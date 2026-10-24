Alfa Romeo rejette les écrans géants : "Ils dictent le design et deviennent vite obsolètes"

Par Luc Morandini / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Le patron du design d'Alfa Romeo critique les écrans surdimensionnés qui envahissent les habitacles et plaide pour un retour aux commandes physiques.

Dans une industrie automobile obsédée par la surenchère numérique, Alfa Romeo ose prendre le contre-pied. Alejandro Mesonero-Romanos, directeur du design de la marque italienne, vient de lancer un pavé dans la mare en s'attaquant frontalement à la tendance des écrans géants qui envahissent les habitacles modernes.

La guerre des centimètres n'a plus de sens

"Débarrassons-nous de ces écrans", lance sans détour le designer lors d'un entretien avec le magazine britannique Autocar. Son argument est implacable : les écrans surdimensionnés dictent désormais l'architecture du tableau de bord au lieu de servir les besoins réels du conducteur. Une inversion totale des priorités qui tue toute créativité.

Mesonero-Romanos compare cette évolution à celle des smartphones : depuis l'avènement des écrans tactiles, tous les appareils se ressemblent, là où l'ère pré-tactile laissait place à une grande diversité de designs. Les tableaux de bord automobiles suivent malheureusement la même trajectoire.

Le responsable du design critique également cette "guerre des centimètres" où chaque constructeur cherche à installer l'écran le plus imposant possible. Une course absurde selon lui, car ces technologies deviennent rapidement obsolètes, se transformant en passifs coûteux pour les propriétaires.

Le concept Cuorerosso : une vision alternative

Présenté début octobre au Mondial de l'Automobile de Paris, le magnifique concept Cuorerosso illustre concrètement cette philosophie. Plutôt que de saturer le tableau de bord d'écrans, ce fastback élégant adopte une approche minimaliste où la technologie s'efface en arrière-plan.

L'élément central reprend le traditionnel "cannocchiale" (télescope) d'Alfa Romeo sous une forme réinventée : deux cadrans ronds numériques capables de fusionner en une seule unité. L'un peut afficher la navigation pendant que l'autre présente les informations de conduite, éliminant ainsi le besoin d'un écran central conventionnel.

Des commandes physiques au cœur de l'expérience

"Je veux un écran d'infodivertissement, mais je ne veux pas qu'il soit allumé en permanence, je veux pouvoir le cacher", explique Mesonero-Romanos. Cette approche ne rejette pas la technologie numérique, elle la marie intelligemment avec des commandes conventionnelles.

Le Cuorerosso conserve ainsi boutons, molettes et interrupteurs physiques pour les fonctions fréquemment utilisées comme la température ou la ventilation. Au centre de l'habitacle, une console intègre discrètement un écran numérique dans une surface dominée par les commandes tactiles. Les informations secondaires – titre de la chanson en cours, instructions de navigation – apparaissent uniquement quand nécessaire.

Une philosophie qui doit encore faire ses preuves

Reste à savoir si cette vision se concrétisera dans les modèles de série. Le Cuorerosso demeure un concept sans prévisualisation confirmée d'un véhicule spécifique, et Alfa Romeo n'a pas détaillé quels éléments intérieurs rejoindront effectivement les concessions.

Le designer reconnaît d'ailleurs que les grands écrans restent populaires dans l'industrie. Mais il parie sur une clientèle Alfa Romeo en quête de différenciation, qui préfère un habitacle pensé pour la conduite plutôt qu'une tablette sur roues.

C'est une position audacieuse à l'heure où les constructeurs rivalisent de tailles d'écrans dans leurs argumentaires commerciaux. À son crédit, Alfa Romeo a effectivement résisté jusqu'à présent à la tentation de transformer ses tableaux de bord en murs d'écrans, contrairement à bon nombre de concurrents premium.

Un message d'espoir pour les puristes

Dans une industrie où la taille des écrans est devenue un argument de vente en soi, Alfa Romeo semble comprendre qu'un bon design d'habitacle ne se résume pas aux pouces de diagonale, mais à la cohérence de l'ensemble. La marque italienne espère démontrer qu'il existe un public significatif préférant un cockpit centré sur l'expérience de conduite.

Reste à voir si d'autres constructeurs suivront cette voie avant que tous les véhicules ne deviennent de simples smartphones géants sur roues. Malheureusement, pour certains modèles déjà commercialisés, il est peut-être déjà trop tard.