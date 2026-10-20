Cette Alfa Romeo Giulia 1967 transformée en bolide de course est à vendre au Royaume-Uni

Par Laurence Jardin / 20 octobre 2026 à 18:46 · 3 min de lecture

Une Alfa Romeo Giulia 1300GT de 1967 reconstruite en machine de course légère avec carrosserie aluminium et moteur twin-cam de 180 chevaux cherche acquéreur.

Les amateurs d'Alfa Romeo et de préparations artisanales vont adorer cette pépite actuellement proposée à la vente outre-Manche. Il s'agit d'une Alfa Romeo Giulia 1300GT de 1967 qui n'a plus grand-chose à voir avec le modèle d'origine. Baptisée "Red Submarine" (sous-marin rouge), cette création unique en son genre résulte d'une reconstruction complète après accident.

Une renaissance spectaculaire en aluminium

L'histoire de cette Alfa commence de manière classique avec une 1300GT standard sortie d'usine en 1967. Mais un accident précoce dans sa carrière a conduit son propriétaire à prendre une décision radicale : plutôt que de la réparer à l'identique, il a choisi de la transformer en véritable machine de compétition.

La carrosserie d'origine a été entièrement abandonnée au profit d'une coque en aluminium léger. Le nouveau design adopte une forme fastback avec une queue tronquée de style Kamm, une solution aérodynamique directement inspirée des voitures de course des années 1960 visant à réduire la traînée tout en maintenant l'appui.

Un moteur préparé et un pedigree sportif

Sous cette carrosserie sur mesure bat un cœur typiquement Alfa Romeo : le célèbre quatre cylindres twin-cam Nord, ici porté à 1 962 cm³. Largement retravaillé, ce bloc développerait 180 chevaux selon les déclarations du vendeur, transmis aux roues arrière via une boîte manuelle à cinq rapports.

L'Alfa Romeo Giulia d'origine représentait déjà une berline sportive particulièrement avancée pour son époque lors de sa présentation. La famille Giulia a d'ailleurs accumulé de nombreuses victoires en compétition tout au long des années 1960. Cette version "Red Submarine" n'est certes pas une création officielle de la marque au trèfle, mais elle en partage l'esprit sportif.

Une décennie de développement sur circuit

Le propriétaire actuel a acquis cette Alfa en Belgique il y a environ dix ans. Plutôt que de la restaurer dans sa configuration d'origine, il a choisi de l'affiner et de la faire évoluer pour un usage en compétition. Cette décennie de développement explique l'état abouti et la finition de cette machine aujourd'hui orientée circuit.

Depuis, la voiture a été importée et immatriculée au Royaume-Uni. Selon le vendeur, elle bénéficie du statut de véhicule historique qui l'exempte du contrôle technique et de la taxe automobile britannique. Tout acheteur potentiel aurait toutefois intérêt à vérifier ces détails administratifs auprès des autorités compétentes.

Équipements dignes d'une voiture de course

L'habitacle témoigne de la vocation sportive de cette Giulia avec une instrumentation d'époque disposée selon une logique de compétition. À l'extérieur, les jantes en alliage au design lenticulaire renforcent le caractère racing de l'ensemble.

Un arceau de sécurité complet équipe l'habitacle, transformant cette Alfa en machine prête pour la piste tout en conservant son homologation route. Cette double casquette la distingue des créations purement destinées aux expositions, incapables de rouler légalement sur route ouverte.

État général et disponibilité

Le compteur affiche 28 320 kilomètres, mais compte tenu de l'utilisation en compétition documentée, le kilométrage réel est probablement supérieur. Le vendeur affirme que le plancher, la partie inférieure de caisse et la structure sont exempts de corrosion, et que tous les systèmes électriques fonctionnent correctement.

Comme pour tout achat de véhicule ancien et modifié, une inspection approfondie en personne reste indispensable avant tout engagement financier. Cette Giulia "Red Submarine" représente une opportunité rare pour les collectionneurs en quête d'originalité ou les pilotes désireux d'aligner une machine au caractère affirmé lors d'épreuves historiques.

Cette création unique illustre parfaitement l'esprit des préparations artisanales des années 1960 et 1970, période où les passionnés n'hésitaient pas à transformer radicalement leurs voitures pour la compétition, donnant naissance à des exemplaires uniques chargés d'histoire.