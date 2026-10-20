Alfa Romeo Cuorerosso : ce concept V6 biturbo dessine l'avenir sportif de la marque

Par Sarah Wagner / 20 octobre 2026 à 08:00 · 2 min de lecture

Le concept Alfa Romeo Cuorerosso dévoile la direction stylistique des futurs modèles du constructeur italien, avec un V6 biturbo et un design épuré inspiré de la Giulia.

Alfa Romeo vient de lever le voile sur le Cuorerosso, un concept-car spectaculaire qui trace les contours du futur design de la marque italienne. Loin de céder aux sirènes du tout-électrique, le constructeur milanais réaffirme son ADN sportif avec ce fastback 2+2 places animé par un V6 biturbo essence.

Un manifeste stylistique pour les futures Alfa Romeo

Le Cuorerosso n'est pas un simple exercice de style. Ce concept incarne la nouvelle direction artistique qu'adopteront les prochains modèles de la gamme. Jusqu'à présent, seul le remplaçant du SUV Stelvio avait été aperçu sous camouflage, son programme de développement ayant été retardé à plusieurs reprises.

Avec ses 4,7 mètres de long, 1,98 mètre de large et 1,33 mètre de haut, le Cuorerosso affiche des proportions proches de la Giulia actuelle. Son empattement de 2,93 mètres et sa carrosserie légèrement plus courte et large accentuent son caractère dramatique et dynamique.

La philosophie "Necessary Beauty" en action

Alfa Romeo a appliqué sa philosophie baptisée "Necessary Beauty" pour façonner ce nouveau concept. L'approche est radicale : les designers ont d'abord travaillé sur une forme pure, sans roues, vitres ou détails, pour se concentrer exclusivement sur les proportions et l'équilibre général.

Le constructeur confirme que les futurs modèles dans les "segments clés du marché" reposeront sur des plateformes dimensionnées jusqu'à 4,7 mètres de longueur. Cette annonce valide la viabilité commerciale de ce design pour remplacer la berline Giulia, aujourd'hui âgée de 11 ans.

Un design aérodynamique inspiré du passé

L'aérodynamisme a joué un rôle central dans la conception du Cuorerosso. L'arrière tronqué "coda tronca" constitue un clin d'œil direct aux Alfa Romeo historiques, tandis que la poupe effilée optimise les écoulements d'air.

À l'avant, le nez bas et pointu arbore fièrement la célèbre calandre "scudetto" caractéristique de la marque. L'écusson "biscione" (le serpent milanais) est rétroéclairé et s'anime selon un rythme évoquant les battements d'un cœur. Les optiques fines et effilées évoquent quant à elles un regard sévère et déterminé.

Un habitacle technologique avant-gardiste

L'intérieur du Cuorerosso suit la tendance des récents concepts du groupe Stellantis en adoptant la direction "steer-by-wire". Cette technologie supprime toute connexion mécanique entre le volant et les roues avant, ouvrant de nouvelles possibilités en termes d'ergonomie et de sécurité.

Le volant présente une partie supérieure aplatie pour dégager la vue sur l'instrumentation. Celle-ci revisite le traditionnel "cannocchiale", ce tunnel de compteurs emblématique des Alfa Romeo, dans une version modernisée et numérique.

L'électrification sans renier l'essence sportive

Le Cuorerosso se présente comme un manifeste de la façon dont Alfa Romeo abordera l'électrification sans sacrifier les caractéristiques qui différencient ses voitures de la concurrence. Le choix d'un V6 biturbo essence pour ce concept envoie un message clair : la marque au trèfle quadrilobe n'abandonne pas les motorisations thermiques performantes.

Cette stratégie contraste avec l'orientation purement électrique de certains concurrents premium et pourrait séduire les puristes attachés au plaisir de conduite traditionnel. Le constructeur italien semble ainsi vouloir proposer une gamme diversifiée, combinant électrification et performance thermique selon les segments et les attentes des clients.

Le concept Cuorerosso représente donc bien plus qu'un simple prototype de salon. Il incarne la vision d'Alfa Romeo pour les années à venir : des voitures au design épuré et émotionnel, technologiquement avancées, sans pour autant tourner le dos à l'héritage sportif de la marque.