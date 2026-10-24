Spotify débarque nativement dans les Audi sans avoir besoin de smartphone

Spotify débarque nativement dans les Audi sans ...

Par Luc Morandini / 24 octobre 2026 à 09:09 · 3 min de lecture

Audi devient le premier constructeur à intégrer Spotify en application native dans ses modèles récents, sans connexion téléphonique nécessaire.

Une première mondiale signée Audi

Le constructeur allemand Audi franchit une étape importante dans l'évolution de l'infodivertissement automobile. Depuis le 21 octobre 2026, la marque aux anneaux propose Spotify en application totalement native sur ses modèles récents. Concrètement, cela signifie que les conducteurs peuvent désormais profiter de leurs playlists préférées sans avoir besoin de connecter leur smartphone, que ce soit par Bluetooth ou par câble.

Cette intégration directe dans le système multimédia MMI du véhicule représente une avancée significative par rapport aux solutions actuelles qui nécessitent systématiquement un téléphone comme relais. L'application fonctionne de manière autonome grâce à la connexion internet embarquée de la voiture.

Les modèles Audi concernés par cette innovation

Dans un premier temps, cette technologie équipe les véhicules construits sur les nouvelles architectures modulaires d'Audi : la Premium Platform Electric pour les modèles électriques et la Premium Platform Combustion pour les motorisations thermiques et hybrides.

Les premiers modèles compatibles sont :

Audi A6 E-Tron (100% électrique)

Audi Q6 E-Tron (SUV électrique)

Audi A5 2026 (berline)

Audi Q5 2026 (SUV)

Audi A6 2026 (berline)

Le constructeur d'Ingolstadt a confirmé que d'autres modèles actuels et futurs basés sur ces plateformes bénéficieront progressivement de cette fonctionnalité, sans toutefois préciser de calendrier exact ou de noms spécifiques pour le moment.

Une installation simplifiée au maximum

L'un des atouts majeurs de cette intégration réside dans sa simplicité d'utilisation. Les propriétaires doivent simplement se rendre dans l'Audi Application Store, accessible directement depuis l'écran MMI de leur véhicule, puis télécharger gratuitement l'application Spotify.

Une fois installée, il suffit de s'identifier avec ses identifiants Spotify, qu'il s'agisse d'un compte gratuit ou Premium. Le système mémorise la connexion et la voiture peut alors diffuser la musique de manière totalement autonome, sans rituel de connexion Bluetooth à répéter à chaque trajet.

Un déploiement mondial incluant l'Europe

Audi prévoit de déployer cette fonctionnalité dans 47 marchés répartis sur cinq continents : Europe, Amériques, Asie, Afrique et Australie. Si certaines variations peuvent exister selon les régions en termes de disponibilité et de fonctionnalités précises, les marchés européens dont la France sont bien concernés par ce lancement.

Deux modes d'utilisation pour la sécurité

Conscient des enjeux de sécurité routière, Audi a conçu son intégration Spotify selon deux modes distincts, activés automatiquement selon que le véhicule roule ou soit à l'arrêt.

En conduite : l'essentiel sans distraction

Lorsque la voiture est en mouvement, l'interface se limite volontairement aux fonctions essentielles. Les conducteurs peuvent accéder aux menus principaux de Spotify, contrôler la lecture et utiliser les commandes vocales via "Hey Audi" ou le DJ Spotify. Toutes ces opérations se font sans nécessiter de manipulation tactile de l'écran.

En revanche, la connexion au compte, les modifications de paramètres et tout contenu vidéo sont désactivés pour éviter les distractions. Les éléments visuels enrichis comme les paroles défilantes restent également inaccessibles pendant la conduite.

À l'arrêt ou en recharge : l'expérience complète

Dès que le véhicule est stationné, l'ensemble des fonctionnalités Spotify devient disponible. L'écran MMI affiche alors en plein écran les vidéos de podcasts, clips musicaux et paroles synchronisées. Cette fonctionnalité s'avère particulièrement appréciable lors des sessions de recharge pour les modèles électriques comme l'A6 E-Tron ou le Q6 E-Tron.

La fonction Spotify Jam permet également aux passagers de scanner un QR code pour rejoindre une session partagée et ajouter des morceaux à la file d'attente depuis leur propre smartphone, transformant le véhicule en véritable espace de divertissement collaboratif.

Un écran passager sans restriction

Sur les modèles équipés d'un écran passager séparé, les restrictions de conduite ne s'appliquent pas à cet affichage. Le passager avant peut ainsi naviguer dans les contenus, lire les paroles ou regarder des vidéos même lorsque le véhicule roule, puisque cet écran reste hors du champ de vision du conducteur et ne constitue donc pas une source de distraction.

Une avancée dans l'intégration numérique automobile

Cette initiative d'Audi marque une évolution notable dans la manière dont les services de streaming s'intègrent aux véhicules modernes. En éliminant la dépendance au smartphone, le constructeur offre une expérience utilisateur plus fluide et cohérente avec l'écosystème numérique du véhicule.

Cette stratégie s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie automobile visant à transformer les voitures en plateformes numériques autonomes, particulièrement pertinente pour les véhicules électriques où les temps de recharge peuvent être mis à profit pour du divertissement embarqué.