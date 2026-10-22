Audi Q5 d'occasion : le SUV premium qui défie le temps

Audi Q5 d'occasion : le SUV premium qui défie l...

Par Martin Rochard / 22 octobre 2026 à 10:00 · 3 min de lecture

L'Audi Q5 de deuxième génération (2017-2025) s'impose comme une valeur sûre en occasion grâce à sa fiabilité, sa qualité de construction et son design intemporel.

Un SUV premium conçu pour durer

Dans un marché automobile où les prix du neuf explosent, l'Audi Q5 de deuxième génération s'affirme comme une alternative particulièrement séduisante en occasion. Produit de 2017 à 2025, ce SUV premium incarne parfaitement la philosophie allemande : qualité de fabrication irréprochable, design qui traverse les années sans vieillir et agrément d'usage qui récompense les propriétaires attentifs.

Contrairement à certains modèles qui perdent rapidement de leur superbe, le Q5 a été pensé pour accompagner durablement ses propriétaires. Sa robustesse face au temps qui passe et ses consommations maîtrisées en font un choix rationnel pour qui recherche un véhicule familial haut de gamme sans se ruiner.

Une base technique éprouvée

Le Q5 de seconde génération repose sur la plateforme MLB Evo du groupe Volkswagen, également utilisée pour le Q7 et l'A4. Cette architecture moderne a permis aux ingénieurs d'Ingolstadt d'offrir un habitacle plus spacieux tout en réduisant le poids par rapport au modèle précédent, déjà très apprécié du public.

Cette évolution s'accompagne d'une mise à jour complète des équipements de sécurité et d'infodivertissement, positionnant le Q5 au niveau des standards les plus exigeants de sa catégorie. Les améliorations touchent également le comportement routier, avec une tenue de route et un contrôle de caisse affûtés, sans pour autant rivaliser avec la sportivité d'un BMW X3.

Les motorisations à privilégier

Sur le marché de l'occasion, deux moteurs 2.0 litres dominent largement les annonces et constituent les choix les plus pertinents :

Le 2.0 TFSI essence développe 249 chevaux (rebaptisé 45 TFSI en 2019). Vif et agréable, il affiche une consommation moyenne d'environ 5,9 L/100 km et représente un excellent rapport qualité-prix sur le marché de l'occasion.

Le 2.0 TDI diesel propose initialement 187 chevaux (renommé 40 TDI par la suite). Presque aussi souple et onctueux que son homologue essence, il descend à 4,3 L/100 km en consommation, mais demande un investissement initial plus important.

Les deux motorisations sont systématiquement couplées à la transmission Quattro intégrale et à la boîte automatique à double embrayage S tronic, garantissant efficacité et agrément de conduite.

Le restylage 2021 et la micro-hybridation

Avec le restylage intervenu en 2021, Audi introduit la technologie mild hybrid sur ces deux blocs. Les puissances grimpent respectivement à 261 et 201 chevaux, tandis que consommation et émissions s'améliorent sensiblement grâce à la récupération d'énergie au freinage.

Les versions alternatives

Le catalogue Q5 comprend également des variantes plus confidentielles :

Le 2.0 TFSIe 55 hybride rechargeable de 362 chevaux, onéreux et limité en autonomie électrique

de 362 chevaux, onéreux et limité en autonomie électrique Le 3.0 TDI V6 de 342 chevaux, un bloc diesel puissant pour les gros rouleurs

de 342 chevaux, un bloc diesel puissant pour les gros rouleurs Le SQ5 sportif, d'abord équipé d'un V6 TFSI essence de 349 chevaux, puis d'un V6 TDI de 342 chevaux à partir de 2019

Finitions : le bon équilibre confort-dynamisme

Le choix de la finition impacte directement le confort et le comportement routier. Les Q5 en finition Vorsprung, rares et coûteux, se distinguent par leur suspension pneumatique réglable offrant un confort optimal.

Pour un excellent compromis, les versions SE et Sport avec suspension conventionnelle et jantes de 18 pouces (45,7 cm) constituent le meilleur choix. À l'inverse, les S Line et Black Edition affichent un look plus affirmé avec leurs jantes de plus grand diamètre et leurs ressorts raffermis, au détriment d'un confort légèrement dégradé.

Habitabilité et finition intérieure

L'habitacle du Q5 respire la qualité avec des matériaux soignés et un assemblage rigoureux typique de la marque aux anneaux. L'espace est généreux, bien que la banquette arrière devienne juste pour accueillir trois adultes de front. Le coffre, bien dimensionné et intelligemment configuré, répond parfaitement aux besoins d'une famille.

À noter une différence importante selon l'année : les modèles d'avant restylage disposent d'une molette rotative pour contrôler l'infodivertissement, solution plus ergonomique que l'écran tactile adopté sur les versions ultérieures, qui peut distraire la conduite.