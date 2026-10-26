Scandale chez Audi : le patron vivement critiqué après son apparition à un meeting de Trump

Par Laurence Jardin / 26 octobre 2026 à 22:44 · 3 min de lecture

Le PDG d'Audi Gernot Döllner suscite l'indignation syndicale après avoir rejoint Donald Trump sur scène pour annoncer une usine américaine à 4 milliards de dollars.

L'apparition de Gernot Döllner, PDG d'Audi, aux côtés de Donald Trump lors d'un meeting de campagne en Géorgie provoque un véritable tollé au sein du groupe Volkswagen. La présidente du comité d'entreprise du géant allemand n'a pas mâché ses mots pour condamner cette participation qu'elle juge politiquement inacceptable.

Une prise de position qui ne passe pas

Daniela Cavallo, à la tête du comité d'entreprise Volkswagen, a vertement critiqué l'apparition du dirigeant d'Audi lors de cet événement politique. Selon elle, Gernot Döllner a franchi une ligne rouge en montant sur scène lors d'un rassemblement de campagne, surtout au regard de la rhétorique employée et de l'histoire du groupe Volkswagen.

"Plusieurs minutes remplies de racisme, de sexisme, de xénophobie, de transphobie et de mépris pour la démocratie, puis l'un de nos principaux représentants d'entreprise monte sur scène et fait activement campagne pour un candidat", a déclaré Daniela Cavallo. Elle ajoute que quiconque ayant entendu le discours et assisté à la participation de Döllner a dû "vouloir disparaître sous terre de honte".

Une violation présumée des règles internes

Au-delà de l'aspect moral, la responsable syndicale pointe une possible violation des règles de neutralité politique d'Audi. Selon les directives internes de la marque aux anneaux, les apparitions publiques de haut niveau avec des politiciens en campagne sont interdites durant les trois derniers mois précédant une élection.

Daniela Cavallo rappelle que Gernot Döllner a lui-même signé ces principes il y a seulement quelques mois. Le timing est d'autant plus sensible que les élections de mi-mandat américaines étaient prévues début novembre, quelques jours seulement après cet événement à Perry, en Géorgie.

Le PDG du groupe Volkswagen également visé

Les critiques ne s'arrêtent pas au seul patron d'Audi. Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen, est également accusé de s'être laissé "transformer en marionnette dans le spectacle de propagande d'une figure politique hautement discutable qui viole pratiquement toutes nos valeurs d'entreprise".

Cette passe d'armes illustre les tensions croissantes au sein du groupe allemand, alors que les syndicats scrutent de près chaque décision stratégique susceptible d'affecter l'emploi en Europe.

Un projet d'usine américaine à 4 milliards de dollars

L'objet de cette annonce controversée concerne la construction de la première usine Audi sur le sol américain. Le projet représente un investissement colossal de 4 milliards de dollars et devrait permettre la production annuelle de jusqu'à 200 000 SUV, notamment les Q7, Q8 et le futur Q9.

Les détails du projet incluent :

Création d'environ 4 500 emplois directs

Début de la construction prévu en 2027

Démarrage de la production au début des années 2030

Localisation en Géorgie

Une stratégie de réduction des coûts

Cette implantation industrielle répond à une nécessité économique pressante pour Audi. Actuellement, la marque produit ses véhicules destinés au marché américain en Europe et au Mexique, ce qui l'expose lourdement aux droits de douane à l'importation. Une usine sur place permettrait de contourner ces taxes et d'améliorer considérablement la compétitivité.

La réponse du PDG d'Audi

Face aux critiques, Gernot Döllner a justifié sa présence en invoquant le respect dû à la fonction présidentielle : "Cette décision a été précédée de nombreux mois de planification minutieuse et de négociations intenses. Lorsque le président américain vous invite, vous acceptez l'invitation. C'est ce qu'exigent le respect du poste et du pays dans lequel nous investissons".

Des syndicats sur leurs gardes

Christiane Benner, dirigeante du syndicat IG Metall, a rejoint le concert de critiques, qualifiant l'apparition de Döllner d'"hautement embarrassante, politiquement inacceptable et indigne de l'entreprise". Elle confirme également que le dirigeant aurait enfreint les règles internes de neutralité politique de son entreprise.

Les représentants du personnel ont clairement signifié qu'ils n'approuveraient pas automatiquement ce projet. Ils exigent une évaluation complète de l'impact de cet investissement américain sur les autres sites de production du groupe, notamment en Allemagne, où le constructeur doit déjà réduire ses coûts et faire face à des surcapacités.

Un équilibre délicat pour les constructeurs

Cette polémique met en lumière les défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles européens lorsqu'ils poursuivent des opportunités commerciales dans un contexte politique américain polarisé. Si l'usine peut effectivement renforcer la compétitivité d'Audi aux États-Unis, la controverse entourant son annonce montre combien il est difficile de naviguer entre impératifs économiques et responsabilité politique.

Audi doit maintenant convaincre ses salariés et l'opinion publique que cette expansion américaine relève d'une stratégie industrielle sensée et non d'une faveur politique accordée à une administration controversée. L'avenir du projet pourrait dépendre de cette capacité à rassurer ses parties prenantes européennes.