automobile repose sur un détail spectaculaire : un écran TV Kenwood escamotable intégré au centre de la planche de bord. "Je pense que les visiteurs ont particulièrement apprécié cet équipement d'époque", explique-t-il. "Il a été installé seulement trois mois après l'achat du véhicule neuf."

Pour l'occasion, le propriétaire avait préparé une mise en scène astucieuse : l'écran diffusait en boucle le film James Bond "Demain ne meurt jamais", dont l'un des protagonistes est justement une BMW 750i L de 1997. "Pendant que je discutais de la voiture avec quelqu'un, les gens s'arrêtaient tout simplement pour regarder le film !"

Une pièce de musée roulante

Au-delà du gadget technologique, George attribue également sa victoire au caractère absolument original de son exemplaire. "C'est une véritable pièce de musée", affirme-t-il, "dans le sens où elle n'a subi aucune modification et se trouve dans un état quasi-neuf."

Des équipements de luxe rarissimes

Bien qu'il s'agisse d'une 728i, positionnée en entrée de gamme de la Série 7, ce modèle bénéficie d'options d'usine particulièrement intéressantes qui en font un exemplaire d'exception.

Les sièges "contour" : le nec plus ultra du confort

L'équipement le plus remarquable reste sans conteste les sièges "contour", extrêmement rares sur les BMW de cette époque. "C'était la sellerie la plus haut de gamme disponible sur la Série 7 à cette période", précise George.

Le système se distingue par sa sophistication :

Entièrement gainés de cuir

Dossier réglable indépendamment de l'assise

Ajustement parfait à la morphologie du dos

Soutien lombaire avec airbag gonflable réglable

Confort de très haut niveau

"Le dossier s'adapte entièrement à votre dos", détaille le propriétaire. "Dans la partie inférieure, le soutien lombaire intègre un petit airbag gonflable que vous pouvez ajuster selon vos préférences. Ce sont des sièges extraordinairement confortables."

La fermeture assistée : un luxe discret

L'autre option notable concerne les portes et le coffre à fermeture assistée. "Le coffre est partiellement électrique", explique George. "Vous le descendez et le positionnez délicatement, puis une simple pression suffit pour qu'il se ferme automatiquement."

Les portes bénéficient d'un mécanisme tout aussi raffiné : "Elles disposent d'un système très léger. Inutile de les claquer fermement. Elles se referment avec un effort minimal grâce à un mécanisme d'assistance."

L'E38, une Série 7 devenue référence

Produite entre 1994 et 2001, la génération E38 de la BMW Série 7 est aujourd'hui considérée comme l'une des plus élégantes et abouties de la lignée. Son design signé Joji Nagashima a remarquablement bien vieilli, et ses qualités dynamiques en font toujours une berline de prestige appréciée des connaisseurs.

La 728i équipée du six-cylindres en ligne de 2,8 litres développant 193 chevaux offrait un excellent compromis entre performances et consommation raisonnable, tout en préservant le caractère premium de la gamme.

Avec des exemplaires comme celui de George Manning, préservés dans un état exceptionnel, l'E38 s'affirme progressivement comme une future classique très recherchée sur le marché de la collection.