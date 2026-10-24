L'Audi Q9 inaugure des feux arrière OLED incurvés, une première mondiale

Par Martin Rochard / 24 octobre 2026 à 09:09 · 2 min de lecture

L'Audi Q9 introduit une technologie révolutionnaire avec des feux arrière OLED incurvés composés de 512 segments contrôlables individuellement.

Audi frappe fort avec son nouveau SUV haut de gamme. Le Q9, qui positionne la marque aux anneaux face aux géants du segment premium comme le BMW X7 ou le Mercedes GLS, ne se contente pas d'impressionner par ses dimensions : il inaugure une technologie lumineuse inédite dans l'industrie automobile.

Des feux arrière qui épousent la carrosserie

Le secret ? Des feux arrière OLED incurvés qui ne se contentent plus d'être plaqués sur la carrosserie, mais en suivent littéralement les courbes. Composés de six panneaux de verre d'une finesse exceptionnelle de 0,1 millimètre d'épaisseur, ces feux enveloppent les ailes arrière du Q9 au lieu de rester cantonnés à une surface plane.

Cette prouesse technique, qu'Audi revendique comme une première mondiale, avait été présentée lors du dévoilement du Q9 en juillet dernier. Le constructeur allemand confirme aujourd'hui les spécifications définitives de production.

512 segments pour une précision chirurgicale

La véritable innovation réside dans la granularité du contrôle : 512 segments lumineux individuels répartis sur l'ensemble des six panneaux. Chaque élément peut être piloté indépendamment grâce à un bus de communication relié au calculateur central du véhicule.

La répartition s'établit comme suit :

99 segments pour chaque panneau extérieur incurvé (le plus grand jamais produit par Audi)

84 segments pour chaque panneau central

73 segments pour chaque panneau intérieur

Un verre ultrafin qui se plie sans casser

L'exploit technique repose sur la capacité du substrat de verre à se courber sans endommager la couche OLED qui y est collée. Avec une épaisseur totale d'à peine un millimètre, l'ensemble représente l'aboutissement de dix années de recherche et développement par la marque d'Ingolstadt.

Une lisibilité améliorée sous tous les angles

Au-delà de l'aspect esthétique spectaculaire, cette courbure apporte un bénéfice concret en matière de sécurité. Contrairement aux feux plats traditionnels dont la visibilité diminue rapidement lorsqu'on s'écarte de l'axe arrière du véhicule, les panneaux incurvés du Q9 restent parfaitement lisibles même sous des angles latéraux prononcés.

Concrètement, un automobiliste approchant du Q9 dans un parking ou à une intersection bénéficie d'une vision nettement plus claire des signaux de freinage et de direction. Une amélioration non négligeable pour la sécurité routière, notamment en milieu urbain dense.

Une symphonie lumineuse coordonnée

Audi ne s'est pas contentée de révolutionner l'arrière : les feux OLED dialoguent avec les phares Matrix LED digitaux installés à l'avant. Cette communication permanente permet des effets visuels sophistiqués, notamment la projection de clignotants stylisés directement sur la chaussée devant le véhicule, parfaitement synchronisés avec les indicateurs avant et arrière.

Cette fonction de projection au sol avait d'abord été testée sur le Q7 avant d'équiper ce nouveau vaisseau amiral.

Pionnière de l'OLED automobile

Cette avancée s'inscrit dans la continuité de l'expertise d'Audi en matière d'éclairage. La marque allemande fut la première à introduire des feux OLED segmentés sur un véhicule de série. La technologie Matrix LED figure déjà au catalogue de plusieurs modèles commercialisés en Europe, témoignant de la volonté d'Audi de démocratiser ses innovations lumineuses.

Des questions en suspens

Si les spécifications techniques sont désormais confirmées, certains détails restent à préciser pour le marché français : niveau de personnalisation possible via les réglages embarqués, séquences lumineuses d'accueil et d'extinction disponibles selon les marchés, ou encore tarification pour notre territoire.

Ces informations devraient être communiquées à l'approche de la commercialisation du Q9 en Europe. Une chose est certaine : avec cette technologie d'éclairage révolutionnaire, Audi compte bien illuminer le segment des grands SUV premium d'une lumière nouvelle.