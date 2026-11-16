Par Luc Morandini / 16 novembre 2026 à 22:24 · 2 min de lecture

L'Audi A2 E-tron marque le retour électrique d'une citadine emblématique avec deux versions de batterie de 61 et 84 kWh pour un comportement routier dynamique.

Le retour de l'Audi A2 s'annonce sous les meilleurs auspices avec cette nouvelle déclinaison 100% électrique. Lors d'essais réalisés sur routes espagnoles, cette citadine premium dévoile un caractère affirmé et des prestations techniques intéressantes.

Deux batteries pour répondre à tous les besoins

L'Audi A2 E-tron s'articule autour de deux configurations distinctes. La version testée en finition S Line embarque une batterie de 84 kWh associée à un moteur électrique de 228 chevaux. Une alternative plus accessible existe avec une batterie de 61 kWh développant 187 chevaux, qui ne manque pas d'arguments sur les routes sinueuses.

Les performances sont au rendez-vous avec la version haute capacité. Les 228 chevaux s'expriment avec vigueur grâce à une gestion progressive de l'accélérateur. Mais c'est la version 61 kWh qui surprend par son agilité, ne souffrant d'aucun complexe en utilisation dynamique malgré sa puissance inférieure.

Un comportement routier contrasté selon les versions

La finition S Line à batterie 84 kWh se distingue par sa fermeté de suspension. Sur les routes ibériques, le comportement secondaire manque de souplesse sur les aspérités et les irrégularités marquées. La voiture compense néanmoins par une excellente stabilité directionnelle, particulièrement appréciable sur autoroute où la tenue de cap demeure irréprochable.

Les imperfections moins prononcées du revêtement sont gérées avec davantage de maîtrise. L'ensemble inspire confiance et composure, même à vitesse soutenue. La direction affiche un paramétrage léger avec une démultiplication peu sportive, mais conserve précision et prévisibilité. Le mode de conduite Dynamic corrige partiellement ce défaut en ajoutant de la consistance bienvenue.

La version 61 kWh plus accueillante

Paradoxalement, la version 61 kWh dotée de suspensions passives conventionnelles offre un meilleur confort global. Moins ferme sur les défauts de chaussée importants, elle assure le même niveau de stabilité autoroutier. Quelques trépidations apparaissent à basse vitesse sur sols abrasifs, et le roulis en virage s'avère plus marqué, sans jamais compromettre le grip disponible.

Un caractère ludique inattendu

La motricité du train arrière réserve quelques surprises. En accélération franche depuis un carrefour, de légères pertes d'adhérence peuvent survenir. Mais c'est en activant le mode Sport du contrôle de traction que l'A2 E-tron révèle son véritable tempérament.

La propulsion arrière permet alors des petits déhanchements contrôlés, offrant un agrément de conduite inhabituel pour une citadine. Sans atteindre le niveau de dynamisme d'une Cupra Born, l'allemande sait se montrer joueuse et procurer du plaisir au volant.

Des freins encore perfectibles

Le système de freinage constitue l'un des rares points faibles de cette A2 électrique. Audi a certes progressé dans la coordination entre freinage régénératif et friction mécanique par rapport aux précédentes réalisations du groupe Volkswagen. Toutefois, des incohérences persistent.

La pédale présente une course anormalement longue et un ressenti variable selon les situations. Plus gênant encore, le système repasse automatiquement en mode Auto de son propre chef, provoquant parfois des décélérations plus brusques qu'anticipé par le conducteur. Un ajustement logiciel serait bienvenu pour corriger ce comportement.

Un retour prometteur pour une icône

L'Audi A2 E-tron signe un retour remarqué dans le segment des citadines électriques premium. Si quelques réglages mériteraient d'être affinés, notamment au niveau du freinage et des suspensions adaptatives, l'ensemble démontre un vrai savoir-faire technique. Les deux versions proposées permettent de répondre à différents profils d'utilisateurs, entre autonomie maximale et accessibilité tarifaire.

Reste à connaître les conditions exactes de commercialisation sur le marché français pour juger de la compétitivité face aux rivales établies du segment électrique premium.