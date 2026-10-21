Cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio devient un cabriolet deux places unique au monde
Par Luc Morandini · 3 min de lecture
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L'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, déjà considérée comme l'une des berlines sportives les plus désirables du marché, pourrait connaître une nouvelle vie sous une forme encore plus exclusive. Le carrossier italien Castagna Milano vient de dévoiler son projet ambitieux : transformer cette redoutable quatre portes en cabriolet deux places à l'allure de grand tourisme.
Un projet de transformation radicale
Cette proposition ne se limite pas à une simple décapotation. Castagna Milano envisage une refonte complète de l'architecture de la voiture. Le projet prévoit de déplacer les sièges avant de 33 centimètres vers l'arrière, libérant ainsi l'espace nécessaire pour créer un capot spectaculairement allongé, dans la plus pure tradition des GT italiens.
Ce nouveau capot, abaissé de 4 cm par rapport à l'original, arborerait une large section en carbone apparent. À l'avant, des éléments angulaires en forme de Y créeraient des conduits de refroidissement pour les freins tout en masquant partiellement les phares. Un choix stylistique audacieux qui ne fait toutefois pas l'unanimité : ces feux de jour en forme de crocs évoquent irrésistiblement le langage design de Peugeot, une ressemblance troublante pour une création qui se veut résolument italienne.
Une approche carbone pour gagner en légèreté
Le carrossier milanais ne fait pas les choses à moitié. L'ensemble de la carrosserie serait réalisé en fibre de carbone, avec des voies élargies reprenant les dimensions de la radicale Giulia GTAm. Des extensions d'ailes prononcées viendraient souligner cette largeur accrue, conférant au cabriolet une présence routière renforcée.
À l'arrière, une ligne de ceinture redessinée intégrerait les feux dans un mouvement fluide. Un diffuseur et un aileron actif complèteraient l'ensemble, promettant une allure plus agressive que celle de la Quadrifoglio standard. L'objectif affiché ? Atteindre un poids de seulement 1 420 kg, un chiffre remarquablement bas qui placerait ce cabriolet parmi les sportives les plus légères du segment.
Un habitacle sur mesure, mais pratique
L'intérieur recevrait un traitement digne d'une création artisanale : boiseries, deux types de cuirs différents et un vitrage entièrement renouvelé. Malgré la perte du toit rigide et des places arrière, Castagna Milano annonce un volume de chargement de 623 litres une fois la capote en tissu repliée, ce qui en ferait un cabriolet étonnamment pratique pour les escapades.
Le V6 biturbo préservé
Sous le long capot, le célèbre V6 biturbo de 2,9 litres d'Alfa Romeo serait conservé. Aucune modification de puissance n'est annoncée, mais le carrossier prévoit d'allonger le rapport de pont final pour privilégier un usage grand tourisme, avec une meilleure efficacité à vitesse de croisière sur autoroute. Une philosophie qui tranche avec la vocation sportive pure de la Quadrifoglio d'origine.
Un projet en quête de mécène
Pour l'instant, cette Giulia cabriolet n'existe que sous forme de rendu numérique. Castagna Milano doit encore trouver un client fortuné, passionné par Alfa Romeo et prêt à financer cette réalisation unique. Au-delà de l'aspect commercial, ce projet constitue également une déclaration d'intention : prouver que les carrossiers indépendants ont encore leur légitimité à une époque où les constructeurs internalisent de plus en plus la personnalisation.
Le carrossier milanais n'est d'ailleurs pas le premier à voir le potentiel d'une Giulia plus exclusive. En 2022, Zagato avait dévoilé la Giulia SWB Zagato, un coupé deux portes raccourci célébrant la longue collaboration entre l'atelier de design et Alfa Romeo. Contrairement au projet de Castagna Milano, Zagato avait opté pour un toit fixe et une silhouette plus traditionnelle de grand tourisme, tout en s'appuyant également sur la base technique de la Quadrifoglio.
Pourquoi Alfa Romeo n'a-t-elle pas élargi la gamme Giulia ?
Ces initiatives indépendantes soulèvent une question légitime : pourquoi Alfa Romeo n'a-t-elle jamais exploité le potentiel de la plateforme Giulia pour créer un coupé, un cabriolet ou même un break ? Une telle diversification aurait permis de rentabiliser les coûts de développement et d'atteindre de nouveaux segments de clientèle.
Avec l'actuelle génération de Giulia en fin de carrière, il est désormais trop tard pour une telle expansion. Reste que les carrossiers indépendants sont prêts à combler ce vide, moyennant un tarif évidemment bien supérieur à celui d'un modèle de série. Pour les amateurs fortunés en quête d'exclusivité absolue, ces créations artisanales représentent l'ultime expression de la personnalisation automobile à l'italienne.
Questions fréquentes
Quelles sont les principales modifications prévues par Castagna Milano ?
Le carrossier italien prévoit de reculer les sièges de 33 cm pour allonger considérablement le capot, qui serait également abaissé de 4 cm. La carrosserie serait entièrement réalisée en fibre de carbone avec des élargisseurs d'ailes prononcés et un becquet arrière actif.
Le moteur de la Giulia Quadrifoglio sera-t-il modifié ?
Non, le V6 biturbo de 2,9 litres sera conservé sans modification de puissance. Seul le rapport de pont final serait allongé pour privilégier l'usage grand tourisme plutôt que la performance pure sur circuit.
Ce projet sera-t-il réellement construit ?
Pour l'instant, il ne s'agit que d'une étude numérique. Castagna Milano doit trouver un client fortuné prêt à financer cette création unique, ce qui en ferait une pièce exclusive destinée à un seul acheteur.
Alfa Romeo est-elle impliquée dans ce projet ?
Non, cette initiative est totalement indépendante du constructeur italien. Elle émane du carrossier Castagna Milano qui souhaite démontrer que les ateliers indépendants ont encore leur place face aux départements de personnalisation internes des marques.
D'autres carrossiers ont-ils déjà travaillé sur la Giulia ?
Oui, Zagato a déjà présenté en 2022 la Giulia SWB Zagato, un coupé deux portes raccourci basé également sur la Quadrifoglio, avec une approche plus traditionnelle de grand tourisme.