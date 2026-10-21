BMW i3 Touring électrique : le break premium sera dévoilé en 2025

Par Laurence Jardin / 21 octobre 2026 à 21:26 · 3 min de lecture

BMW prépare le lancement de son premier break électrique i3 Touring pour 2025, avec une autonomie exceptionnelle de 912 kilomètres selon le cycle WLTP.

Le constructeur bavarois BMW s'apprête à bouleverser le segment des breaks électriques premium avec son tout nouveau i3 Touring. Des images espions captées près du mythique circuit du Nürburgring révèlent un prototype dont le développement touche à sa fin, laissant entrevoir un lancement commercial dès l'année prochaine.

Un design épuré qui se dévoile progressivement

Les dernières vidéos de prototypes montrent une BMW i3 Touring dont le camouflage est devenu minimaliste, signe que le design final est désormais figé. Seules les extrémités avant et arrière conservent encore quelques adhésifs de dissimulation, mais l'architecture générale du véhicule est clairement visible.

Sans surprise, la face avant reprendra l'identité visuelle de la berline i3 pour des raisons évidentes de rationalisation des coûts de production. C'est à partir du montant B que le break affirme sa personnalité, avec un pavillon rallongé et un hayon entièrement redessiné qui confèrent au véhicule sa silhouette caractéristique de break.

Une lunette arrière fixe pour l'aérodynamisme

Contrairement aux générations précédentes, la lunette arrière ne s'ouvrira plus indépendamment du hayon, à l'instar de ce que BMW a déjà mis en œuvre sur le Série 5 Touring. Le constructeur justifie ce choix par des impératifs aérodynamiques plutôt que par une volonté de réduction des coûts, un argument qui prend tout son sens sur un véhicule électrique où chaque détail compte pour maximiser l'autonomie.

Un habitacle technologique de dernière génération

L'i3 Touring bénéficiera de l'ensemble des innovations technologiques déployées sur la berline, notamment l'impressionnant écran tactile central de 45,5 centimètres de diagonale. Le système Panoramic Vision, qui s'étend d'un montant à l'autre à la base du pare-brise, remplace la traditionnelle instrumentation par trois zones fixes dans le champ de vision du conducteur, complétées par six widgets personnalisables.

Un affichage tête haute 3D optionnel viendra enrichir l'expérience de conduite, tandis que la molette iDrive classique continuera sa disparition progressive au profit de commandes tactiles et vocales.

Des performances énergétiques de premier plan

L'autonomie constitue un argument massue pour ce break électrique. Avec 912 kilomètres affichés selon le cycle WLTP pour la berline, le Touring devrait se situer légèrement en retrait en raison de son poids additionnel et d'un coefficient aérodynamique moins favorable. Néanmoins, ces chiffres devraient largement suffire à dissiper toute anxiété liée à l'autonomie, particulièrement pour les familles habituées aux longs trajets en break.

Une recharge ultra-rapide à 400 kW

La technologie de recharge rapide représente l'autre atout majeur de ce modèle. Avec une puissance maximale de 400 kW, l'i3 Touring pourra récupérer suffisamment d'énergie pour parcourir 400 kilomètres en à peine 10 minutes de charge dans des conditions optimales. Cette capacité transforme radicalement l'expérience des longs voyages en véhicule électrique.

Un break thermique également à l'étude

Pour les irréductibles du moteur à combustion, BMW n'a pas abandonné l'idée d'un successeur thermique au Série 3 Touring actuel. Ce modèle, qui porterait le code interne G51, reposerait sur l'architecture CLAR et proposerait des motorisations essence ainsi que des variantes hybrides rechargeables.

Le diesel, en revanche, devrait définitivement disparaître de la gamme Série 3, BMW ayant déjà acté son retrait sur la berline. Il serait économiquement peu pertinent de le maintenir uniquement pour la version break.

BMW résiste à la déferlante des SUV

Dans un marché automobile où les SUV et crossovers règnent en maîtres, l'investissement de BMW dans les breaks mérite d'être salué. L'i3 Touring prouve qu'un véhicule peut offrir l'espace et la modularité recherchés par les familles sans pour autant arborer un "X" dans sa dénomination.

Cette stratégie s'inscrit dans une démarche plus large du constructeur munichois, qui prévoit également de rafraîchir sa gamme de breaks en 2027 avec les restylages des Série 5 Touring, M5 Touring et i5 Touring. Un signal fort adressé aux amateurs de silhouettes basses traditionnelles face à l'hégémonie des véhicules surélevés.

Le break électrique premium s'apprête ainsi à connaître une nouvelle jeunesse, avec un modèle qui conjugue performance environnementale, technologies de pointe et polyvalence familiale. Un pari audacieux mais cohérent pour BMW, qui confirme son attachement à cette carrosserie emblématique de son histoire.