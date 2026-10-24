Alfa Romeo veut en finir avec les écrans géants : "Achetons autre chose si vous les aimez"

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Le patron du design d'Alfa Romeo rejette la course aux écrans géants et défend une approche minimaliste pour les futures voitures de la marque italienne.

La rébellion d'Alfa Romeo contre la dictature des écrans

Alors que l'industrie automobile s'engage dans une course effrénée aux écrans toujours plus grands, Alfa Romeo prend le contrepied. Le concept Cuorerosso, dévoilé lors du récent Mondial de l'Automobile de Paris, matérialise une vision radicalement différente de l'habitacle moderne. Alejandro Mesonero-Romanos, directeur du design de la marque milanaise, ne mâche pas ses mots : "Débarrassons-nous des écrans".

Cette déclaration choc traduit une philosophie assumée. Pour le designer espagnol, l'obsession actuelle pour les surfaces digitales représente une impasse créative et fonctionnelle. "Nous sommes engagés dans une sorte de guerre des centimètres pour les écrans, et pour moi cela n'a aucun sens, parce qu'ils deviennent énormes. Ce sont eux qui finissent par dessiner le tableau de bord à votre place", explique-t-il.

Deux écrans circulaires pour remplacer un mastodonte

Le Cuorerosso propose une réinterprétation contemporaine du légendaire "cannocchiale", ce bloc d'instrumentation en forme de longue-vue qui constitue une signature historique d'Alfa Romeo. Le concept intègre deux écrans circulaires capables de fusionner pour n'en former qu'un seul, n'affichant que les informations de conduite réellement importantes.

Cette approche à double écran offre une flexibilité inédite. L'un des cadrans peut afficher la navigation GPS, tandis que l'autre se concentre sur l'instrumentation. Cette modularité rend potentiellement superflu l'écran tactile central qui équipe aujourd'hui la quasi-totalité des véhicules neufs.

"Je veux un écran d'infodivertissement, mais je ne veux pas qu'il soit allumé en permanence, donc je veux pouvoir le masquer", précise Mesonero-Romanos. Une vision qui tranche avec la tendance actuelle où les constructeurs rivalisent d'écrans géants permanents.

Une obsolescence programmée dénoncée

Le chef du design d'Alfa Romeo pointe du doigt un problème rarement évoqué : l'obsolescence rapide de ces technologies. "Dans quelques années, ces écrans deviendront obsolètes, ils vieilliront mal et commenceront à coûter cher. Tout ce que vous mettez sur un écran, vous ne le mettez pas ailleurs – et je préfère le mettre ailleurs."

La console "Magma" : le retour des commandes physiques

Le second élément majeur du Cuorerosso réside dans sa console centrale baptisée "Magma". Contrairement à la tendance généralisée vers le tout-tactile, elle conserve des boutons, molettes et interrupteurs physiques pour les fonctions essentielles comme la vitesse de ventilation et la température.

L'ingéniosité du système réside dans son équilibre : une petite projection positionnée au sommet de la colonne vertébrale centrale affiche les fonctions secondaires sélectionnables via la molette supérieure, comme le titre musical en cours ou le guidage GPS. Ces éléments sont ensuite ajustables par des commandes tactiles haptiques.

Un pari assumé sur une clientèle différente

Alfa Romeo ne cherche pas le consensus. "Je suis conscient qu'une grande partie du public souhaite avoir de grands écrans, mais dans ce cas n'achetez pas une Alfa, achetez autre chose", lance sans détour Mesonero-Romanos. Une franchise rare dans l'industrie automobile, généralement plus prudente dans sa communication.

Le designer italien se montre néanmoins confiant : "Je suis certain qu'il existe beaucoup de personnes qui pensent comme nous. Beaucoup de gens seront heureux de cette expérience." Un pari sur l'existence d'une clientèle lassée par l'uniformisation technologique des habitacles modernes.

Une identité de marque préservée

Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de préserver l'ADN d'Alfa Romeo face à la standardisation croissante de l'industrie. En refusant de céder à la facilité des écrans géants, le constructeur milanais cherche à maintenir une identité forte, fondée sur l'expérience de conduite plutôt que sur l'accumulation technologique.

Le concept Cuorerosso, avec sa silhouette de fastback élégante, préfigure les orientations stylistiques de la prochaine génération de modèles Alfa Romeo. Au-delà de son design extérieur, c'est donc toute une philosophie d'habitacle qui se dessine, à contre-courant des tendances actuelles.

Reste à savoir si cette vision minimaliste et centrée sur la conduite trouvera son public dans un marché européen de plus en plus friand de technologies embarquées. Alfa Romeo fait le pari de la différenciation, quitte à renoncer à une partie de la clientèle. Un choix audacieux qui pourrait bien séduire les puristes en quête d'authenticité automobile.